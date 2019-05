1. איפה אילין פיין ולמה הוא לא מת?

רשימת "האנשים שצריך להרוג" של אריה כללה עוד מימיה הראשונים את סר אילין פיין כרות הלשון, המוציא להורג והמענה הרשמי של המלך. כל שאר השמות שהיא שיננה כבר מצאו את מותם ברך זו או אחרת, כולם פרט לאילין פיין. הוא נעלם מחיינו בטרם עת, בשל מחלה קשה עמה התמודד השחקן, אך מאז הצליח לחזור לקו הבריאות, ונותרה עוד תקווה שיחזור בפרק האחרון ואריה תוכל למחוק את השם האחרון מהרשימה. Wilko Johnson, who played Ilyn Payne, known for beheading Ned Stark, had to leave GoT due to cancer. #WorldCancerDay pic.twitter.com/B79GBVr7sA — Game of Thrones Memes (@Thrones_Memes) 4 בפברואר 2016





2. לאן ואריס שלח את המכתבים עם המידע על מוצאו של ג'ון?

והאם הם הגיעו ליעדם? והאם הם הגיעו ליעדם? 3. האם התספורת המתקדמת של סרסיי תפסה בממלכה?

השלב הבא במהפכת האופנה הפמיניסטית: חליפת מכנסיים.





4. האם סאם ויתר סופית על הרצון להפוך למייסטר?

אפשר לשלב משפחה והגשמה מקצועית, זה לא חלום.



5. לאן לעזאזל האחרון נעלמה כוהנת אל האור אניה בוקשטיין?

מקליטה עוד שיר עם עפרה? 6. מה ההר בדיוק עשה לספטה אונלה?

טוב, אנחנו לא באמת רוצים לדעת. if you couldn't put your finger on exactly why you (and maeve) were scared of jackson's mum on sex education, *shame* on you pic.twitter.com/9Cp8Dcl8mi — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) January 22, 2019

7. איפה ניימיריה (זאבת הבלהות של אריה) ומה היא עושה עם להקת הזאבים שאספה סביבה?

או שלא היה שום טעם בביקור החפוז בעונה שעברה?



8. מה קרה לכלבים של רמזי בולטון?

למסירה: כלבים גזעיים עם הדם של הבעלים הקודמים על השפתיים.



9. למה ז'אקן הג'האר עדיין לא חזר לחיינו?

ילדה מבקשת מאדם: תקפוץ מדי פעם להגיד שלום, מכפת'ך.



10. מה המשמעות של הציור החוזר של ההלכים הלבנים?

כל כך הרבה תיאוריות ובסוף - יוק. כל כך הרבה תיאוריות ובסוף - יוק. Alright so the Umber’s were killed & hung up in that spiral pattern, which is the same pattern we saw the White Walkers create in S3. Spirals go all the way back to the Children of the Forest soooooo in conclusion I don’t know what the fuck it all means #GameofThrones pic.twitter.com/ZDJfmQEdOz — (@basedprimate) 15 באפריל 2019





11. רגע, אז מה באמת מלך הלילה וההלכים הלבנים רצו בסוף?

עזבו, נו. החורף בא, אריה דקרה, אפשר להתקדם הלאה, תודה.



12. מה יארה עושה עכשיו באיי הברזל המשוחררים?

והאם היא ודאינריז אי פעם יממשו את כל המתח המיני הזה?



13. איך לסרסיי לא נגמר כבר כל הזהב?

בעונות הקודמות אמרו שכל הזהב של הלאניסטרים אזל, אבל היא המשיכה לחיות על האוברדראפט כאילו אין מחר (ובאמת לא היה). עזבו, נו. החורף בא, אריה דקרה, אפשר להתקדם הלאה, תודה.והאם היא ודאינריז אי פעם יממשו את כל המתח המיני הזה?בעונות הקודמות אמרו שכל הזהב של הלאניסטרים אזל, אבל היא המשיכה לחיות על האוברדראפט כאילו אין מחר (ובאמת לא היה).



14. ואם בענייני הלוואות עסקינן, מה קורה עם החוב הענק לבנק הברזל?

משבר הסאב-פריים של ווסטרוז.



15. מה שלום אד שירין?

עדיין מזמר? 16. האם סטארבקס יצליחו לחדור לשוק הווסטרוזי?

בישראל זה פחות הצליח.



Last week.

Everyone: “It was too dark!”



This week.

Cinematographer to the Editor: “You still got that coffee cup edit? Fuck it. Throw it back in.”#GameofThrones

Starbucks cup pic.twitter.com/FyDmVvnaAO — Rock Capuano (@RockCapuano) 6 במאי 2019





17. איך היד של ג'יימי צמחה מחדש?

היום כבר לא קוראים לו הזהב של השכונה.



During this 90 minutes shit show, Jaime's hand grow back.#GameofThrones

pic.twitter.com/jdReQGnoxP — ValverdeOut (@Mithu_72724) 13 במאי 2019





18. אדמור טאלי עדיין תקוע במרתף של פריי?

