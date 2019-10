13 סדרות שאפשר לסיים ביום כיפור

קופה ראשית | עונה אחת מה זה? הסיטקום הישראלי שממש לאחרונה דווח כי יהיה מועמד לאמי הבינלאומי, ומתמקד בסניף יבנה של הסופרמרקט הבדיוני "שפע יששכר" ושלל הדמויות שעובדות או קונות שם.

למה לראות? כי זו אחת הסדרות הכי מצחיקות שנוצרו בארץ בשנים האחרונות. היא נוגעת בצורה מבריקה ומדויקת בכל נושא אפשרי מסדר היום של החברה הישראלית, משיימינג באינטרנט ועד פערי מעמדות וגזענות. וחוץ מזה, ראיתם איזה קאסט יש לה? פאקינג קרן מור ודב נבון באיחוד הראשון מאז "החמישייה הקאמרית". איפה? כאן 11

כמה זמן? 8 שעות

אמריקן ונדל | 2 עונות מה זה? אין דבר שאנחנו יותר אוהבים כאן ב-tvbee מאשר לעשות תחקירים רציניים על שטויות גמורות, ובגלל זה שמורה לנו פינה חמה בלב לסדרה הזו. אחרי שהקהל שבע מסדרות דוקו-פשע, נטפליקס החליטו לצחוק על עצמם ולהפיק פארודיית דוקו-פשע - שעוסקת בשני תיכוניסטים שחוקרים תעלומות שמערבות ציורי בולבולים והרבה הומור קקי.

למה לראות? למרות שהתעלומות עצמן מאוד מטומטמות, הסדרה לא מרגישה כמו דאחקה אחת ארוכה. יש כאן סיפור ברור שישאיר אתכם במתח לכל אורכו ודמויות ראשיות מעולות שמובילות הכול. וחוץ מזה, השימוש בכל הכלים המוכרים של דוקו-פשע כדי לצחוק על כל מה שמגוחך בז'אנר הזה פשוט היסטרי ברמה של לצחוק בקול רם.

איפה? זמינה לצפייה בנטפליקס

כמה זמן? 9 שעות

האחיות המוצלחות שלי | 3 עונות מה זה? הקומדיה המילניאלית של גלית חוגי ונועה ארנברג על שלוש אחיות, כל אחת בשלב אחר בחיים, שהוריהן עוזבים את הארץ ומשאירים אותן להתמודד עם החיים הבוגרים.

למה לראות? כי כולנו מכירים את הדמויות האלה. הן אנחנו, או חברים שלנו, או אנשים שהיו איתנו בצבא. לכל אחד יש מה למצוא בסדרה הזאת. היא מצחיקה, נוגעת ללב וכל פרק נמשך 25 דקות שעוברות כל כך מהר שתבלעו את 3 העונות בלי שתשימו לב בכלל.

איפה? זמינה לצפייה ב-yes VOD ו-sting tv

כמה זמן? 15 שעות דברים טובים | 3 עונות מה זה? הסדרה האישית של פאמלה אדלון, קומיקאית מוכשרת ומאוד מצחיקה שהתחילה את דרכה ב"לואי" של לואי סי קיי (שגם עזר בכתיבה ובימוי של שתי העונות הראשונות), ומשחקת בערך את אותה דמות שמבוססת על עצמה. הסדרה עוסקת בחוויותיה כשחקנית בלוס אנג'לס שמגדלת לבד את שלוש בנותיה.

למה לראות? הרבה אנשים התקשו להסתכל על "לואי" באותה צורה מאז שלואי סי קיי נחשף כמטרידן סדרתי. אבל אל תתנו לזה להוריד אתכם מ"דברים טובים", כי היא לחלוטין באה מהלב של פאמלה אדלון, גם אם היא מושפעת בדרך זו או אחרת מהטון של "לואי". זו סדרה אישית, מצחיקה ומרגשת שהתברכה בקאסט מופלא. רק הכימיה של אדלון עם שלושת השחקניות שמגלמות את בנותיה שווה את הצפייה והופכת אותה לממכרת.

