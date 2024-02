טרנד הקרוזים התפוצץ בארץ בשנת 2022, רגע אחרי שנגמרה הקורונה. בזו אחר זו הגיעו לנמל חיפה חברות הקרוזים הבין-לאומיות הכי גדולות שיש, והישראלים יצאו להפליג באזור הים התיכון בהמוניהם. גם שנת 2023 המשיכה את המגמה ונמל חיפה אף התמודד על תואר "יעד הקרוזים של השנה".

ואז המציאות הישראלית הלא יציבה הגיעה, המלחמה פרצה, וברגע אחד כל הקרוזים התבטלו. כך, נכון לעכשיו, הישראלים שהתאהבו בספינות הענק צריכים לטוס מעבר לים כדי לצאת לשיט הכל כלול, אם זה באירופה ואם זה בצפון אמריקה. ובתזמון מושלם, כאילו חיכו רק לנו שנגיע, עולם הקרוזים חגג בשבוע שעבר את אחד מרגעיו המכוננים - השקת האונייה הגדולה בעולם - ICON OF THE SEAS של רויאל קריביאן. זו האונייה הראשונה מסדרת ICON היוקרתית של החברה (אליה תצטרף ב-2025 האונייה השנייה - STAR OF THE SEAS). אז אם אתם רוצים לצאת לקרוז שהוא 10 רמות מעל כל מה שהפליג אי פעם מהארץ, או מהעולם כולו למעשה, מומלץ לעשות את המאמץ ולעלות על טיסה למיאמי, במיוחד כשיש האופצייה להגיע לארה"ב ללא ויזה, ולנחות בטיסה ישירה עם אל על.

אוניית הפאר המרשימה לא דומה לשום אונייה שהייתם עליה עד היום (ואם לא הייתם - הגיע הזמן). על פי נשיא רויאל קריביאן, מייקל ביילי, ברגע שנכנסה לנמל הבית שלה במיאמי היא גרמה לתושבי העיר לעצור את התנועה, לצאת מהמכוניות, לבהות בה ולמחוא כפיים. אי אפשר לתפוס את הגודל | צילום: באדיבות רויאל קריביאן

במהלך העגינה באי הפרטי - קוקו קיי | צילום: אילן ארנון

ועל מה כל המהומה וההתרגשות? כדי להבין, מומלץ להציג רגע את המפרט הטכני המשוגע של האייקון: האונייה, שבנייתה לקחה כ-900 ימים, בעלות של כשני מיליארד דולר, היא באורך 365 מטרים (יותר משלושה מגרשי כדורגל), בגובה של 20 קומות (סיפונים) ויכולה להכיל מקסימום של 7,600 אורחים ו-2,350 אנשי צוות - כ-10,000 אנשים בסך הכל.

אנחנו ממשיכים: על האונייה יש 2,805 חדרים, 7 בריכות שחייה (כולל בריכת האינסוף התלויה הראשונה בעולם בים), 9 מתקני ג'קוזי, 8 שכונות נושא שונות ענקיות (עוד נדבר עליהן), פארק המים הצף הגדול ביותר בעולם הכולל 6 מגלשות מים, 15 מסעדות ועשרות מזנונים וברים, אולם תאטרון ענק, קיר טיפוס, בריכת גלישה ועוד ועוד. ועוד.

הגודל הוא האמצעי - לא המטרה

במסיבת עיתונאים שנערכה על סיפון האונייה הגדולה בעולם, נשאל ביילי, נשיא החברה, האם הוא חושב שהרצון לבנות את האונייה הכי גדולה שקיימת לא גרמה להם לזנוח את התוכן שלה. הוא השיב: "אני מציע לך לשאול אותי את אותה השאלה בסוף השיט ואולי עד אז תוכל אפילו לענות על עליה בעצמך". ובאמת, העובדה שהאונייה הזו היא הגדולה בעולם זה פרט פיקנטי, תחושה ומראה מלהיבים בהחלט, אך בשורה התחתונה האייקון מטורפת בעיקר בזכות החוויות שהיא מספקת, הרבה יותר מאורכה וגובהה הבלתי נתפסים. החוויות על האונייה הרבה יותר מרשימות מהגודל שלה | צילום: לילך גרינבלט

צילום: לילך גרינבלט

כך, במשך 4 ימים של שיט בכורה חגיגי שיצא ממיאמי בדרכו לאי הפרטי של רויאל קריביאן בקריביאן - קוקו קיי, חווינו על בשרנו, קיבתנו ורגלינו את מה שיש לאוניית הענק להציע. הסתכלנו בתוך הקנקן ומיום ליום התאהבנו יותר.

