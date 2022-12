זהירות, תמונות לא קלות לצפייה: סרטון שעלה לרשת מציג פגיעה של טיל נ"ט אוקראיני בקבוצה של חיילים רוסים. על פי הדיווחים משם, מדובר בלוחמים שכירי חרב של "קבוצת וגנר" הידועה לשמצה. האירוע התרחב בחזית בחמוט, שם הצדדים מנהלים לחימה עזה וסטטית ברובה.

בסרטון שפורסם בתחילה בדף של מפלגה אוקראינית והפך ויראלי, ניתן לראות לפחות שבעה חיילים רוסים כשהם נעים באחת מהחפירות בבחמוט. כעבור מספר שניות רואים טיל, ככול הנראה נ"ט עם ראש קרב נגד אדם, פוגע בכולם.

"הכוח השלישי ממשיך לצוד את שכירי החרב של וגנר לכיוון בחמוט", נכתב לצד הסרטון. מהצפיפות של הלוחמים והפיצוץ ניתן להעריך בסבירות גבוה ששכירי החרב הרוסים נהרגו או לכל הפחות נפצעו קשה.

החזית שלא מצליחים לפרוץ

כוח וגנר מהווה חלק משמעותי בסד"כ הרוסי בגזרת הלחימה בבחמוט. במתקפת הנגד של אוקראינה הם הצליחו לדחוק את הרוסים לאחור, אולם כיום עיקר הלחימה של סטטית ומתנהלת בין החפירות של הצדדים.

בימים האחרונים הצבא הרוסי הצליח להתקדם שם מעט, אולם לא לשנות את המצב בחזית הזו. זמן קצר אחרי ההתקדמות הקלה של הרוסים, האוקראינים הצליחו לתפוס שוב את השטחים והמצב חזר להיות סטטי.

חיילים בצבא אוקראינה באימון עם הצבא הבריטי | צילום: DANIEL LEAL/AFP/Getty Images

כחלק מהאימון של החיילים האוקראינים בחו"ל, בין השאר בבריטניה, הם עוברים הכשרה ללחימה בשוחות. הם מתרגלים שם הגנה על השוחות וגם את תקיפת השוחות של הרוסים. בבריטניה אף הוקם מערך חפירות שנועד לדמות את המערכים האלה שבאוקראינה.

המודיעין הבריטי פרסם בימים האחרונים דף מידע, שם הם ציינו כי ישנה נוכחות רוסית גדולה באזור בחמוט והלחימה שם שהחלה לפני כחצי שנה, צפויה להימשך עוד זמן רב.

רגע לפני שטס לארה"ב, נשיא אוקראינה הגיע לחזית בחמוט, העיר שם משמשת מרכז לוגיסטי חשוב וצומת חשובה בדונבאס. זלנסקי העניק ללוחמים ולמפקדים עיטורים והתעדכן על המצב בחזית, אותה הרוסים לא מצליחים לפרוץ גם אחרי חודשים ארוכים של לחימה.

לוחמי צבא אוקראינה ברחובות בחמוט | צילום: Chris McGrath/GettyImages