איפה? yes

כמה זמן? 16 שעות בתולות | 3 עונות מה זה? דרמת מתח ישראלית בכיכוב מגי אזרזר על שוטרת קשוחה שגופת אחותה התאומה מתגלה 17 שנים אחרי שכביכול טבעה בים.

למה לראות? כי זו סדרה מאוד יוצאת דופן בנוף הישראלי. היא משלבת מתח בלשי עם פנטזיה, עושה אקשן ברמת חו"ל והכול עם חוצפה ישראלית שמובלת בגאון על ידי מגי אזרזר, שנותנת את אחת מתצוגות המשחק הכי טובות שלה.

איפה? HOT

כמה זמן? 18 שעות

אפיזודס | 5 עונות מה זה? זוג יוצרי טלוויזיה בריטים מגיעים לארה"ב כדי ליצור גרסא אמריקאית לסדרת הלהיט שלהם, והכול מתחיל להשתבש כשהרשת האמריקאית מתעקשת שמאט לה-בלנק - ג'ואי מ"חברים" - יככב בתפקיד הראשי.

למה לראות? כי היא כיפית, קורעת מצחוק ובעיקר ממש ממכרת. מדובר בסדרה מופתית שזכתה להרבה שבחים מהמבקרים, אבל התפספסה לגמרי בתודעה הציבורית, וברורה למה: ממבט ראשון אפשר לחשוב שמדובר בעוד סדרת "סלב שמשחק את עצמו ומתלונן שהוא לא מצליח כמו פעם", אבל היא מלאה בדרמות וטוויסטים שלא יביישו את "חברים", בדיחות שנונות בקצב מסחרר והצצה ריאליסטית ומרתקת לאחורי הקלעים של תעשיית הטלוויזיה.

איפה? זמינה לצפייה ב-yes VOD ו-Sting TV

כמה זמן? 20 שעות

מראה שחורה | 5 עונות + סרט אינטרקטיבי מה זה? הסדרה הזאת שכולם ראו, או אומרים שהם ראו, או ראו רק את הפרק שהנשיא מקיים יחסי מין עם חזיר. כל פרק מציג עתיד דיסטופי אחר שבדרך כלל קשור לטכנולוגיה עתידנית ואיך היא תהרוס את האנושות, פחות או יותר. אה כן, ויש גם סרט אינטרקטיבי שאפשר לבחור בו איזה קורנפלקס הגיבור יאכל, ועוד כמה החלטות חשובות באותה מידה.

למה לראות? הסדרה הזו מעולה לצפיית בינג' בעיקר בגלל שהיא כל כך מגוונת. כל פרק הוא כמו סרט קצר עם קונספט, טון וסגנון שונים לגמרי. חלקם כבדים ואפלים, חלקם כיפיים וצבעוניים, חלקם יגרמו לכם למרר בבכי וחלקם אפילו מצחיקים.

איפה? נטפליקס

כמה זמן? 21 שעות

עמק הסיליקון | 5 עונות מה זה? סדרת הקומדיה של מייק ג'אדג' (בין השאר, יוצר "ביוויס ובאטהד") על חבורת הייטקיסטים שמתמודדים עם העולם האכזר של הסטארט-אפים.

למה לראות? הרבה צופים עלולים לפסול את הסדרה הזו מחשש שמדובר בסדרת חנונים סטייל "המפץ הגדול", אבל אל תתנו לנושא להטעות אתכם. הסדרה הזו הצליחה לקחת תחום יבש כמו הייטק, ולהנגיש אותו בצורה מצחיקה וסוחפת. מה שמפריד אותה מסיטקום פשוט הוא אלמנט המתח - אתם תמצאו את עצמכם כל כך רוצים שמשהו יסתדר כבר בשביל החבורה המסכנה הזאת, שתשבו על קצה הכיסא ולא תוכלו לראות פרק אחד בלי להיות בקריז לסיים את שאר העונה.

איפה? Yes, HOT, סלקום tv

כמה זמן? 22 שעות

מר רובוט | 3 עונות מה זה? דרמת מתח על האקר עם חרדה חברתית ודכאון קליני שמצטרף לחבורת האקרים אקטיביסטים.