תחושת ה"וואו" שלא עזבה אותנו במשך 4 ימים החלה עוד לפני שעלינו על האונייה. את הגודל של ה-ICON לא ניתן היה לפספס בזמן שעשינו את דרכנו לנמל במיאמי, וראינו אותה עוגנת לצד אוניות ענק אחרות שפתאום החווירו לנוכח המפלצת החדשה בשכונה. עוד לפני שכף רגלנו דרכה על האונייה, הוקסמנו גם מהליך הצ'ק אין המהיר בצורה לא רגילה. אמנם לא פתחתי שעון, אך תוך לא יותר מעשר דקות מרגע שירדנו מהמונית, כבר היינו על סיפונה של הענקית. במהלך 10 הדקות האלה, לקחו לנו את המזוודות הגדולות (שהגיעו עד לחדר), עברנו בידוק ביטחוני, השלמנו את הצ'ק אין ואפילו הספקנו להצטלם.

ואז זה קרה - מצאנו את עצמנו בלב שכונת Royal Promenade, השכונה בה קיבלו את פנינו על האונייה. בשלב הזה כבר ממש נפלה לנו הלסת. נעצור רגע להסביר שבאייקון מתגאים ב-8 שכונות נושא שונות, והכוונה היא שכל שכונה היא אזור שבו יש נושא מסוים, היא מעוצבת בצורה ייחודית וניתן למצוא בה פעילויות שונות. היתרון של האייקון, ושל עוד אוניות של רויאל קריביאן, זה שהשכונות בנויות בחללים פתוחים מאוד גדולים. כלומר, בניגוד לאוניות אחרות, בהן חללי הנושא הם צרים ויותר קלסטרופוביים, כאן כל שכונה היא פתוחה ורחבת ידיים. כך גם ב-Royal Promenade, רחוב ענק (גם בהשוואה לרחוב רגיל), בו ניתן למצוא פאבים, בתי קפה (כולל סטארבקס), מסעדת פיצה, אזור צ'ק אין ועזרה לנוסעים ואת הפנינה - The Pearl, הטרייד מארק העיצובי והמרשים של האייקון, המתנשא לגובה של 3 קומות. השכונה שקיבלה את פנינו | צילום: אילן ארנון

הפנינה הענקית | צילום: אילן ארנון

שכונות נוספות ומרשימות על האונייה הן הסנטרל פארק, בה ניתן לראות את השמיים (כחלק מעיקרון השכונות הפתוחות), להתהלך בין צמחייה ולהרגיש לרגע בניו יורק עם שלל מסעדות מעוצבות; שכונת Surfside שמוקדשת לילדים ומעוצבת בהתאם בצורה מדהימה. בשכונה יש חדר ארקייד, אזור מים לקטנטנים, ג'ימבורי, קרוסלה, מסעדות ועוד. באייקון שמו דגש על אירוח משפחות עם ילדים: "אם הילדים מאושרים, המשפחה מאושרת וזה מה שאנחנו רוצים", אומר ביילי.

בקומות העליות של האונייה נמצאות הבריכות, כולל בריכות אינפינטי, ג'קוזי ואף בר בריכה, כולן בשכונת Chill Island; מגלשות המים, קיר הטיפוס, מגרש הכדורסל, המיני גולף, אטרקצייה של אומגה מעל המים ובריכת הגלישה נמצאים כולם ב-Thrill Island, אזור האקסטרים של האונייה. אחת ממגלשות המים בהן התנסיתי, הכוללת נפילה חופשית אחרי ספירה לאחור, הייתה המפחידה והמלהיבה ביותר שעשיתי אי פעם בפארק מים. חוץ מזה, תמצאו על האונייה עוד מקומות מיוחדים כמו אזור שמיועד למבוגרים בלבד - AquaDome, שנמצא בחרטום האונייה, עם נוף יפה, בר גדול, אזורי ישיבה נוחים ובעיקר שקט. הסנטרל פארק | צילום: אילן ארנון Surfside. שכונת הילדים | צילום: אילן ארנון אזור הבריכות | צילום: אילן ארנון ג'קוזי אינפיניטי | צילום: אילן ארנון פארק המים | צילום: אילן ארנון המגלשה הצהובה היתה מהמלהיבות שהתגלשתי בהן | צילום: אילן ארנון בריכת גלישה | צילום: אילן ארנון

מגרש הכדורסל | צילום: אילן ארנון

SAME SAME BUT DIFFERENT

כמו בכל אונייה, גם באייקון תמצאו את הפיצ'רים המוכרים לכל קרוז, רק שגם במקרה זה כל אחד מהם הוא הכי הכי שיש. כך למשל, שכונת הקזינו היא ענקית, חדר הכושר הוא המאובזר ביותר שהייתי בו (גם ביבשה הכוונה) וכולל מסלול ריצה באורך כ-700 מטרים שמקיף את האונייה, יש מסעדה מרכזית בהגשה שמתפרסת על פני 3 קומות, בופה מרכזי ענק למי שאוהב להעמיס, ספא, אזורי קניות והמון מתחמי הופעות שונים. ברור שיש קזינו | צילום: אילן ארנון

