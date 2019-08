"לראות את השם שלי באתר פורנו זה לא משהו שהייתי מוכנה לקבל"

View this post on Instagram

חייבת לשתף אתכם במשהו שאני עוברת כבר תקופה דיי ארוכה של חצי שנה. פורסם סרטון מיני של בחורה כלשהי ומיהרתם להדביק אותו על השם שלי. מקבלת בכל יום מאות הודעות, המון ״חיזוקים״ מאנשים ובעיקר המון ביקורות . הסרטון הזה רץ עם הכותרת ״קשת בוסקילה״ בכל פורמט חברתי- אינסטגרם, וואצפ, טלגרם, טינדר ואפילו אתרי פורנו. חשוב לי לומר שבזמן שאתם נותנים יד לתופעות כאלה , בין אם זאת אני ובין אם לא, אתם באמת לא חושבים מה קורה בצד השני, אם הפרצוף שלכם לצורך העניין היה שם האם הייתם מגיבים אותו הדבר? כמובן שלא. אתם ממהרים לשתף ולהעביר מבלי להסתכל או לחשוב. אותה הילדה שכן השתתפה בסרטון יצרה איתי קשר וציינה כי הסרטון צולם לפני שלוש שנים(!!!) לא כל בחורה עם שיער כהה זאת קשת בוסקילה. תחילה הייתי עונה לכל מי ששואל, מכחישה בכל תוקף אבל התייאשתי להוכיח שזאת לא אני, לכן אני פותחת את זה כאן. חשוב לי שתדעו שאני קוראת כל הודעה ואני מודעת לכל דבר בנושא. הנושא הועבר לטיפול משטרתי אבל בלתקן את מה שגרמתם לי המשטרה לא תועיל. תהיו אנשים טובים, אל תתנו יד לבריונות ברשת. המשך יום נפלא❤️