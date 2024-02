17:19 - אזעקות נוספות בגולן בעקבות שיגור שיורט בהצלחה; תיעוד: רקטות התפוצצו ליד אוטובוס עם תלמידים

17:00 - באורך 10 קילומטר: צה"ל חשף מנהרה ענקית שעברה מתחת לבית חולים ואוניברסיטה ברצועה

צה"ל חשף מנהרה שעברה דרך בית החולים הטורקי שגובל במחנות המרכז, בניין אוניברסיטת אלאסראא' בדרום העיר עזה ואזור זייתון, והשמיד אותה. מערכת הפירים שנחשפה חיברה בין חטיבת המרכז לחטיבת העיר עזה שפעלו בהן הגדודים נציראת, צברא וזייתון. לכתבה המלאה

16:37 - צה"ל והשב"כ: "הפרסום על 1,000 כרטיסי סים ישראליים שנדלקו בו זמנית - שקרי ורחוק מהמציאות"

בדובר צה"ל ובשב"כ הודיעו כי הפרסום על כרטיסי סים לא מדויק. "הפרסום על 1,000 כרטיסי סים ישראליים שנדלקו בו זמנית - שקרי ורחוק מהמציאות. בפועל התקבל צבר סימנים מעידים שכלל בין היתר השמשה של עשרות בודדות של סימים, אשר נדלקו באירועים קודמים בעבר. בהתאם לכך נדרכה המערכת ובוצעו פעולות מודיעיניות ואופרטיביות בשטח".

"כפי שפורסם בעבר, בליל 7.10 התקבלו סימנים מעידים ובגינם התקיימו הערכות מצב ובהתאם לכך התקבלו החלטות אופרטיביות. הסימנים המעידים מבוססים על מגוון כלים ויכולות, ובהם גם כלים טכנולוגיים שלא ניתן לפרט את האופן ושיטת הפעולה שלהם. כל האירועים והמידע הקיים באותו הלילה יתוחקרו במסגרת התחקירים המבצעיים בשב"כ ובצה"ל. נדרש לקבל אחריות וזהירות בפרסומים, כך שלא ייפגעו שיטות ויכולות מבצעיות בזמן מלחמה".

16:33 - גנץ מציב אולטימטום: לא נתמוך בהכבדת הנטל על המשרתים בלי קידום מתווה שירות לכולם

גנץ בהצהרה לקראת חוק הגיוס: "כל חלקי החברה צריכים להשתתף בזכות לשרת – נביא את חוק שירות ישראל להצבעה במקביל לחקיקה על הרחבת שירות החובה והמילואים. לא נתמוך בהכבדת הנטל על המשרתים בלי קידום מתווה שירות לכולם". השר איזנקוט אמר בהצהרה: "סדר הכוחות שיידרש בשנים הקרובות לשגרה, חירום ומלחמה מחייב התגייסות כוללת ושירות ישראלי רחב בגיוס לצה"ל, שירות לאומי ושירות אזרחי".

16:00 - אזעקות הופעלו ברמת הגולן - דיווח: חיזבאללה שיגר יותר מ-60 רקטות

בחיזבאללה טוענים כי שיגרו לכיוון הגולן יותר מ-60 רקטות, במתקפה שכוונה למפקדת אוגדת הבשן (210) בנפח שאחראית לגזרת רמת הגולן: "בתגובה על התקיפה בבעלבכ בבקעה ונגד כפרים ובתים של אזרחים - תקפנו בסיס ברמת הגולן באמצעות 60 קטיושות". במועצה האזורית רמת הגולן מסרו כי האירוע הסתיים ללא נפגעים.

14:45 - דיווח: הרוג בתקיפה אווירית של רכב בדרום לבנון

בערוץ הטלוויזיה אל-מנאר דווח כי כלי טיס ישראלי תקף רכב מהאוויר לפני זמן קצר באלמג'אדל, שבדרום לבנון. על פי דיווחים, אדם אחד נהרג בתקיפה.

12:26 - בלבנון מדווחים: שני פעילי חיזבאללה נהרגו בתקיפת רכב בבעלבכ; בגליל המערבי - פצוע קל בפגיעה ישירה בלול

12:01 - אזעקות בגליל המערבי אחרי התקיפה הישראלית 100 ק"מ בעומק לבנון

אזעקות בשורת יישובים בגליל המערבי: שתולה, גורן, שומרה, ערב אל-עראמשה, גורנות הגליל, אבן מנחם, זרעית.