אדמור טאלי, הלורד של אחוזת נהרן, נלכד בצינוק של וולדר פריי אחרי החתונה האדומה (כזכור הוא היה החתן). הוא הוצא משם לרגע קצר על ידי ג'יימי לאניסטר שאיים שישליך את התינוק שלו בקטפולטה והשתמש בו כדי להשתלט על נהרן. מאז הוא הוחזר למרתפי פריי, ולא חולץ משם גם כשאריה טבחה בכל השושלת המשפחתית. האם הוא עדיין תקוע שם? האם מת מרעב וצמא? האם הצליח להיחלץ ועבר לחיות חיים פשוטים יותר בכפר? או שאולי הכותבים פשוט שכחנו מקיומו ולא נגלה לעולם?



היום כבר לא קוראים לו הזהב של השכונה.אדמור טאלי, הלורד של אחוזת נהרן, נלכד בצינוק של וולדר פריי אחרי החתונה האדומה (כזכור הוא היה החתן). הוא הוצא משם לרגע קצר על ידי ג'יימי לאניסטר שאיים שישליך את התינוק שלו בקטפולטה והשתמש בו כדי להשתלט על נהרן. מאז הוא הוחזר למרתפי פריי, ולא חולץ משם גם כשאריה טבחה בכל השושלת המשפחתית. האם הוא עדיין תקוע שם? האם מת מרעב וצמא? האם הצליח להיחלץ ועבר לחיות חיים פשוטים יותר בכפר? או שאולי הכותבים פשוט שכחנו מקיומו ולא נגלה לעולם?



19. סיריו פורל באמת מת?

כי לא ראינו את רגע המוות עצמו.



20. כנ"ל סטאניס.

טוב נו, שניהם כנראה מתים.



21. מה דריו נהאריס עושה בימים אלו?

ובכלל, מה קורה עם כל היבשת השלמה שדאינריז השאירה מאחור? כי לא ראינו את רגע המוות עצמו.טוב נו, שניהם כנראה מתים.ובכלל, מה קורה עם כל היבשת השלמה שדאינריז השאירה מאחור?



22. זוכרים את איליריו מופאטיס שליווה את ויסאריז (האח הרשע של דאינריז), ושיתף פעולה עם ואריס?

לא זוכרים? לא נורא, גם אנחנו שכחנו.



The Dragon Queen, brought to by: Illyrio Mopatis. Last seen trading Dany to Khal Drogo pic.twitter.com/D16rSuF0W2 — Skunky Beaumont (@hikemurst) 14 במאי 2019





23. האם חכמי המצודה כבר מאמינים שההלכים הלבנים באמת קיימים?

והאם זה עדיין משנה משהו?



24. מה היה מין התינוק של סרסיי?

טוב, זאת שאלה קודרת מדי אפילו בשבילנו.



25. מי ניהל את דרום ווסטרוז מאז שבית טיירל הלך לעולמו?

באופן כללי נראה שיש הפקרות בלתי נסבלת בניהול הממלכה. לא זוכרים? לא נורא, גם אנחנו שכחנו.והאם זה עדיין משנה משהו?טוב, זאת שאלה קודרת מדי אפילו בשבילנו.באופן כללי נראה שיש הפקרות בלתי נסבלת בניהול הממלכה.



26. מה שלום הנשים של קאסטר?

ניחוש שלנו: לא משהו.



27. מה סאלאדור סאן הפיראט הנהנתן עושה בימים אלו?

נהנה מהחיים אנחנו מקווים.



28. איפה ילד הכאפות יונק החלב רובין ארין?

סאנסה לא אמורה להתחתן איתו או משהו? ניחוש שלנו: לא משהו.נהנה מהחיים אנחנו מקווים.סאנסה לא אמורה להתחתן איתו או משהו?



29. מה עלה בגורלו של סר פאונס, החתול המתוק של המלך טומן?

זה מתחיל להרגיש כמו דפוס חוזר ביחס לחיות בסדרה...



30. האם אלאריה סאנד עדיין כלואה במרתפים של סרסיי או שהיא כבר מתה?

בכל מקרה עכשיו היא קבורה תחת ההריסות.



31. מה עם הנבואה על הנסיך שהובטח?

מה זה משנה, נו. הרגנו כבר את מלך הלילה המטופש הזה, אפשר להתקדם בבקשה?



32. מתי בראן יעשה כבר משהו מועיל עם הכוחות שלו?

הוא ההיסטוריה של העולם, לא הבנתם? זה ממש חשוב אומרים לכם.



זה מתחיל להרגיש כמו דפוס חוזר ביחס לחיות בסדרה...בכל מקרה עכשיו היא קבורה תחת ההריסות.מה זה משנה, נו. הרגנו כבר את מלך הלילה המטופש הזה, אפשר להתקדם בבקשה?הוא ההיסטוריה של העולם, לא הבנתם? זה ממש חשוב אומרים לכם.



33. לא, באמת. מה היה טעם בכל הדמות הזאת?

נו זה עבד יותר טוב בספרים והילד גדל להיות ממש מכוער... קיצר עזבו, פחות הצליח, קורה.



34. למה דאני השתגעה פתאום והחליטה בלי סיבה לשרוף את כולם (במקום פשוט לעוף למבצר האדום ולחסל את סרסיי)?

יודעים מה, אל תסבירו, בכל מקרה זה לא יהיה אמין או הגיוני. נו זה עבד יותר טוב בספרים והילד גדל להיות ממש מכוער... קיצר עזבו, פחות הצליח, קורה.יודעים מה, אל תסבירו, בכל מקרה זה לא יהיה אמין או הגיוני. {title}





