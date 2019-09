הרשימה השחורה: הנשק שיוציא את ישראל למלחמה בחיזבאללה

השבוע מדינת ישראל וצה"ל כמעט יצאו למלחמה בצפון והכל בגלל כלי שמזכיר משהו ממאפיה מקומית. אם ישראל אכן תקפה בלב ביירות באמצעות רחפנים, אחד מיעדי התקיפה היה מיקסר ייחודי שאיראן שלחה במיוחד ללבנון ותפקידו לערבב חומרים במסגרת תהליך ייצור הטילים המדויקים. מדובר בפעולה לא שגרתית לאחר שישראל נמנעה מלתקוף בביירות במשך כמה שנים גם באופן לא רשמי. זה לא קרה סתם. לישראל יש רשימה שחורה של כמה מערכות לחימה אותם היא לא מוכנה לראות בידי ארגון הטרור השולט בלבנון. פרויקט הטילים המיוחדים הוא אחד הסעיפים ברשימה אותה ניתן לחלק לקטגוריות של קרקע, אוויר וים. ההערכה היא שאלו אמצעי הלחימה שמבחינת ישראל שווים את הסיכון שביציאה למלחמה, אם תרצו על זה "בעל הבית ישתגע". חיל האוויר של חיזבאללה: כטב"מ תוקף בימים האחרונים פורסם על פריסת סוללות הגנה מסוג פטריוט באזור הצפון כביכול כמענה לאיום כטב"מים חמושים. עוד בשנת 2006 שיגר חיזבאללה לעבר ישראל מטוס ללא טייס, אך ציון דרך משמעותי יותר נרשם בספטמבר 2014 אז בפעם הראשונה כטב"מ חמוש של הארגון תקף עמדות של ארגון טרור יריב, ג'בהת א-נוסרה בסוריה. תיעוד דומה עלה לרשת גם באוגוסט 2016 ובמודיעין הישראלי החלו לשים לב להתעצמות בתחום הזה אצל חיזבאללה. לארגון יש מספר לא ידוע של כטב"מים איראנים מסוג "אבאביל" כשהם מנסים להגדיל גם את הכמות אך גם את האיכות, כולל של כטב"מים נוספים וחמושים. #Ghasnavi welcome to our family ohhhhh sorry Ababeel is missing where is he Master Blaster......wa wa Ababeel by by randians.... pic.twitter.com/eEHN9JKqwG — King_Size (@Nisar74339861) August 29, 2019 בין היתר מדובר בכטב"מ איראני מסוג מוהאג'ר שמיוחסות לו יכולות מונחות לייזר. לחיזבאללה כבר יש כמה כאלה והארגון מנסה להגדיל את הכמות. בנוסף לזה יתכן שהאיראנים ינסו להעביר לארגון הטרור גם את ה"סאעקה", כלי שבנו על בסיס כטב"מ חמקני של ארה"ב שנפל בשטח איראן. כטב"מ נוסף שיתכן וכבר הגיע לחיזבאללה, אולם במספרים ממש קטנים, ככל הנראה בזכות המניעה הישראלית, הוא "שהאד 129" האיראני שמזכיר במראה החיצוני שלו את כטב"מ זיק של חיל האוויר הישראלי. בים: טילים נגד ספינות אחרי שהצליחו לפגוע בסטי"ל של חיל הים במלחמת לבנון השנייה, בחיזבאללה עושים מאמצים רבים לשים את ידם על כמה שיותר טילי חוף ים. הם מנסים להגדיל את מאגר טילי ה- C-802, טיל חוף ים סיני שהיה זה שפגע ב"חנית" הישראלית ומשקיעים מאמצים גדולים בלהשיג טילי "יאחונט" נגד ספינות מתוצרת רוסית. לטיל הרוסי יש טווח גדול הרבה יותר מזה הסיני, עד 300 ק"מ, עם ראש קרבי במשקל 300 ק"ג. הטיל טס בגובה נמוך מאוד ולפחות על פי הרוסים, מיועד לפעול גם מול מערכות לוחמה אלקטרונית מתקדמות. Mobile coastal defence missile system "Bastion" launch cruise missile P-800 Oniks towards targets in #Syria. pic.twitter.com/ko2cnu9eFW — Military Advisor (@miladvisor) November 15, 2016 לישראל יש מערכות הגנה מתקדמות נגד טילים מהסוג הזה כמו "ברק 8" אולם לפחות על פי פרסומים זרים הטילים הרוסים הותקפו עוד לפני שהגיעו ללבנון בשיירות נשק וישראל לא המתינה לבחינת מערכות ההגנה שלה באירוע אמת מול טילים שכאלו. למרות המאמץ הישראלי הערכה היא שאיראן הצליחה להעביר לידי חיזבאללה כמה טילים מסוג זה ככל הנראה בין 10 ל- 20 טילים שנמצאים בידי הארגון ויכולים לאיים גם על אסדות גז. ביבשה: טילי נ"מ כבדים אחרי יום הקרב הקצר שהיה ביום ראשון השבוע, הבטיח נסראללה שכללי המשחק ישתנו ומטוסי חיל האוויר שיכנסו למרחב האווירי של לבנון יופלו. בידי הארגון יש כיום כמות גדולה של טילי כתף נגד מטוסים, אולם