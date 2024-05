תקרית חריגה התרחשה היום בטיסה של חברת סינגפור איירליינס מלונדון לסינגפור: אדם נהרג ועוד עשרות נפצעו לאחר שהמטוס נכנס למערבות (כיס אוויר) קשה. בעקבות כך, המטוס סטה ממסלולו ונחת בבנגקוק, על מנת לטפל בנוסעים.

> מה זה בדיוק כיס אוויר?

האירוע התרחש במטוס בואינג 777 שהמריא בבוקר, במהלך טיסה שלוקחת מעל ל-13 שעות. על המטוס היו בסך הכל 211 נוסעים ועוד 18 אנשי צוות.

"סינגפור איירליינס מוסרת את תנחומיה העמוקים ביותר למשפחת המנוח", נמסר מחברת התעופה. חברת התעופה מסרה גם כי היא משתפת פעולה עם הרשויות בתאילנד כדי לספק סיוע רפואי לנוסעים, והיא שולחת צוות לבנגקוק כדי לספק כל סיוע נוסף שנדרש.

Singapore Airlines, recently awarded world's best airline, faces tragedy as turbulence over Bangkok causes one fatality and 30 injuries on flight SQ321 from London to Singapore. pic.twitter.com/PGyXtmaZlt — Viral Koruptor Bali | Bubarkan DPR & DPD (@pakar_ai) May 21, 2024

BREAKING:



1 passenger killed and 30 wounded after a Singapore Airlines flight from London to Singapore was hit by severe turbulence. pic.twitter.com/cztnonVJ7K — Visegrád 24 (@visegrad24) May 21, 2024

בלא מעט טיסות ישנם כיסי אוויר אשר גורמים לטלטלות במטוס, לעיתים אף לרעידות קשות. יחד עם זאת, תוצאות טרגיות בעקבות כיס אוויר הם דבר נדיר ביותר ואינן קורות. מהחברה נמסר שהם עדיין מתחקרים מה קרה באוויר ואיך יכול להיות שהטייסים לא הצליחו להיערף ולהימנע מהתוצאות הטרגיות.