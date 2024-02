תקרית חריגה מול שגרירות ישראל בבירת ארה"ב: אדם הצית את עצמו היום (ראשון) מחוץ לבניין השגרירות. שירותי הכיבוי וההצלה המקומיים עדכנו כי מצבו קריטי, ופציעותיו מסכנות חיים.

לפי הודעת שירותי הכיבוי, התקרית התרחשה סמוך לשעה 13:00 (שעון מקומי): "הגענו לזירה ומצאנו אדם עם כוויות בפתח השגריר", סיפרו. האיש פונה לבית חולים מקומי כאשר מצבו קריטי.

Reports coming in that a man set himself on fire outside the Israel Embassy in Washington, D.C.



