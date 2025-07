שריפות ענק מתפשטות במהירות במערב טורקיה בימים האחרונים, והרשויות דרשו את הפינוי של יותר מ-50 אלף תושבים ותיירים מאזור הנופש הפופולרי של איזמיר והמחוזות הסובבים אותו. האסון הביא לשיבושים בתנועה, בריחה המונית ונזק אדיר לקהילות המקומיות.

השריפות, שפרצו ביום ראשון בין מחוזות מנדרס וספריחיסר, התפשטו במהירות עקב טמפרטורות גבוהות ורוחות חזקות שהגיעו עד 117 קמ"ש. גורמים רשמיים אומרים שמחוז ספרחיסר באיזמיר, שבו בתי קיץ מהווים 80 אחוזים מכלל הנכסים, נפגע בצורה הקשה ביותר, כאשר למעלה מ-42 אלף איש נאלצו להימלט. גם מחוזות סקריה ובילצ'יק פונו 41 עיירות.

İzmir yangınlarını öngören Prof. Dr. Türkeş’ten bir uyarı daha: “Perşembe’den sonra yangın riski yükselecek!” https://t.co/hwDugo52p8 pic.twitter.com/Pt0wMB6aB9 — Bu Gerçek Gazete (@BuGercekGazete) July 1, 2025

שירותי החירום מדווחים כי 342 שריפות פרצו ברחבי המדינה מאז יום שישי, ושר החקלאות והיערות הטורקי, איברהים יומקלי, אמר כי יותר מ-1,000 אנשי צוות, 122 רכבי כיבוי אש, 74 מכליות מים, מסוקים רבים ומטוסי כיבוי אש נמצאים כעת באזור. תושבים שנחושים להגן על אדמתם ובתיהם הצטרפו למאמץ, תוך שימוש בטרקטורים מלאים במים ויצרו תעלות אש בעזרת מסורי שרשרת כדי להאט את הלהבות. "המאבק נמשך בתנאים הקשים ביותר", הצהיר יומקלי. "גיבורינו עובדים יומם ולילה כדי להגן על הקהילות שלנו".

Seferihisar'a çaresizlik içinde bakmak #izmir #yangın #seferihisaryanıyor pic.twitter.com/nydMxevptF — Ali Serçe (@AliSere20) July 1, 2025

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor



Kaynak: İzmir'de Çevirme#izmir #yangin #izmiryanıyor pic.twitter.com/5EEz6XI8fN — Egedesonsöz (@egede_sonsoz) July 1, 2025

תיירות הקיץ בסכנה

האש גרמה לשיבושים גדולים בנמל התעופה הראשי של איזמיר, שם טיסות הושבתו ביום ראשון אחר הצהריים עקב סכנת עשן ואש. הטיסות חודשו אתמול, והרשויות אישרו כי הפעילות השגרתית חודשה, אם כי גורמים רשמיים טוענים כי המצב עלול להשתנות בכל רגע וממליצים לנוסעים להישאר מעודכנים.

אזור איזמיר שעל חוף הים האגאי, הוא מהיעדים האהובים על תיירים בטורקיה, והמשבר המתגבר מדאיג הן את הנוסעים והן את מגזר התיירות. בעוד שהמצב ממשיך להתפתח, צוותי כיבוי אש ממשיכים במאבק נואש להשתלט על השריפות, למרות הצלחות מקומיות במקומות כמו סקאריה ומניסה, איזמיר נותרה במוקד של המשבר.

Bir ülkenin üzerine 'Atom bambası atılsa böyle olur.

Beyler saraylar uçaklar konvoylar iyimi ?keyifler yerinde mi.? pic.twitter.com/ZFgY7F6rkv — Doğrucu Teyze (@hayiryinehayir) July 1, 2025

İzmir'de yangınla mücadeleye BUCAKUT desteği: Farklı noktalarda sahaya çıktılar#izmirhttps://t.co/FBoK5cppNv pic.twitter.com/2utA7uHZvG — İz Gazete (@izgazete2) July 1, 2025

Turkey battles wildfires! 50,000+ people evacuated from 5 regions, with Izmir province worst hit. Fierce flames fueled by strong winds, destroying homes & forests. Authorities deploy 1,000+ personnel, 14 helicopters & 4 aircraft to combat the blaze. #TurkeyWildfires #Evacuations pic.twitter.com/aXAndh8GdU — Facts Prime (@factsprime35) July 1, 2025

פקידי ממשלה עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם סוכנויות מקומיות ותושבים כדי למתן נזקים נוספים. בינתיים, תעשיית התיירות האזורית חוששת מפני שיבוש לקראת הקיץ הקרוב. בעיר איזמיר מבקרים כ-2 מיליון תיירים מדי שנה, והעיר שואפת להגדיל את מספר התיירים שלה ל-4 מיליון מבקרים בעתיד.

שריפות הבר מגיעות על רקע גל חום אכזרי של שפוקד חלק ניכר מדרום אירופה, כאשר הטמפרטורות באזורים מסוימים מזנקות ל-46 מעלות. מומחים מציינים את השילוב המסוכן של טמפרטורות גבוהות, צמחייה יבשה ורוחות חזקות כגורמים המרכזיים להתפשטות השריפות בטורקיה.