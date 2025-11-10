בשבוע שעבר יצאה משלחת ישראלית לג'מייקה במטרה לסייע לרשויות ולנפגעים במדינה כתוצאה מהוריקן "מליסה" העוצמתי, שגרם לפגיעות קשות באתרים והוביל לעשרות הרוגים ונעדרים.

המשלחת, שכוללת עשרות רופאים מומחים, הגיעה לתגבר את הצוותים המקומיים בבתי החולים ובתיאום עם משרד הבריאות המקומי הם התחלקו לשתי קבוצות שעובדים בשני בתי חולים שונים קרובים לאזור האסון ומסייעים בטיפול בפצועים ובניהול רפואי של מקרי חירום.

בראש המשלחת עומד המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, ד"ר ספי מנדלוביץ', ובניהולו הרפואי של מנהל הרכז הרפואי שערי צדק, פרופ' עופר מרין. בנוסף, שגריר ישראל ברפובליקה הדומיניקנית, רסלאן אבו רוקן, הגיע למקום יחד עם צוות דיפלומטי נוסף, במטרה לתאם את פעולות הסיוע ההומניטרי עם ממשלת ג'מייקה.

השגריר הישראלי יחד עם שר הבריאות של ג'מייקה | צילום: אריאל תגר

"החלטנו על חלוקה לשתי קבוצות מכיוון שבאזור מערב צפון המדינה שני בתי חולים אזוריים יצאו מכלל פעילות ואזרחים רבים פונו לאותם מקומות", אומר אבו רוקן בשיחה עם mako. "עיר הבירה קינגסטון לא נפגעה באופן משמעותי אך במערב צפון ג'מייקה התוצאות היו הרסניות. מאות אלפים פונו מבתיהם, בתים ומוסדות רבים נהרסו כליל, רשת החשמל והתקשורת נפלה במקומות האלה".

השגריר מתאר הרס רב באזורים רבים. "אנחנו רואים מחזות נוראיים. בניינים רבים קרסו, ויש שטחים שעדיין מוצפים במים. אלו תחושות קשות לראות הרס כזה כתוצאה מאסון טבע. להערכתי, כ-600,000 אנשים נאלצו לעזוב את ביתם בעקבות הסופה, זה מחריד וגורם לחשש מהעתיד ולאסונות נוספים בגלל שינויי האקלים. ג'מייקה, כמו מדינות רבות בקריביים, סובלת מסופות הוריקן באופן תדיר, אך הפעם זה היה חסר תקדים".

אנשי רפואה ישראלים בבית חולים מקומי | צילום: אריאל תגר