כזה עוד לא ראינו: נוסע בטיסת ריינאייר גילה לטענתו שהתיק שלו שנשלח לבטן המטוס נהרס לחלוטין - ונראה כאילו הוא עבר במכונת גריסה. גם הציוד שהיה בתיק, בשווי כולל של כ-2,000 דולרים, נהרס. זה נראה כאילו הציוד "נרצח על ידי נמר", כתב הנוסע בפוסט זועם.

על פי הפוסט, שכלל תמונות של הנזק, הנוסע גילה את הנזק החמור לאחר שטס מניס, צרפת, ללונדון. בהתחלה התיק שלו לא יצא, והוא חשב שהוא הלך לאיבוד. הנוסע פנה לדלפק האבדות והמציאות: "למזלי שמרתי את התגית והגברת הנחמדה מאחורי הדלפק יכלה לראות שהוא נמצא איפשהו בשדה", אמר הנוסע, שחשב בתחילה שמדובר בחדשות טובות.

אחרי חיפוש שלקח קצת זמן, הם איתרו את התיק. "לא האמנתי למראה עיניי", אומר הנוסע. "הבחורה ניגשה אליי כשהיא אוחזת בכל חלקי התיק שלי, וכל החפצים שלי היו פזורים בידיים שלה. התגובה הראשונית שלי הייתה הלם מוחלט. זה באמת נראה כאילו הוא נקרע על ידי נמר. היא התנצלה ואמרה שמעולם לא ראתה דבר כזה קודם".

Traveler alleges budget airline left her with ‘shredded’ luggage and $2K in damages: ‘Utter shock’ https://t.co/xI6Do8iGFy pic.twitter.com/PF5n4yel4j — New York Post (@nypost) November 3, 2025

"הנעל שלי נחתכה, חולצות נראו כאילו נשרפו ונקרעו", סיפר הנוסע. "הבוקסר שלי נקרע, התיק עצמו נשחק, כבלים נקרעו. הרחפן שלי היה שבור לרסיסים".

הנוסע הגיש תביעה על הנזק בסך 1,967 דולרים לטענו, אבל עדיין לא קיבל תגובה מחברת התעופה. "אף אחד מחברת התעופה לא יצר קשר, לא התנצל, כלום", כעס הנוסע. "זה מזעזע שחברה יכולה להרוס חפצים אישיים של מישהו מבלי לקחת אחריות".