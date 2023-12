תיירים הנוהרים לציוני דרך אייקוניים היא לא תופעה חדשה. אבל בשנים האחרונות צצה מגמה מטרידה: עלייה בהתנהגות חסרת כבוד והרסנית של התיירים. גם שנת 2023 לא הייתה נטולת אתגרים בנושא הזה וחלק מהמטיילים בעולם, לא מעט מהם ישראלים, השאירו חותם שלילי ביותר במקומות שבהם ביקרו. הנה כמה מהמקרים המבישים, המביכים והמטרידים של תיירים בעולם.

אמרו שהם מישראל והותקפו

סרטון שפורסם בחודש מרץ השנה, מציג קבוצה של מטיילים ישראלים שבילו במסיבה בתאילנד. בתיעוד נראים אותם צעירים במהלך קטטה קשה עם תיירים בריטים במסיבת פול-מון באי קופנגן ומיד לאחר מכן עלו שלל ספוקלציות בנושא. לאחר בדיקה, התברר שאחד מהתיירים הבריטי הטריד את אחד מחברי הקבוצה הישראלית, וכך נוצרה המהומה שבה נפצעו הישראלים וחולצו.

נוסעת דרשה פיצוי בגלל נוסע שמת

נוסע מת והנוסעת התאכזבה | צילום: shutterstock | Sergey Kohl

טיסות הן לא תמיד אירוע קל, הנוסעים יושבים בצפיפות, המושב לא נוח וזה לא קל לשבת כל כך הרבה זמן. אבל כנראה שהנוסעת שהגישה תביעה נגד חברת התעופה בריטיש איירווייז הייתה קצת קיצונית. על פי הדיווח, אותה נוסעת התלוננה כי נוסע אחר שישב שתי שורות מאחוריה מת במהלך הטיסה, ולכן היא לא זכתה לחוויה המלאה. היא אומרת שהצוות היה עסוק מדי, עגלת המשקאות לא יצאה וניסיונות ההחייאה השאירו אצלה טראומה. מגיבים רבים אמרו שהטענות שלה חסרות רגישות וחסרת אמפתיה כלפי המת ומשפחתו.

התחצפה לשוטר – גורשה מהמדינה

"Saya disini 23 tahun!"

Just another entitled bule in Canggu. ‍♂️ pic.twitter.com/sQRjfJEXFx — Tukang Sayat Kulit (@akuluka) March 9, 2023

בבאלי כבר מזמן איבדו את הסבלנות לתיירים שמזלזלים בחוקי המדינה ובתרבות המקומית, עד כדי כך שהם פשוט מעדיפים לגרש זרים במקום לבזבז זמן ולהתמודד איתם. כך גם במקרה של תיירת אוסטרלית שנפשה בבאלי ורכבה על אופנוע ללא קסדה. לאחר שהשוטר ביקש לתת לה קנס, היא החלה להתווכח ולצעוק עליו, וכתוצאה היא נעצרה וגורשה לאלתר.

נהג בג'יפ לתוך המעיין

סרטון שפורסם בטיקטוק הצליח לעצבן לא מעט אנשים, לאחר שנהג ג'יפ צולם כשהוא נכנס עם הרכב שלו לתוך מעיין עין יזרעאל שבצפון. הנהג התעלם לחלוטין מהפגיעה בסביבה, החוקים והמטיילים וכתוצאה הגישה קק"ל תלונה במשטרה נגדו.

שוב: קקטה המונית באילת

קטטות המוניות באילת הפכו בשנים האחרונות לאירוע שכבר הפסיק לרגש רבים בגלל השכיחות שלהם. באירוע הזה במלון קלאב הוטל בעיר האורחים לכאורה היו שיכורים, החליפו ביניהם קללות ואיומים ותוך רגעים החלו להתקוטט, לזרוק כיסאות, בקבוקים ולירוק. שוטרים שהגיעו למקום הרגיעו את הרוחות אבל גם בוצעו מעצרים של שישה מעורבים.

