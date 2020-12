22:06 - אורי ששון הוא המפורסם בתחפושת הפלאפל



אחרי דקות מותחות, מי שהתגלה מאחורי התחפושת הוא לא אחר מאשר הג'ודוקא זוכה מדליית הארד האולימפית, האחד והיחיד - אורי ששון. כל חברי הפאנל התרגשו, אופירה אפילו ירדה לחבק אותו כשאורי אמר בהתרגשות: אנחנו לא תמיד מה שאנחנו נראים, מסתתר הרבה מתחת לפני השטח".

22:02 - במקום השלישי: הפלאפל

אחרי שלושה ביצועים של גמר (ושלום לשחר חסון), יש לנו את המקום השלישי בתחרות של הזמר במסכה - קבלו את האחד והיחיד, הפלאפל. ממש בעוד מספר דקות נגלה מי המפורסם שהסתתר מתחת לתחפושת לאורך כל הדרך. בינתיים, השפירית והתרנגול ימשיכו הלאה לעוד שני ביצועים, ואחד מהם יהיה המנצח הגדול. פייר, מרגש.

21:55 - פלאפלנו בביצוע מרגש במיוחד

המפורסם המסתורי ששיגע את כולם עלה לביצוע הגמר עם השיר 7 Years של Lukas Graham והצליח לרגש את כל האולפן. גם חברי הפאנל התרגשו, וכמובן ניחשו מי המפורסם שלדעתם מסתתר מתחת לתחפושת. סטטיק ניחש שמדובר בשמעון גרשון, אופירה חושבת שאורי ששון הוא הפלאפל, צדי הלך על אבי גרייניק ושחר ערבב לאחור עם הניחוש גילי מוסינזון. אז מי צודק? נגלה הערב. פלאפלנו, מי אתה? | צילום: מתוך: הזמר במסכה, קשת 12

21:45 - איפה היית? השפירית עולה לבמה

בכל פרק השפירית הביאה ביצוע מטורף ושונה מקודמו, וגם הפעם היא החליטה להפתיע את כולנו עם השיר Where Have You Been של Rihanna ושרפה את הבמה. חושבים שאתם יודעים מי מסתתרת מאחורי המסכה? גם חברי הפאנל. צדי, אופירה וסטטיק ובן אל שמו את כל הקופה על רינת גבאי, ואילו שחר חסון טען שמדובר בלא אחרת משפיטה. אז מה אתם אומרים? השפירית בביצוע לריהאנה | צילום: מתוך: הזמר במסכה, קשת 12

21:40 - לא עוצר לרגע: התרנגול את הבמה

אין ספק שהתרנגול הוא אחד הפרפורמרים היותר גדולים שעלו על בימת הזמר במסכה, וגם הפעם הוא לא מאכזב. הוא עלה עם השיר Don’t Stop Me Now של להקת קווין האגדית, והצליח להרים את האולפן על הרגליים. כשהנאמבר נגמר, אופירה אסייג מנחשת שמי שמסתתר מתחת לתחפושת הוא צחי הלוי, ואילו סטטיק ובן אל בטוחים שמדובר ביהודה הלוי. צדי צרפתי התבלבל כהרגלו, אבל החליט ללכת יחד עם אופירה ולהמר על צחי, בעוד שחר חסון החליט לערבב כהרגלו והלך רן דנקר. צילום: מתוך: הזמר במסכה, קשת 12 סטטיק ובן אל בטוחים שהתרנגול הוא יהודה הלוי | צילום: מתוך: הזמר במסכה, קשת 12 צדי בטוח שהתרנגול הוא יהודה לוי | צילום: מתוך: הזמר במסכה, קשת 12

21:30 - שלישיית הגמר בנאמבר הפתיחה

אחרי שכולם כבר התמקמו והמתח מתחיל לשבור שיאים, שלושת הפיינליסטים פתחו את התוכנית עם ביצוע משותף, בפעם הראשונה, לשיר Say My Name של הדסטניז צ'יילד האגדית. אהבנו, אהבנו את העקיצה. אז בבקשה, תגלו לנו - מה השמות שלכם? שלישיית הגמר בנאמבר הפתיחה. תגידו לנו את השמות שלכם | צילום: מתוך: הזמר במסכה, קשת 12

21:15 - אירוע הגמר יוצא לדרך

התאורה כבר מוכנה, חברי הפאנל מתקמקמים מאחורי השולחן ושלישיית הגמר של הזמר במסכה - התרנגול, הפלאפל והשפירית - כבר מחכה מאחורי הקלעים לעלות לאירוע שבו הדבר הבטוח היחיד הוא שיהיו לנו שלוש חשיפות. אז מי יקטוף את המקום הראשון ויזכה בתואר המנצח הגדול של העונה הראשונה? נגלה בקרוב. ועכשיו, הצטרפו לשידור ותגלו האם הניחוש שלכם היה נכון או שגם אתכם הדמויות הצליחו לבלבל. צילום: ערן לוי | יח"צ | עיצוב: סטודיו mako

אז מה מצפה לנו הערב? את הגמר יפתחו שלושת המתמודדים בנאמבר משותף, ללהיט ההיסטרי של דסטיניז צ'יילד "Say My Name". לאחר מכן, יעלו השלושה לביצועי סולו. הפלאפל יבצע את "7 Years", השיר המרגש של להקת הפופ הדנית לוקאס גרהאם ואנחנו לגמרי ממליצים להכין את הממחטות. השפירית תגיע להרים עם "Where Have You Been" הממכר של ריאהנה, ואנחנו לגמרי לא יכולים לחכות. ומה עם התרנגול? הוא ייכנס לנעליים הגדולות של פרדי מרקורי ויבצע את "Don't Stop Me Now" של קווין.

בשלב השני, ניפרד מאחד המתמודדים באירוע הגמר והשניים עם הביצועים הטובים ביותר, יעלו לדו קרב. בשלב הזה, במידה והוא אכן יעלה, הפלאפל מתכנן לבצע את "Wake Me Up" של אביצ'י. השפירית מצדה, תרצה לבצע את "All By Myself" של אריק כרמן והתרנגול חולם לבצע את "Alive" של סיה. אז ממי ניפרד קודם, ומי המפורסמים שייחשפו מתחת למסכות? אנחנו מתחילים.