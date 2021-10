החתימה על הסכמי אברהם ב-15 בספטמבר, נתנו את האות של הישראלים לצאת ולגלות את אחד היעדים הכי מסקרנים בעולם, בו כל דבר הוא הכי גבוה והכי גדול - דובאי. וכך, בתחילת דצמבר, לאחר שהמריאה הטיסה הראשונה מנתב"ג לנסיכות החדשה שנפתחה לישראלים, הרכבת האווירית לא עצרה, ובשיא הקורונה היה נראה שכל הישראלים נמצאים בדובאי.

לאחר שבחודש דצמבר לבדו ביקרו ביעד מעל 66 אלף ישראלים, הגיעו מספר סגרים, הכנסת איחוד האמירויות לרשימה האדומה והחום הגדול של הקיץ, ונראה שהבאזז הגדול נגמר.

כעת, כשהעונה הקרה מתחילה, הויזה לדובאי בוטלה, נחתם הסכם הדדיות של התו הירוק בין המדינות ותערוכת האקספו יצאה לדרך, דובאי חוזרת לקדמת הבמה ובגדול. "אנו רואים גידול של פי 5 בהזמנות לחבילות נופש וכן לטיולים מאורגנים לחודשים נובמבר דצמבר לדובאי ואף לאבו דבאי", אומרת טלי נוי סמנכ"ל השיווק והמכירות של איסתא. "ברגע שהודיעו על ביטול הויזות לאיחוד האמיריות, דבר שחסך בהוצאות כספיות ולוגיסטיות וכן רמת התחלואה בדובאי היא בין הנמוכות בעולם (100 נדבקים ביום) אלפי ישראליים שוב מסתערים על היעד." לפני הטיסה הראשונה לדובאי. הרכבת האווירית חוזרת | צילום: ישראייר

ניר מזור, סמנכ"ל קשרי תעופה, מוסיף: "פתיחת העונה הבוערת בדובאי מראה שהישראלים הולכים לקחת חלק משמעותי גם השנה. דובאי שמארחת את האקספו העולמי היא מוקד עולמי גדול מתמיד. כבר כעת מספר הטיסות והמבקרים מישראל נמצא בקצב עלייה של 25 אחוזים לעומת השנה החולפת. שיא הביקושים יגיע לקראת חופשת החנוכה".

נכון לעכשיו, ארבע חברות תעופה מפעילות קווים מנתב"ג לדובאי: אל על, ישראייר ארקיע ופליי דובאי, כשחלק מהן כבר תגברו את תדירות הקווים. "פליי דובאי מפעילים 4 טיסות יומיות לדובאי, כאשר התפוסה במטוסים מלאה", אומר אפרים פורטיס, מנכ״ל אופן סקיי, האחראית על פליי דובאי בארץ.

גם בישראייר התחילו לזהות שהיעד החם של 2020 מתחיל לחזור לגדולתו: "לדובאי אכן יש ביקוש גבוה על ידי הישראליים גם לאור העובדה שבוטל הצורך באשרת כניסה לתיירים ישראליים דבר שמקל ובנוסף מזג האוויר מחודש נובמבר נעים לטיולים", נמסר מהחברה. "הוספנו טיסות בחנוכה וחלק מהתאריכים אף מלאים ולכן אנו נערכים לתגבר בטיסות נוספות ליעד".

בקרוב: 10 טיסות ביום לדובאי

מנחם כהן, המשנה למנכ"ל דובי דובאי, מדריך תיירות חינמי המבוסס ווטסאפ ומופעל באמצעות צ'ט בוט, מציין שלהערכתם כבר עכשיו מטליים בדובאי כ-3,500 ישראלים. רובם הגיעו לחופשה וחלקם אנשי עסקים ומבקרים בתערוכת האקספו. הויזה בוטלה וההגעה הפכה להיות פשוט יותר. עין דובאי | צילום: יחסי ציבור

"השיא להערכתנו יהיה בחנוכה עם צפי ל-10 טיסות ישירות ביום, מה שיוביל לעשרות אלפי ישראלים שישהו בעיר. להבדיל משנה שעברה, השנה בישראל ובדובאי רמת התחלואה בשליטה ומאחר ומדובר בחג בו גם הקהל הדתי יכול לנסוע ולהתנייד באופן חופשי, אנו מעריכים כי גם קהלים נוספים ייצטרפו למעגל התיירים."

על פי כהן, התחלואה באיחוד האמירויות בכלל ובדובאי בפרט, נמצאת בירידה מתמדת. "המספרים נמוכים מאוד, הרבה בזכות המשך ההקפדה על עטית מסיכה בכל מקום, גם באוויר הפתוח. מדובר באחת מהמדינות המחוסנות כיום בעולם והבדיקות במעברי הגבולות מוכיחים את יעילותם בהפחתת ההדבקה."

"עם ביטול הצורך באשרת הכניסה לפני שבועיים, ספונטניות הפכה לשם המשחק", אומר כהן. "נכון להיום נוסע ישראלי ייבדק 4 בדיקות סביב נסיעה לדובאי: לפני ההמראה מהארץ, בנחיתה בדובאי (ללא עלות), לפני הטיסה חזרה (בעלות של 150 דירהאם בערך) ובנחיתה בארץ (בעלות של 80 שח' בהזמנה מוקדמת). במידה והסכם 'מסדרון התיירות' אכן יאושר, הוא יאפשר למחוסנים לטוס ללא צורך בבדיקות קורונה, וזו בשורה גדולה ושמשמעותה חסכון של אלפי שקלים למשפחה."

האטרקציות מתחילות להיפתח

בימים אלה דובאי מתחילה להיפתח מחדש לאחר שהחום הגדול התמתן. בין היתר ה-Global Village צפוי להיפתח היום (26 לאוקטובר) וגן הפרחים (Miracle Garden) ייפתח בסוף החודש (1 בנובמבר) ועוד. "המבקרים בדובאי בימים אלו חווים את העיר במלוא עוצמתה", אומר מנחם כהן מדובי דובאי. "היא שוקקת תיירים, עם מאות אירועים לבחור מהם בכל רגע נתון בגלל תערוכת האקספו. בחצי השנה הקרובה יגיעו כל האמנים הגדולים ביותר בעולם להופיע בדובאי. צריך לקחת בחשבון שבעקבות כך מחירי המלונות שילשו את עצמם לעומת הסתיו בשנה שעברה, אז גם היה שיא הקורונה." הגנים הקסומים נפתחים ב-1.11 | צילום: אילן ארנון

בשורות נוספות המגיעות מדובאי מגיעות מכיוונה של חברת יזמות הנדל"ן התיירותי הבינלאומית - The First Group, שמשיקה את מותג "The First Collection" הכולל מערך בתי המלון, מסעדות ומתחמי הפנאי ומזמינה את הישראלים להצטרף למועדון הלקוחות שלה, הכולל את מלון ווינדהאם דובאי מרינה, מילניום פלייס מרינה ו-TRYP מבית ווינדהאם דובאי, ללא עלות.