מלחמת המגבות שלעולם לא תיגמר

תופעה נוספת שפשוט מסרבת לגווע היא מלחמת המגבות שצצה לה מחדש בכל קיץ. בסרטונים שמתפרסמים, נראים הנופשים קמים מוקדם מדי בבוקר, וברגע שנפתח אזור הבריכה נפתח מתחילה ההתנפלות ולא משנה אם מדובר בנשים זקנות, ילדים קטנים או אפילו נכים, הספרינט לשים את המגבת על כיסא במטרה לשמור מקום מתחיל.

לנוסע לא היה אוויר – אז הוא פתח את הדלת

pic.twitter.com/jPlGXRb6sX — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 26, 2023

תיעוד שצולם על טיסת Asiana Airlines, נוסע החליט שהוא צריך לקום ולפתוח את הדלת של המטוס. לאחר שנשאל מדוע עשה זאת, הנוסע טען שהוא פשוט הרגיש מחנק וקלאוסטרופוביה. הפתיחה של הדלת סיכן את הנוסע, חברי הצוות והנוסעים האחרים, שנראים מחזיקים חזק כדי לא לעוף מחוץ למטוס.

מבנה היסטורי בן 2,000 שנה? אז מה?

בתוך פחות מחודש צולמו שני תיירים כשהם משחיתים את אחד המבנים ההיסטוריים האייקוניים ביותר בעולם – הקולוסיאום ברומא. התייר הראשון חשב שזה יהיה רעיון טוב לחרוט את שמו ואת שמה של ארוסתו, והתיירת השנייה, נערה בת 17 שטיילה עם הוריה, גם היא רצתה להשאיר את חותמה וחרטה את ראשי התיבות של שמה. שניהם תועדו ונעצרו על ידי המשטרה המקומית והוטלו עליהם קנסות כבדים.

נוסעות רבו והמטוס ביצע נחיתת חירום

כמו מכות בבריכה, גם ויכוחים והתפרעות בטיסות הפכו בשנים האחרונות לעניין שבשגרה, אבל מעטות הפעמים שהאירוע הופך לחמור כל כך שהמטוס נאלץ לבצע נחיתת חירום. בטיסה של חברת הלואו קוסט האמריקנית "פרונטיר", שתי נוסעות החלו לריב ולהתפרע והמצב הסלים לעימות אלים שאילץ את הטייס לקבל החלטה ולהנחית את המטוס 1,000 קילומטר הרחק מהיעד המקורי.

הישראלים שקפצו משרוול העלייה למטוס

אב ישראלי ושני בניו פספסו את הטיסה שלהם בנמל התעופה של איסטנבול, אך בניסיון נואש להגיע בכל זאת למטוס הם החליטו שהם יקפצו משרוול העלייה למטוס. בתוך שניות הגיעו אליהם כוחות האבטחה של המקום והם נשלחו ישירות למעצר. לאחר התערבות של גורמים במשרד החוץ הם שוחררו, אך הוכנסו לרשימה השחורה של טורקיה.

הכדורגלנים שהשליכו שטרות ברחוב

השחקנים השתטו וגילו מה המחיר. מסעדה באיסטנבול. אילוסטרציה | צילום: Matyas Rehak, shutterstock

שוב טורקיה ושוב מטיילים ישראלים. בשיא עונת התיירות העולמית בחודש אוגוסט האחרון, שחקני הכדורגל דודו אדרי וסטיבן שאולסקי מקבוצת מ.ס טירה נעצרו באיסטנבול. זאת לאחר שבזמן שבילו במסעדה בעיר, הם החליטו להשליך שטרות מזויפים מהחלון כדי לצפות בתגובת העוברים והשבים, ותועדו על ידי המצלמות. השוטרים איתרו אותם בבית המלון ולקחו אותם למעצר, שם הם שהו במשך יומיים עד ששוחררו ונאלצו לעזוב את המדינה.

