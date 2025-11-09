בבלגיה טוענים: המחבל מהטבח עזב את המדינה - ככל הנראה לטורקיה

התפתחות בפרשת המחבל, מוהאנד אל-חטיב, אשר נראה בבירור בסרטוני המתקפה על ישראל ב-7 באוקטובר ומצולם חמוש בשטח ישראל, ומאז חי בבלגיה, משם הוא ממשיך להסית נגד ישראל.

בהמשך לפרסום אתמול (שבת) ל-mako נודע היום ממקור בבלגיה, כי על פי גורמים רשמיים במדינה, אל-חטיב כבר אינו שוהה בבלגיה, ועזב או נמלט ממנה, כשעל פי הערכות הוא שוהה כעת בטורקיה.

אמש חשפנו כי אל-חטיב שהיה מעורב בטבח 7 באוקטובר עבר להתגורר בבלגיה. ארגון JID הפועל נגד אנטישמיות בבלגיה, ניהל חקירה בנושא ועל פי ממצאי התחקיר הוא התגורר בבלגיה כאדם חופשי, פרסם פוסטים אנטי-ישראליים בשגרה ונסע ללא מגבלה למדינות אירופאיות שכנות.

Remembering October 7, 2023.

Driving an Israeli SUV back into Gaza. Many commenters point out they are all dead now, "martyrs". Someone says "How happy they were, honestly I'd forgotten the sweetness of the day, with what happened afterwards, but still it remains a great day."… pic.twitter.com/iuLzHFba9V — Imshin (@imshin) October 26, 2025

אל-חטיב מציג עצמו כעיתונאי וצלם, אך אין תיעוד שלו בכלי תקשורת כלשהו, אלא בעיקר תעמולה שהוא מפיץ באינסטגרם. ביום המתקפה על ישראל, אל-חטיב מתועד מספר פעמים עם מי שהוא מכנה חבר קרוב, איש חמאס חסן אצליח, שפעל במסווה של עיתונאי, תיעד את הטבח וחוסל מאוחר יותר ע"י צה"ל. "חסן הוא לא רק קולגה שלי, הוא חבר שלי יותר מ-15 שנה ופרטנר מאז תחילת המלחמה", הוא כותב בפוסט שפרסם ב-13 במאי השנה.

במסמך בן 65 עמודים, שהועבר לרשויות, מופיעות הוכחות כי אל-חטיב הפיץ תעמולה המשבחת את מבצעי הטבח ומסרים אנטי-ישראליים, הצהיר בגלוי על תפקידו וזהותו, והוא נראה בבירור בסרטוני המתקפה על ישראל ב-7 באוקטובר ומצולם חמוש בשטח ישראל.