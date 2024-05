נוסע מת לאחר שקפץ מסיפון אוניית הקרוז הגדולה בעולם לאחר שיצאה להפלגה מפלורידה. על פי הדיווחים, הנוסע, שזהותו עדיין לא ידועה, קפץ מאוניית ה"אייקון אוף דה סיז" בעלת 20 הסיפונים של חברת רויאל קריביאין, כך מדווח הניו יורק פוסט שמציין כי הנוסע יצא להפלגה של שבוע מנמל פלורידה ברחבי האיים הקריביים עם עצירה ראשונה בהונדורס.

האונייה הייתה במרחק של כ-500 קילומטרים מנמל מיאמי בפלורידה, וכ-60-40 קילומטרים צפונית לסנטה לושיה בזמן התאונה, שהתרחשה בשעות הבוקר, לפי Cruise Hive. משמר החופים סייע בחיפושים אחר הנוסע ביחד עם סירות החילוץ של החברה.

זאקרי נורמנדין, נוסע שנמצא על האונייה תיאר את הסצנה ה"דיסטופית" לדבריו - כולל השמחה המוקדמת שפרצה כאשר הנוסעים שמעו שהוא נמשך מהמים. הוא אומר שכ-300 נוסעים שאכלו ארוחת ערב הריעו כאשר הקפטן כרז שהנוסע הנעדר נמצא. "התוצאה הייתה אווירה כמעט סוריאליסטית שכן רוב הנוסעים ממשיכים עכשיו לחגוג כאילו כלום לא קרה. אני לא חושב שכולם יודעים שהבחור מת", אומר נורמנדין, והוסיף שהוא חושב שרויאל קריביאן לא רוצה להפחיד את הנוסעים שנמצאים על הסיפון.

On Icon of the Seas right now. Someone jumped/fell overboard and now a Search & Rescue is taking place. Low chance they’ll be found. Hold your loved ones close, guys. pic.twitter.com/xYZbDV5Sza — GenAI Chad (@GenAIChad) May 26, 2024

אוניית אייקון אוף דה סיז, שיכולה לשאת עד 7,000 נוסעים ו-2,000 אנשי צוות, הייתה כאמור ביום הראשון של השיט כשהטרגדיה התרחשה והיא אמורה לחזור למיאמי רק ב-1 ביוני. כלומר, על סיפון האונייה נמצאים כעת אלפי נופשים ולכן ביטול של השיט היה משנה את התוכניות של רבים וגורם לשיבוש בלוחות הזמנים של החברה. יתרה מכך, נורמנדין אומר שהספינה נאלצה להסתובב בתקווה למצוא את הנוסע הנעדר, כך שהיה שיבוש מסוים לתוכנית אבל הוא היה קטן.

חברת רויאל קריביאן לא התייחסה ארוכות למקרה או לפרטי האירוע והסיבות שהובילו אליו, אך ציינה את הצורך לתת למשפחה האבלה פרטיות: "הצוות שלנו מספק תמיכה וסיוע באופן פעיל ליקיריו של האורח בתקופה קשה זו", הודיעה חברת השיט. "למען הפרטיות של האורח ומשפחתו לא נחלוק פרטים נוספים".