אלו לא מהווים איום על מטוסי הקרב והכטב"מים של חיל האוויר. ישראל מצדה לא מתכוונת לוותר על הטיסות בשמי לבנון, משום שאלה נחשבות לחלק חשוב ביכולת האיסוף המודיעיני. כדי להתמודד עם חופש הפעולה של חיל האוויר, מנסה חיזבאללה כבר שנים רבות להשיג טילי נ"מ כבדים. משהו שבישראל ממש לא מוכנים לקבל, כפי שיעידו תקיפות העבר של חיל האוויר הישראלי נגד משלוחים איראנים. אתר לוגיסטי אירני בבסיס צבא סוריה שהותקף | צילום: דובר צה"ל, חדשות אחד מטילי הנ"מ שאיראן ניסתה להעביר לחיזבאללה הוא SA-17. יש לו מכ"ם והנחייה חצי אקטיבית, המאפשר לו להפיל מטוסים בגבהים שנעים בין 10,000 ל-25 אלף מטר ובטווחים של כ-50 ק"מ. לצורך ההשוואה הטווח הממוצע של טילי הכתף מגיע לק"מ בודדים. טיל כמו SA-17 אף יאפשר לארגון הטרור להפיל מטוסים שטסים בתחומי ישראל ואחד מהיתרונות שלו היא הניידות. כבר בשנת 2013 דווח שישראל תקפה משלוח של SA-17 שהיה מיועד לחיזבאללה. הברחה דומה סוכלה גם ב-2015 והיו כמה נוספות. יש עדויות שחיזבאללה קיבל את המערכת הזו לידיו, אולם לא שהצליח להעביר אותה ללבנון. טיל נוסף אותו חיזבאללה מנסה להשיג הוא SA-22 המכונה גם פנציר-S1. מדובר במערכת משולבת של תותחים וטילי קרקע-אוויר, המסוגלת לפגוע במטוסים בגובה נמוך מאוד ממרחק 4 ק"מ, כמו גם בכלי טיס בגובה 15 ק"מ ממרחק של 20 ק"מ. לא ידוע כמה פעמים האיראנים ניסוי להבריח את המערכת לחיזבאללה, אולם ייתכן שלפחות אחת הגיעה לידי הארגון. ב-2015 חשף ראש הממשלה בנימין נתניהו כי איראן העבירה מערכת SA-22 לידי חיזבאללה במהלך נאום שלו באו"ם. It has the reporting code name NATO, SA-22 Greyhound. The Pantsir-S1 was unveiled for the first time to the public during the MAKS Air Show in Zhukosvsky near Moscow in 1995 pic.twitter.com/DhmRGPq7aa — jimmie chan (@71Arifin) August 29, 2019 טיל נוסף שנמצא ברשימה השחורה של ישראל הוא SA-8, שגם כן היה חלק ממשלוחים שהותקפו בעבר על ידי ישראל. מדובר במערכת נ"מ ניידת מתוצרת רוסית המסוגלת ליירט מטוסים בטווח של כ-15 ק"מ, שטסים בגובה של 12,000 מטר. היא נחשבת פשוטה להפעלה ומסוגלת לשגר טיל ראשון תוך 25 שניות לאחר שהמכ"ם שלה מאתר מטוס. למרות כותרות שהיו בעבר, טילים מהסוג הזה לא יפגעו בחופש הפעולה של חיל האוויר בלבנון, או בכל זירה. מטוסי חיל האוויר מצוידים בשלל מערכות הגנה וכמו במקרה של הטילים ארוכי הטווח, מדובר במערכות שבשל גודלן והמורכבות קל יותר לאתר ולתקוף אותן. יחד עם זאת, טיל מיושן הפיל בעבר מטוס קרב ישראלי כך שאולי מה שדרם לנסראללה לומר שיפיל מטוסים ישראלים שיחדרו לשמי לבנון היא טיל שכזה. האיום הלא קונבנציונאלי יש עוד כמה מערכות שבישראל יעשו הכל כדי למנוע מהן להגיע לחיזבאללה, כשתחום מדאיג נוסף הוא הנשק הלא קונבנציונאלי. במסגרת הלחימה שלהם בסוריה והסיוע למשטר, לארגון הטרור עשויה להיות גישה למחסני הצבא הסורי ובין השאר גם לנשק כימי שנמצא שם בכמויות. הערכה היא שחיזבאללה מנסה לקבל לידיו נשק כימי ולהעביר אותו למחסנים בלבנון, קו אדום ברור ובוהק מבחינת ישראל. Gen. Zaher al-Sakat: ISIS was formed to keep Assad in power in #Syria. It kills Syrian democrats. #Iran #No2Rouhani pic.twitter.com/hEfh4M6hsX — NCRI-FAC (@iran_policy) February 8, 2016 במרץ 2018 טען הגנרל זוהיר אל-סאקת שערק מהצבא הסורי, שאיראן מספקת נשק כימי למשטר הסורי ובנוסף מסייעת בייצור של נשק כזה על אדמת סוריה. לטענתו חלק ממלאי הנשק הכימי הועבר לידי חיזבאללה, אולם אין עדות ממשית לכך שזה אכן הועבר ללבנון. הגנרל אל-סאקת, שבין תפקידיו בצבא הסורי היה גם פיקוד על יחידות שמפעילות נשק כימי, העיד שקצינים מצפון קוריאה היו מעורבים בפרויקט הכימי בסוריה ולטענתו, חיזבאללה כזרוע של המשטר הסורי צבר ניסיון בהפעלת נשק כימי.





