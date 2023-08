Devastated Greater Manchester family's £7k holiday ruined by tiny passport flaw https://t.co/weucLRCQnp — Paige Oldfield (@journo_paige) August 8, 2023

לפני היציאה לנמל התעופה, הטסים נדרשים לבדוק היטב את מסמכי הנסיעה. המטרה היא לא רק לבדוק אם המסמכים נמצאים אצלכם בתיק, אלא גם לוודא שהם תקינים ובמצב טוב. נוסעת בריטית גילתה את חשיבות הבדיקה הזו בדרך הקשה, כאשר העלייה שלה לטיסת קטאר איירווייז בדרך לחופשה, נמנעה בשל פגם זעיר בדרכון שלה.

סוזן סניור, בעלה סטיבן ובתם בת'אני הוציאו יותר מ-7,000 פאונד (מעל 32,000 שקל) כדי לצאת לחופשה חלומית בתאילנד, והיו אמורים לטוס מנמל התעופה של מנצ'סטר ביום שישי האחרון, ה-4 באוגוסט.

המשפחה חיכתה לטיול הזה שנה, והתכוונה לטייל באיים סביב פוקט. אבל התוכניות שלהם נהרסו לחלוטין כשעובד של קטאר איירווייז הבחין בפגם קל בדרכון של הבת בת ה-24 בת'אני, כך דיווח העיתון Birmingham Mail. העובד הבחין בקרע קטן בדף המכיל את פרטי הזהות של בת'אני, ואמר לה שהיא לא תוכל לטוס. הוא סירב בכל תוקף לקבל את המסמך הפגום, והוריה של בת'אני החליטו לבטל את הטיול ולהישאר עם בתם.

כשהיא נואשת לצאת לטיול, האם סוזן הלכה לדלפק של חברת תעופה אחרת ושילמה תוספת של 5,000 אירו (כ-23,000 שקל) כדי שהמשפחה תטוס לטורקיה.

"אפילו לא יכולנו לראות את הקרע"

סוזן אישרה שהחברה השנייה לא סירבה לקבל את הדרכון של בתה והמשפחה טסה כבר באותו היום לעיירת הנופש היסרונו (Hisaronu) בטורקיה. עם זאת, בני המשפחה עדיין מדגישים שהם מתוסכלים מביטול טיול היוקרה שלהם, ומתעקשים שהם אפילו לא שמו לב לקרע.

"אנחנו שבורים לחלוטין. תכננו ללכת לראות את הפילים, את האיים... ציפינו לחופשה הזו כבר שנה", אמרה סוזן והוסיפה שיש לה מזל שהיא יכולה לשלם על טיול נוסף. "אפילו לא יכולנו לראות את הקרע. הרבה אנשים אמרו שלא רואים שום דבר. זה קרע קטן של מילימטר. אנחנו לא יודעים למה הדרכון סורב". למרות שהצליחו להרשות לעצמם נסיעה נוספת כמעט באותו המחיר, בני המשפחה מקווים שיוכלו לבקש החזר על הכסף האבוד מביטוח הנסיעות שלהם.

מתי דרכון נחשב פגום?

ברוב המדינות, דרכון נחשב פגום כאשר אדם אינו יכול להשתמש בו כהוכחת לזהותו בשל בלאי מסוים. כל חריגה יכולה למנוע מבעל הדרכון לנסוע, כפי שהיה במקרה של סוזן. בדרך כלל, דרכון נחשב פגום כאשר הנתונים האישיים או הפרטים אינם קריאים, הלמינציה התקלפה מדף הנתונים האישיים או נתוני האבטחה אינם קריאים. כך גם כאשר חלק כלשהו בדרכון פגום או דהוי, למשל על ידי מים, כימיקלים או נתזי דיו, קרעים או סימני נשיכה. כמו כן, במקרים שבהם חזותו של האדם המציג את הדרכון השתנה באופן דרסטי, הוא עלול להישלח לחקירה אם צוותי האבטחה יחשדו שלא מדובר בו.