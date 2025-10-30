הוריקן "מליסה" הכה בג'מייקה השבוע בעוצמה חסרת תקדים, כשהוא מוגדר כהוריקן בדרגה 5 (הרמה הגבוהה ביותר), ועל פי הארגון המטוארולוגי העולמי מדובר בסערה החזקה ביותר שפגעה במדינה. לפי הדיווחים של כלי התקשורת, מלחוזות שלמים בדרום ובמערב הוצפו לחלוטין, תשתיות קרסו והותירו מאות אלפי תושבים ללא חשמל, כשבחלק מהאיזורים נותקו קווי הטלפון ואספקת המים.

הממשלה הכריזה על מצב חירום לאומי וקראה לקהילה הבינלאומית לסייע בשיקום. "זה אסון לאומי. אין לנו חשמל, מים, כבישים", אמר ראש הממשלה אנדרו הולנס במסיבת עיתונאים. אלפי חיילים ומתנדבים משתתפים במבצע חילוץ מורכבים באזורים המרוחקים, שם החשש ממפולות בוץ עדיין גבוה בשל גשמים מתמשכים.

אחד המקומות שנפגע באופן קשה במהלך הסופה הוא בית חב"ד במונטגו ביי (Montego Bay). צוות השליחות של חב"ד, בהובלת הרב יעקב רסקין ואשתו חיה, הסתתרו במשך שעות בחדר אמבטיה קטן, ללא חלונות, על מנת להגן על עצמם. הבניין של מרכז חב"ד, שעבר שיפוץ בשנת 2023, נהרס לחלוטין במהלך ההוריקן העוצמתי. כל החלונות במקום התנפצו, דלתות הכניסה נשברו, ועמוד חשמל קרס בכניסה למרכז. כל המקררים במקום שהיו מלאים באוכל כשר והיו מיועדים לקהילה היהודית - נפגעו.





"לאורך כל הסערה הילדים שלנו התפללו לה' שיסיים את המצב הנוראי שחווינו וישמור עלינו", סיפר הרב רסקין. "כשהכל התחיל והחלונות והדלתות קרסו, המים מבחוץ חדרו פנימה, הכל הרוס". למרות הנזקים הכבדים, הרב יצר קשר עם תיירים ישראלים שמטיילים באי בימים אלו במטרה לסייע להם במה שהתאפשר. "יש לנו אחריות כלפי הקהילה היהודית כאן ומטיילים יהודים. אנחנו עושים כל מה שאפשר כדי לסייע במצב הקשה הזה".

כעת, הרב רסקין פתח בקמפיין גיוס כספים לטובת שיקום ובנייה מחדש של מרכז חב"ד. "מעריכים שהנזק עומד על למעלה מ-100,000 דולר. אני פונה לכל מי שיכול לעזור, זה מבורך. אנחנו זקוקים לכסף הזה כדי להקים מאפס את המקום שלנו שמספק תרופות, דיור ואוכל לקהילה היהודית ולכל מי שרק צריך עזרה".

פרסומת