cioè, sono riusciti a fare ciò sopra la galleria vittorio emanuele ii senza essere subito presi !? pic.twitter.com/Nkc0asqNld — T3RR0R¡ST BALL ﹤‍⬛﹥ (@OfficialAsComa) August 7, 2023

קשת הכניסה של גלריית Vittorio Emanuele II בפיאצה דואומו במילאנו הושחתה. ביום שני בערב, שלושה צעירים לבושים בשחור טיפסו לראש חזית האתר התיירותי, ככל הנראה דרך גרם המדרגות האחורי המוביל לגג, ותחת המבטים הנדהמים של עוברי אורח ותיירים בכיכר, הם ריססו את הקירות והתבליטים המעטרים את המבנה.

האירוע התרחש בסביבות השעה 22:30, ובסרטון שפורסם ברשתות החברתיות נראים הוונדליסטים בפעולה, ולאחר מכן הם נמלטו. רבים מהנוכחים הביעו את התנגדותם באמצעות שריקות שהופנו למשחתים. שוטרים של תחנת המשטרה המקומית הוזעקו מיד למקום, אך בינתיים נמלטו השלושה אל מבוך הגגות. כעת נערכות חקירות לאיתור מבצעי המעשה ולעת עתה החוקרים אינם מצביעים על מחאה פוליטית או סביבתית של המרססים, אלא ונדליזם טהור.

Oggi purtroppo il buongiorno non è un granché. La facciata della Galleria Vittorio Emanuele II è stata vandalizzata e appare così … Non era mai successo prima d’ora (foto andrea cherchi) #milano pic.twitter.com/b1ZPv7TQOd — andrea cherchi (@cherchiandrea) August 8, 2023

#milano ♬ suono originale - Quotidiano Nazionale @quotidianonazionale Deturpata da tre vandali rimasti ignoti la facciata della Galleria. Poco prima delle 22.30 i tre hanno raggiunto la cima della porzione affacciata su piazza Duomo imbrattando il muro con delle bombolette spray e lasciando scritte e scarabocchi verdi e neri a pochi metri dalla dedica “A Vittorio Emanuele II. I milanesi”. Uno sfregio che non è sfuggito ai passanti e agli agenti del Nucleo Duomo della polizia locale che perlustravano l’area. I ghisa hanno dato l’allarme e sono immediatamente saliti ma, una volta raggiunta la postazione, i tre erano già scappati nel dedalo dei tetti. Intervenuta anche Digos. Adesso sono in corso le indagini per individuare i vandali. “Mi auguro - commenta Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia in Comune - che quanto prima vengano visionate le immagini delle tante telecamere per individuare i responsabili dello scempio. Se sono stranieri gli va dato il Daspo urbano. Se italiani devono essere affidati ai Servizi sociali per rendersi utili verso la comunità. Sembra non esserci mai fine al peggio, la società sta prendendo una bruttissima piega”. Qualcuno ha subito chiamato le forze dell’ordine. In piazza Duomo sono arrivati i pompieri con un’autoscala ma anche pattuglie della polizia di Stato e della polizia locale. I tre writers subito dopo aver colpito sono riusciti a fuggire. Gli inquirenti ovviamente stanno cercando di individuarli anche grazie l’utilizzo di alcuni video: una idiozia che costerà caro ai vandali che hanno oltraggiato uno dei simboli di Milano più conosciuto al mondo. Di Marianna Vazzana✍️ #galleriavittorioemanueleii

"כעס וגועל נפש. זו התחושה של כל מילאנו למראה גלריה ויטוריו עמנואל השני שנפגעה על ידי הוונדליסטים הללו", מצהיר מישל אלביאני, נשיא הוועדה לבטיחות בעירייה, וממשיך: "זה עלבון לכל העיר ויש לתפוס את הפושעים ולהעניש. יחד עם זאת תוהה איך הם הצליחו לעלות לשם כדי לעשות את התועבה הזו. מי שאפשר לזה לקרות, באותה צורה כמו הוונדליסטים, חייב להיענש בצורה מופתית".

סגן ראשת הממשלה ומזכיר הליגה מתאו סאלוויני, ששיתף את הסרטון כתב בפייסבוק "בושה אינסופית". אליו הצטרף סמואל פיסקינה, מזכיר העיר של הליגה וחבר מועצת העיר והוסיף: "אני מקווה שניתן יהיה לזהות את הפושעים הללו. מי שהשחית את אחת המונומנטים היפים ביותר באיטליה חייב לשלם כל אגורה הדרושה כדי לנקות אותו, כדי שהעלויות לא יצטרכו להתגלגל אל התושבים. קצת עבודה קהילתית תהיה עונש נוסף מצוין לפושעים האלה".

גלריית ויטוריו עמנואל השני במילאנו | צילום: Oleg Senkov, shutterstock

ביום שלישי בבוקר, הכיכר המרכזית בעיר, פיאצה דואומו, הפכה בהדרגה לצפופה בתיירים ואזרחים שהגיעו לצפות בכתובות שרוססו על המבנה. "אני נגעלת. זה לא אפשרי. אני לא מאמינה", העירה אישה אחת, "כמקומית אני מצטערת על המראה הזה".

אדם אחר בשם מרקו, העוסק בעבודות ניקיון ושחזור של פסל הרוכב של ויטוריו אמנואלה ה-2, שהושחת על ידי פעילי הדור האחרון במרץ האחרון, פעילים למען האקלים. "די הופתעתי" אומר מרקו, "הנה שוב, ונדליזם שמשפיע על נכס תרבותי. צריך לסיים את זה. במדינה כמו שלנו, שפורחת על מורשת תרבותית, צריך לחשוב על צעדים חמורים יותר. אני חושב שאפשר להשתמש בקורס הכשרה ומבצע ניקיון לצעירים האלה כדי שיבינו מה המשמעות של ביצוע פעולה מהסוג הזה". כעת העירייה בוחנת מה לעשות בנושא בזמן שהמשטרה חוקרת את המקרה ומנסה לאתר את העבריינים.

באיטליה מתמודדים עם מקרים רבים של השחתת אתרים היסטוריים במהלך החודשים האחרונים, כשהתופעה עצמה קיימת כבר שנים. בחודש שעבר נתפסה תיירת כשהיא חורטת את שמה על קירות הקולוסיאום ברומא, וחודש לפני כן תועד תייר חורט את ראשי התיבות שלו ושל בת זוגו בדיוק באותו מקום. הרשויות באיטליה מנסות להילחם בעבריינים וקוראות לתיירים לשמור על האתרים ההיסטוריים שמוכרים בכל העולם.