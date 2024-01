#Hyderabad police booked a case against the Grand Hotel in #Abids and staff arrested, after brawl over #Biryani and waiters allegedly attacked customers with sticks at #NewYear midnight



רגעים מתוחים התחוללו במלון "גראנד הוטל" בעיר ההודית היידרבאד ביום ראשון בלילה, שם פרצה קטטה המונית בין קבוצת לקוחות וצוות המסעדה על רקע האיכות הירודה של האוכל. סרטון וידאו, שצולם לכאורה על ידי אחד הלקוחות בזמן חגיגות ערב השנה החדשה, מתעד את המלצרים כשהם משתמשים במקלות כדי לתקוף את הקבוצה כשרקע ניתן לשמוע נשים צועקות.

על פי דיווחים בתקשורת המקומית, משפחתה של המתלוננת הייתה במסעדה כדי לחגוג את השנה החדשה. הלקוחות, שלכאורה לא היו מרוצים מאיכות הביריאני (מנת אורז) שקיבלו. בתלונה נאמר כי המשפחה הזמינה ביריאני כבש אך הוגש להם בשר לא מבושל. כאשר ביקשו להחליף את האוכל, הם טענו שהצוות חימם את אותה מנה והגיש אותה שוב, מה שהוביל לתסכול מצד המשפחה.

"כשהמלצר שאל אותם על המנה שהוחלפה, נוצר בין הצדדים ויכוח", מספר עוזר נציב המשטרה המקומית. "בהתקף זעם אחד הלקוחות סטר למלצר, שהתקשר מיד לעמיתיו. לאחר מכן הצוות הפך לתוקפני כלפי המשפחה והמלצרים האחרים רצו לנקום בלקוחות והובילו למצב כאוטי". בסרטון מהאירוע נראים חברי הנהלת המלון זורקים מקלות, מגבים וכיסאות לעבר הלקוחות המפוחדים.

המשטרה עצרה כשישה עובדי מלון ואחרים בגין הפרות סדר וגרימת פגיעה מרצון מנשק מסוכן. כמו כן הם הואשמו בעלבון מכוון בכוונה לעורר הפרת סדר, ועברו על החוק שנועד לשמור על צניעותה של אישה.