שיט הקרוזים הפך בשנים האחרונות לאטרקציה תיירותית מובילה בארץ ובעולם. אניות פאר עם שפע של אטרקציות, בשילוב סיורים מחוף לחוף מושכים עשרות אלפי ישראלים בכל שנה. >>לעוד עדכונים היכנסו לעמוד הפייסבוק של mako חופש לצד כל הטוב הזה, ישנן לא מעט נורות אזהרה שחשוב לשים לב אליהן לפני שמזמינים חופשה בקרוז. ליאור קורן, מנכ"ל אתר התיירות אקספלורר, מצביע על הדברים החשובים שצריך לבדוק מראש ומציג טיפים להזמנת קרוז מוצלחת ונכונה שכדאי לכם להכיר. 1. שימו לב לעלות הכוללת כאשר מתכננים תקציב לחופשת קרוז חייבים לקחת בחשבון שרוב הקרוזים לא יוצאים מישראל. כחלק מחישוב עלויות הטיול, צריך לכלול גם את העובדה שיש להגיע בטיסה לנקודת היציאה של הקרוז וגם לחזור באותה הדרך - מה שאומר רכישת כרטיסי טיסה לחו"ל ולינה במלון בדרך כלל יום או יומיים לפני. זה יכול לייקר באופן משמעותי את העלות הכוללת ולכן יש לבדוק זאת לפני ההזמנה. 2. אין כניסה למאחרים! מומלץ להגיע לנקודת העגינה של הקרוז לפחות יום אחד לפני תאריך היציאה. לעיתים יש מקרים שבהם יש עיכובים בלתי צפויים בטיסות. גם בזמן הקרוז עצמו, כאשר יורדים לסיורי חוף, אסור לאחר לשעת יציאת האונייה. חוק בסיסי שמשותף לכל הקרוזים באשר הם – אין כניסה למאחרים. בחזרה מסיור חוף חשוב להגיע אפילו שעה או שעה וחצי לפני המועד הנקוב כי כמות הנוסעים עצומה. 3. בחירה נכונה של אופי הקרוז ישנו מגוון גדול של חברות קרוזים - אמריקאיות ואירופאיות חשוב לקחת בחשבון גם את מזג האוויר מאחר ויש קרוזים מותאמים לכל טמפרטורה. היעדים הרלוונטיים לקהל הישראלי הם יעדים ממדינות הים התיכון כמו איטליה, צרפת, ספרד ואיי יוון. יעדים אטרקטיביים נוספים הם צפון אירופה: הפיורדים בנורבגיה והים הבלטי. מי שרוצה להתרחק עוד יותר יוכל להזמין את הקרוזים שיוצאים מארה"ב לקריביים ואפילו לאלסקה. חשוב מאוד להתאים את אופי השייט ודגם האונייה לסוג החופשה המבוקשת. אם אתם מתכננים חופשה משפחתית עם הילדים חשוב למצוא אונייה שיש בה מועדוני ילדים, פארק מים, בריכות ואטרקציות שונות עבורם. אם אתם זוג שמעדיף חופשה סולידית, יוקרתית ושקטה יותר יש חברות שיט שמתמחות בסוג כזה של חופשה שבה הדגש הוא על מסעדות יוקרתיות, הרצאות וחדרים מפנקים יותר. View this post on Instagram A post shared by Vayacruceros.com (@vayacruceroscom) on Apr 10, 2019 at 12:56pm PDT 5. אניות ענק - לא תמיד מומלצות מאחר והענף הזה רק הולך ומתפתח, נבנות כיום אוניות ענק שמכילות מעל ל- 5,000 נוסעים וזה אומר שהן גדולות מאוד עם כמות מתקנים גדולה לקטנים ולגדולים. בתאריכים המבוקשים בשנה (כמו חודשי אוגוסט באירופה) האניות הללו עלולות לסבול מדוחק ורעש. נוסעים רבים מתלוננים על תחושת צפיפות גדולה בבריכות, בתור לארוחה וגם בתורים ארוכים בעלייה ובירידה מהאונייה. 