11:36 - תגובה חריגה להפלת הכטב"ם: צה"ל תוקף מטרות חיזבאללה במרחק הגדול ביותר מהגבול מאז פרצה המלחמה

בצה"ל פרסמו הודעה לפי תקפו מטרות חיזבאללה בעומק לבנון, שני מקורות ביטחוניים מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי ישראל תקפה מזרחית לעיר בעלבכ, 100 קילומטרים ממטולה - לראשונה מתחילת המלחמה.

10:29 - חיזבאללה הודיע שהפיל כטב"ם ישראלי, בצה"ל מאשרים: שוגר טיל נוסף שפגע - הכלי נפל בשטח לבנון

אחרי האזעקה בעמק יזרעאל, בצה"ל הודו שכלי טיס ישראלי נפל בשטח לבנון: מערכת "קלע דוד" יירטה בהצלחה טיל קרקע-אוויר אחד ששוגר, אך זמן קצר לאחר מכן שוגר טיל נוסף - שכן פגע בכלי הטיס. "צה"ל ימשיך להגן על מדינת ישראל ולפעול בשמי לבנון כנגד ארגון הטרור חיזבאללה", נמסר.

10:23 - ראש הממשלה הפלסטיני הגיש את התפטרותו

ראש הממשלה הפלסטיני מוחמד אשתיה הגיש את התפטרותו. לנעליו ייכנס מוחמד מוסטפא, יו"ר קרן ההשקעות הפלסטינית, שיעמוד בראש הממשלה הזמנית שתפעל עד להקמת ממשלת מומחים. אשתיה ציין כי הממשלה הגישה התפטרותה ליו"ר אבו מאזן כבר ביום שלישי שעבר, כאשר היום הכריז על כך בישיבת הממשלה והוחלט על פיזורה.

09:03 - צבע אדום ברעים שבמועצה האזורית אשכול, לראשונה מיום שבת

08:44 - בעקבות יציאת מיירט: אזעקה הופעלה באלון התבור שבעמק יזרעאל

אזעקה הופעלה באלון התבור שבעמק יזרעאל - בפעם השנייה מתחילת המלחמה, בעקבות מיירט של קלע דוד ששוגר לעבר טיל קרקע-אוויר ששוגר מלבנון. מד"א: לא התקבלו קריאות על נפגעים.

06:22 - דובר צה"ל מפרסם תמונות מפעילות הכוחות ברצועת עזה ומתרגיל הגברת המוכנות בגבול הצפון

05:56 - קצין וארבעה לוחמי צה"ל נפצעו קשה בקרבות ברצועה

דובר צה"ל פרסם כי קצין מחטיבת הצנחנים, לוחם סיירת הצנחנים ולוחם מיחידת יהל"ם נפצעו קשה אמש בקרב בדרום רצועת עזה. בנוסף, שני לוחמים מגדוד 601 נפצעו קשה אתמול בקרב בצפון הרצועה. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחותיהם עודכנו.

04:43 - סנטקום: החות'ים שיגרו טיל בליסטי לעבר מכלית; כוחות אמריקניים הפילו שני כטב"מים

מפיקוד המרכז של צבא ארה"ב נמסר כי המורדים מתימן שיגרו טיל בליסטי נגד ספינות במפרץ עדן. הטיל ככל הנראה כוון אל ה-Torm Thor, מכלית כימיקלים בבעלות ארה"ב שאף נושאת את דגלה. הטיל נחת במים - לא היו נפגעים ולא נגרם נזק למכלית. בנוסף, כוחות אמריקניים הפילו מוקדם יותר שני כטב"מים בדרום הים האדום. כטב"ם שלישי ששוגר גם הוא - התרסק.

Red Sea Update



On Feb. 24 at 11:45 p.m. (Sanaa time), the Iranian-backed Houthis launched one anti-ship ballistic missile likely targeting the M/V Torm Thor, a U.S.-flagged, owned, and operated chemical/oil product tanker in the Gulf of Aden. The missile impacted the water… pic.twitter.com/JVbGmOO7Qo