מסלול ריצה באורך 700 מטרים מסביב לאונייה | צילום: אילן ארנון

גם בגזרת ההופעות, פיצ'ר מוכר וידוע בכל הפלגה שהיא, נראה שבאייקון לקחו את זה לשלב הבא. באולם ההופעות המרכזי צפינו בהצגה של "הקוסם מארץ עוץ", עם עשרות משתתפים, תלבושות, דורותי שמעופפת מעל לקהל ומופע ברמת הפקה של ברודווי. אני לא חסיד גדול של הופעות בקרוזים, אך זו היתה חוויה מרשימה במיוחד. ואם בחוויה מרשימה עסקינן, על האייקון יש גם את ה-Aqua Theater - אזור מופעים קטן יותר בו ניתן לצפות במופע מטורף (לא פחות) של אקרובטים במים. זו היתה אחת החוויות הכי מרשימות שהיו לנו על האונייה הזו ללא ספק. בנוסף, ישנו אולם מופעים של החלקה על הקרח אותו לא זכינו לראות. הקוסם מארץ עוץ | צילום: אילן ארנון

האוכל והשתייה באייקון, אולי הדבר שלשמו בכלל יוצאים לקרוז, אינם נגמרים. בכל פינה אליה הסתכלנו היה בר או משהו לאכול: מקסיקני, המבורגרים, פיצה, מאפייה, בית קפה, בופה עם סגנונות אוכל מערביים ומזרחיים ועוד. כל מה שציינתי כאן הוא ללא עלות נוספת, אך ברמה גבוהה מאוד. ישנן גם מסעדות נושא מפוארות יותר, בתשלום נוסף. אנחנו אכלנו במסעדת הבשרים, Chops Grille, סטייקים מצוינים וענקיים שבקושי הצלחנו לסיים. מסעדת הבשרים. הסטייקים היו מעולים | צילום: לילך גרינבלט

בכל פינה יש משהו לאכול ולשתות | צילום: לילך גרינבלט

החדר בו ישנו היה עם מרפסת לים. הוא היה מרווח מאוד בשביל שני אנשים ואף יותר גדול מכמה חדרי מלון בהם ישנתי בתל אביב. היתרון של האייקון בגזרת החדרים, הוא העובדה ששכונות הסנטרל פארק וה-Surfside, מאפשרות יותר חדרים עם מרפסות לפנים האונייה. אמנם זה לא נוף לים, אך אין ספק שתמיד עדיף חדר עם מרפסת, ויש אפילו משהו נחמד בחדרים שהנוף שלהם פונה לשכונה ניו יורקית פורחת. החדר שבו ישנו | צילום: אילן ארנון מרפסת לים | צילום: אילן ארנון

מרפסות שפונות לסנטרל פארק | צילום: אילן ארנון

מבחינת היעדים של האייקון, מדובר בהפלגה של 8 ימים, שיוצאת ממיאמי, עוברת באזור הקריביים וכוללת עצירות שמשתנות על פי תאריכים במקסיקו, הבהאמאס ובאי הפרטי של רויאל קריביאן - Coco Cay, שמרוב התלהבות ממנו, כתבנו על המקום כתבה נפרדת.

"יום מושלם בקוקו קיי". באנגלית זה נשמע יותר טוב | צילום: אילן ארנון

ורגע לפני שנציין את השורה האחרונה של המחיר לשיט ב-ICON, חשוב להתעכב על יתרון נוסף של רויאל קריביאן - האפליקציה שלהם. עוד לפני היציאה מהארץ, יכולנו לראות מה יש בכל קומה באונייה, לשריין לנו תזכורות לאירועים שמתקיימים בכל יום, להזמין מסעדות ועוד. בזמן השייט, היה נוח להיעזר באפליקציה כדי לראות איזה פעילויות יש בכל רגע נתון, או כדי לנווט על אוניית הענק ולהבין מה יש בכל קומה. אין ספק שהאפליקציה, על אף העובדה שהיא מוצר טכני לגמרי, משדרגת מאוד את החוויה.

כמה עולה הפלגב ב-ICON OF THE SEAS?

נשארו חדרים בודדים לפסח, אך ניתן להזמין כבר לסוכות במחיר שמתחיל ב-1,381 דולר לאדם, להפלגה של 8 ימים, דרך אתר חברת סנורמה המייצגת את רויאל קריביאן בישראל. למחיר זה יש להוסיף טיסות למיאמי, שנכון להיום מפעילה רק אל על.

*הכתב היה אורח של חברת סנורמה הנציגה הרשמית של רויאל קריביאן בישראל