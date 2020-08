בזמן שכולם כבר מפנטזים על חופשה מעולם אחר בדובאי ואבו-דאבי או על טיסה באחת מחברות התעופה של איחוד האמירויות: אמירטס ואיתיחאד, יש כמה דברים שחשוב לקחת בחשבון לגבי המדינה. למשל שחם שם מאוד, גם בחורף; ושלמרות הפאר, אפשר למצוא לא מעט דברים זולים; האם מטיילים שם הרבה אנשים ממדינות אויב? והאם חופשה בדובאי מתאימה גם למשפחות?

שרית סגל, מדריכת טיולים בחברת "קרוז תור –טיולי שייט חובקי עולם" המתמחה בטיולים מאורגנים המשלבים שייט באוניות קרוז ושייט בספינות נהר, שכבר הדריכה מספר פעמים במקום, עושה סדר בכמה דברים חשבים שכדאי לדעת לפני שמתחילים לארוז.

התושבים בדובאי נחמדים?

קשה לדבר בהכללה כל כך גסה. האם התושבים בישראל נחמדים ומכניסי אורחים? בדובאי יש בערך 10 אחוזים שהם תושבים "ילידים", ועוד 90 אחוזים של תושבים זרים, כמחציתם הודים, פקיסטנים, מצרים, לבנונים וכיו"ב. יש גם המון אירופאים, שבאים לרילוקיישן. במפגשים שלי עם המקומיים כולם היו נעימים ביותר! וכן, חלק גם פתחו לי את דלת ביתם. צילום: מאי ויגאל רוזנטל

דובאי יקרה? כמה עולה שם בקבוק מים?

מוצרי הצריכה הבסיסיים אינם יקרים. כדי שיהיה לנו קל להשוות המטבע המקומי, דירהאם, שווה ערך לשקל. בקבוק מים עולה 1-2 שקלים. תחבורה ציבורית: תמורת 20 דירהאם מקבלים כרטיס נטען, שטעון ב-17 דירהאם. מחיר הנסיעה תלוי מרחק,כ-5-3 דירהאם. מונית משדה התעופה למרכז העיר: 50 דירהאם. שעתיים סקי באתר הסקי בקניון האמירויות: 200 דירהאם.

כמה עולה לישון במלון הכי מפנק במדינה?

בורג' אל ערב: כ-15,000 שקלים ללילה לסוויטה. מצד שני, אפשר למצוא מלונות זולים יותר מהארץ וברמה הרבה יותר גבוהה. צילום: Romrodphoto, shutterstock צילום: מאי ויגאל רוזנטל

למי דובאי מתאימה? למשפחות או לצעירים?

דובאי מתאימה לכולם. היא יכולה להמיר חופשה באילת, בתאילנד ובסינגפור. יש חופים, יש אטרקציות (פארקי מים, פארקי שעשועים מטורפים) וגם המון תרבות, כולל שלוחה של מוזיאון הלובר, ואדריכלות מדהימה.

לכמה זמן צריך להגיע לחופשה בדובאי?

אני ממליצה על 5 ימים בדובאי ועוד יומיים באבו דאבי. אי הדקלים בדובאי | צילום: 123rf

מה אוכלים בדובאי?

יש בזה יש הכל. החל מאוכל רחוב זול, טעים ונקי, ועד אוכל יוקרה, למשל מנות אחרונות שמעוטרות בעלי זהב 24 קראט. "You are what you eat" אומרים התזונאים, אז במערכת העיכול שלי הסתובבו עלי זהב.

האם הישראלים שאוהבים שופינג ימצאו בה מה לקנות?

יש כאן הכל ובכל המחירים. מקניונים מדהימים, עם מותגי יוקרה ועד כאלה שלא (כולל רשתות יפניות עממיות שישראלים מאוד אוהבים). יש מכוניות פאר לצד שווקים מקומיים. צילום: מאי ויגאל רוזנטל

מי התיירים שמגיעים היום לדובאי? האם יש הרבה ממדינות עוינות?

יש מכל מקום. חוויה שזכורה לי: ברכבת התחתית פגשתי מישהו והתחלנו לפטפט, שיחה לא מעמיקה של שני זרים, שיודעים שלא ייפגשו עוד. "מאיפה את?" שאל. לא העזתי לומר מישראל. למרות שהגעתי ללא מחבט טניס, לא ידעתי מי זוכר את תקרית חיסולו של מבחוח המיוחסת למוסד. מהר הרצתי בראש את רשימת המדינות שכמעט אף אחד אינו דובר את שפתן, כך שאין סיכוי שיענו לי בשפה זו, והשבתי מ"פינלנד". כמעט מעדתי אחרי שהסתבר שחבר טוב של החברה שלו הוא מפינלנד.

מה העונה המומלצת להגיע?

בקיץ לוהט ולח, בחורף רק חם. מאוד חם. המלצתי: נובמבר עד מרץ . עם זאת, כל הקניונים, המלונות והמסעדות ממוזגים היטב, כך שניתן לעשות סיורים באטרקציות המקורות של דובאי בכל עת במהלך השנה. צילום: מאי ויגאל רוזנטל

האם איחוד האמירויות היא מדינה שקשה להסתדר בה לבד?

היא ידידותית ביותר, כולל שילוט באנגלית.