למה לראות? כי היא סוחפת, קריפית ומותחת. זה לא מתאים לכולם, אבל אם אתם מחובבי הז'אנר אתם תמצאו את עצמכם דבוקים למסך. ואם חשבתם שרמי מאלק טוב בתור פרדי מרקורי, חכו שתראו את תצוגת המשחק עוצרת הנשימה שלו כאן.

איפה? HOT, סלקום tv, פרטנר tv

כמה זמן? 23 שעות הנותרים | 3 עונות מה זה? דרמת מסתורית שמציגה עולם שבו 2% מהאוכלוסיה נעלמת באופן מסתורי, ועוקבת אחרי התמודדות המשפחות והחברים עם היעלמות אהוביהם.

למה לראות? זה נכון - היא כבדה, היא מהורהרת והיא לא לכולם. אבל אם אתם רוצים בינג' שיסחוף אתכם, ובעיקר ייתן לכם מסע רגשי מטורף ושלם - תתנו לה צ'אנס. חוץ מזה, תחשבו כמה סדרות הסתיימו עם פינאלה מאכזבת או עונה אחרונה מקרטעת. כאן יש, בהתחייבות, שלוש עונות מדויקות עם פרק פינאלה מושלם.

איפה? Yes, HOT וסלקום tv

כמה זמן? 28 שעות

בנות | 6 עונות מה זה? הסדרה המדוברת וזוכת הפרסים של לינה דנהאם על ארבע בנות וחייהן בניו-יורק. על הדף, "סקס והעיר הגדולה" של ימינו. בתכלס, יש בה הרבה יותר מזה.

למה לראות? כולם מתעסקים בכמה שהסדרה הזו הייתה פמיניסטית ופורצת דרך, וזה כמובן נכון - אבל לא מדברים מספיק על כמה שהיא פשוט ממש מצחיקה. גם אם כבר ראיתם אותה בזמן אמת, יש לכם כאן הזדמנות לראות בבינג' אחד מרוכז איך ארבע הבנות האלה מתבגרות ומתפתחות לנגד עיניכם, לומדות מהטעויות שלהן והופכות לטובות יותר. אולי חוץ ממארני. היא נשארת בלתי נסבלת.

איפה? Yes, HOT, סלקום tv

כמה זמן? 31 שעות

בפנים | 4 עונות מה זה? טלנובלת אקשן ספרדית על אישה שנכנסת לכלא נשים, שנוצרה על ידי יוצר "בית הנייר" אלכס פינה - אבל יצאה לפני.

למה לראות? כי אם יש לכם קריז ל"בית הנייר" או ל"כתום זה השחור החדש", הסדרה הזו היא מן שילוב בין השניים. כמו "כתום", גם היא עוסקת בבחורה שנכנסת לכלא נשים ובמערכות היחסים המורכבות בין האסירות, ומלאה באקשן, ביקורת על הממסד ומתח מיני. בכל זאת, אלכס פינה.

איפה? נטפליקס

כמה זמן? 36 שעות

סיפורה של שפחה | 3 עונות מה זה? נו, אתם יודעים. הסדרה המדכאת הזאת על עתיד דיסטופי שבו אחוז הילודה יורד ונשים משועבדות בשביל להביא ילדים. זאת עם הגלימות האדומות והכובעים הלבנים.

למה לראות? הרבה מכנים אותה "פורנו סבל", ויש מצב שזה קצת נכון. הרבה דברים מחרידים קורים בה והיא לא בשבילכם אם קשה לכם עם אונס או אלימות. אבל מעבר לכל זה, יש בה אלמנט ממכר. הרצון לדעת מה יעלה בגורל ג'ון והדמויות שסובבות אותה ישאיר אתכם מרותקים, ועם כל הפסימיות - יש בה רגעי אופטימיות יפהפיים שמפוזרים לאורך העונות והופכים את הצפייה למשתלמת ומספקת בשביל הצופים הסבלנים.

איפה? HOT, סלקום tv

כמה זמן? 34 שעות