6. המחיר האמיתי חשוב לוודא מה כלול במחיר: ישנן חברות קרוזים בהן שתייה לא כלולה חוץ מאשר בארוחת הבוקר ובכל שאר היממה יש לרכוש אותה בתשלום. לעומת זאת ישנן חברות שייתנו במחיר גם גלידה, שתיה ופינוקים. חבילות שתיה קלה ואו חריפה עלולות להיות מאוד יקרות ולהגיע למאות דולרים לקרוז ולרוב לא מתאפשר רק לאדם אחד מהחדר לעשות חבילת שתיה, אלא הדיל מחייב שכל הנוסעים בחדר ישלמו עליו. 7. מה עם הטיפים? בנוסף למחיר הקרוז צריך להכניס למכלול השיקולים גם את נושא הטיפים. התשלום על טיפים לאנשי הצוות עלול גם הוא להגיע למאות דולרים למשפחה לשבוע של קרוז. רב החברות גובות דרך כרטיס האשראי את הטיפים באופן מסודר בסכומים של 10-20 דולר למבוגר ליום. בחלק מהחברות ניתן לבקש לבטל את החיוב האוטומטי ולשלם באופן עצמאי. התשלום לא כולל טיפים | צילום: Yingna Cai, shutterstock 8. מבצעים רבותיי מבצעים מומלץ מאוד לעקוב אחרי מבצעים שוטפים של חברות הקרוזים. פעמים רבות מדובר בהוזלה משמעותית. לעיתים נוסע שני יכול לשוט ב-50 אחוז הנחה או שילדים שטים בחינם ושווה לפקוח עיניים. 9.אם אפשר בלי אינטרנט - עדיף אינטרנט הוא דבר מאוד יקר על האוניות אם תוכלו לוותר על התענוג הזה לאורך השייט ולהתנתק גם מהרשת תוכלו להוזיל את הקרוז בצורה לא מבוטלת. קנו SIM בינלאומי והתחברו מיד בהגיעכם ליעדי החוף השונים. 10. סיורי חוף מאורגנים - חכו לנהגים על החוף ניתן לרכוש סיורי חוף מאורגנים מטעם האונייה, היתרון הוא שמדובר בסיורים מאורגנים מאוד וסדירים כאשר מנהלי הסיור מתחייבים לחזרה בזמן לאונייה. החיסרון הוא שהסיורים הללו יקרים מאוד ומחירם עלול לנסוק למאות דולרים לסיור. ניתן להתארגן מראש ולבצע סיורים עצמאים עם נהגים מקומיים הממתינים בנקודות העצירה של האוניות. שווה להתארגן כקבוצה ולצאת לסיור יחד במחיר שפוי. 11. הזמנות מראש לארוחות ומופעים בעונות המבוקשות מומלץ להירשם מראש לאירועים מתוכננים באונייה כמו הצגות ומופעים כולל שריון של שעה בארוחת הערב. ישנן ארוחות בסגנון בופה ויש ארוחות בהגשה לשולחן. מומלץ להזמין מקום מראש - מדובר בשעה קבועה לאורך כל השייט, בדרך כלל ילווה אתכם צוות קבוע של מלצרים וסגל. שימו לב לשעות מופעים והחזרה מן החוף בכדי שארוחת הערב תהיה בשעה נוחה. אם מדובר בחופשה עם ילדים, לא תמיד ארוחה בהגשה מתאימה כי בגילאים צעירים לילדים אין סבלנות לשבת לאורך זמן וצריך לקחת זאת בחשבון. View this post on Instagram A post shared by Simona Berton (@lasimobertonvideo) on Mar 2, 2019 at 3:38am PST 12. הזמנת החדר בעת הזמנת קרוז ובמבט על המחירים יש לשים לב לגדלי החדרים. אלו הפנימיים הם הזולים ביותר אבל הם חסרי חלון חיצוני מי שרוצה ליהנות משעות ארוכות של בהייה בים והנאה מהרוח יצטרך להוסיף סכום כסף ועדיף שיזמין חדר עם מרפסת. החדרים הרגילים קטנים וצפופים בדרך כלל ומרפסת מוסיפה תחושה של רווחה לחדר ומאפשרת גם לייבש את בגדי הים. באוניות גדולות מומלץ לקחת חדר בקרבת מקום למעליות כי אחרת תמצאו עצמכם צועדים מרחקים גדולים על מנת להגיע לאטרקציות באונייה. 13. לבוש מתאים גם בקיץ לקרוזים בחודשי הקיץ חשוב להביא ציוד מתאים כמו בגד ים, כובע וקרם הגנה אבל שימו לב שהאונייה ממוזגת ולכן עלול להיות קר בתוך האונייה וקריר בערב על הסיפון.





