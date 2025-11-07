נראה ששוק התיירות לארה"ב חוזר לפעול במלוא עוצמה, בעיקר בימים אלו כאשר ישנו היצע רחב יותר של טיסות ישירות שיוצר תחרות מחירים מחודשת, לצד שער דולר נמוך שמוזיל לא רק טיסות וחופשות אלא גם קרוזים, אטרקציות ושופינג. ישראלים שכבר מתכננים לנפוש בפסח או בקיץ הקרוב מגלים כי חופשה בארה"ב משתלמת כעת יותר מתמיד. ומה לגבי החשש מראש העיר החדש של ניו יורק? הוא עדיין לא משפיע על הביקוש.

“אנחנו רואים שילוב נדיר של חזרת התחרות בענף התעופה מול שער דולר נמוך. זה משפיע על כל חוויית החופשה – החל מהטיסות, דרך חבילות נופש ועד קרוזים ואטרקציות כמו דיסני ואוניברסל", מציין יוני וקסמן, משנה ליו"ר "אופיר טורס". "מי שיזמין עכשיו יוכל ליהנות ממחירים אטרקטיביים במיוחד, בעיקר לקראת פסח והקיץ, כשהביקוש צפוי לעלות והמחירים כבר לא יישארו באותה רמה".

עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל נעצרו כמעט לחלוטין הטיסות הישירות בין ישראל לארה"ב. גם במהלך 2024 הקו הפופולרי המשיך לסבול מקשיים ואי יציבות בשל משבר התעופה והחברות הזרות, ובנתב"ג נרשמה ירידה של כ-34 אחוזים בתנועת הנוסעים הבין-לאומית בהשוואה לשנת 2023. לפני המלחמה, ארה"ב הייתה אחד מהיעדים הכי חשובים לישראל, כשמאות אלפי פקדו אותה מדי שנה לצורכי פנאי ועסקים. הצטרפות ישראל לתוכנית הוויזה בסוף 2023 נחשבה לצעד דרמטי, אך בפועל היא לא הספיקה להשפיע באותה השנה בשל המלחמה והירידה בהיקף הטיסות. החזרה של חברות התעופה האמריקאיות השנה החזירה לשוק את התחרות שהייתה חסרה ופתחה מחדש את האפשרות לטוס לניו-יורק וליעדים נוספים במחירים נוחים יותר.

מטוס ראשון של יונייטד חוזר לנתב"ג אחרי פגיעת הטיל החות'י | צילום: רשות שדות התעופה

לדברי וקסמן, שער הדולר הנמוך הופך לא רק את המלונות והמסעדות בזמן חופשה בארה"ב לזולים יותר, אלא גם את האטרקציות המובילות בצורה משמעותית. "פארקי השעשועים בפלורידה, ובראשם דיסניוורלד ויוניברסל סטודיו מציעים כיום חבילות במחיר נוח בהרבה בהשוואה לשנים שעברו. משפחות ישראליות מגלות שהחופשה החלומית שעד לא מזמן נראתה יקרה מדי הופכת לאפשרית ואף משתלמת".

דיסני וורלד אורלנדו פלורידה | צילום: רויטרס

בנוסף, ב"אופיר טורס" מבחינים במגמה מתמשכת של ביקוש גובר לקרוזים. "גם כאן שער הדולר משחק תפקיד, והוא מוזיל משמעותית את החבילות, האטרקציות על הספינה והסיורים שסוגרים מראש. מכיוון שקרוזים מתוכננים לרוב חודשים רבים מראש, זה חלון הזדמנויות למי שרוצה להבטיח מקומות למסעות הקיץ או לחגים במחירים שכנראה לא יחזרו בהמשך השנה. למשל, קרוז ממיאמי לקריביים בפסח או באוגוסט יעלה החל מ-550 לאדם לחדר עם מרפסת לארבעה לילות".

יחד עם זאת, וקסמן מדגיש כי המחירים בארה"ב מוצגים תמיד לפני מס מכירה (Sales Tax), והמס משתנה ממדינה למדינה ואף מעיר לעיר. בניו יורק, לדוגמה, המס עומד על כ-8.875%, בעוד שבפלורידה הוא סביב 6–7 אחוזים. המשמעות היא שמה שנראה על המדף לא בהכרח יהיה המחיר בקופה גם אם מבצעים רכישה באתרי אינטרנט - וצריך לקחת זאת בחשבון בעת תכנון השופינג והשוואת המחירים מול ישראל.

"ישנה הסתערות לא מוכרת בהזמנת החופשות לשנה הבאה", אומר אייל בר, מנכ"ל "המטייל אמריקה". "אנחנו מזהים מכירות לארה"ב בהיקפים שדומים לתקופת טרום-קורונה בשנת 2019. עיקר ההזמנות הן לחג הפסח ורבים בוחרים גם להזמין מראש לקיץ בשנה הבאה, הרבה זמן לא ראינו גל שכזה". בר מוסיף ואומר כי מעבר לכדאיות הכלכלית, המצב באירופה אחרי שנתיים של אירועי אנטישמיות משחק תפקיד בבחירה של התיירים הישראלים. "אנחנו מזהים שעיקר ההזמנות לניו-יורק כוללות גם טיולים בחוף המזרחי והמערבי, ויש יותר חופשות משפחתיות בפארקים של דיסני באורלנדו בתוספת קרוזים. צריך לקחת בחשבון שבקיץ הבא יהיו מעל 10 טיסות בכל יום לניו-יורק בחברות ישראליות וזרות, ומי שיגדיל ראש ויזמין בחלון ההזדמנויות שנוצר יהנה ממחירים תחרותיים שלא נראו בענף בשנים האחרונות".

צילום: פרטי

"במשך תקופה ארוכה אנשים התלבטו האם לטוס ליעדים מרוחקים בשל המשבר של חברות התעופה הזרות והמחירים, אבל עכשיו כשהאמריקאיות חזרו לפעול אנחנו מרגישים את הפער שהיה ושהכל נפתח מחדש", אומר סוכן הנסיעות טל גרמאי. "אחרי החגים גדל הביקוש לטיסות, חבילות וקרוזים, הכל. אנשים מחייגים אליי בהתלהבות רבה על מנת לנצל את הדולר הנמוך ולסגור חופשה לארה"ב. זה יצר הזדמנות מעולה, ומי שחלם על ניו יורק, מיאמי או לוס אנג'לס, פתאום מגלה שזה הרבה יותר זול".

