Six passengers and six crew members on a Qatar Airways flight from Doha to Dublin injured after experiencing turbulence over Turkey. pic.twitter.com/je1HWReT0O — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 26, 2024

12 בני אדם נפצעו לאחר שטיסה של חברת קטר איירווייז נתקלה בכיסי אוויר בין דוחא לדבלין. על פי הדיווחים, שישה נוסעים ושישה אנשי צוות נפצעו במהלך הטיסה, שנחתה בשלום כמתוכנן מעט לפני השעה 13:00 שעון מקומי באירלנד.

צוותי משטרה ושירותי כבאות חיכו למטוס בנמל התעופה של דבלין, כשהם אומרים שהם "מספקים סיוע מלא בשטח לנוסעים ולצוות חברת התעופה". בהצהרה, דובר נמל התעופה אמר: "טיסת קטר איירווייז QR107 מדוחא נחתה בשלום כמתוכנן בנמל התעופה של דבלין מעט לפני השעה 13:00 ביום ראשון. עם הנחיתה, פגשו את המטוס שירותי חירום, כולל משטרת נמל התעופה ומחלקת הכבאות וההצלה שלנו, בגלל ששישה נוסעים ושישה אנשי צוות על הסיפון שדיווחו על פציעות לאחר שהמטוס חווה מערבולת בזמן שטס מעל טורקיה".

האירוע הזה מגיע ימים ספורים לאחר שג'פרי קיצ'ן בן ה-73 מת כשהטיסה שבה טס מלונדון לסינגפור נפגעה מכיסי אוויר. על פי ההערכות, הוא לקה בהתקף לב חמור כשהטיסה צללה 7,000 רגל תוך שש דקות בלבד, ואשתו עדיין מאושפזת בבית החולים.

בסך הכל, כ-65,000 טיסות נתקלות בכיסי אוויר מתונים מדי שנה, וכ-5,500 נתקלות בכיסים אוויר חמורים, לפי המרכז הלאומי לחקר מזג האוויר בבריטניה.