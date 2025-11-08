מוהאנד אל-חטיב, מחבל שהיה מעורב בטבח 7 באוקטובר חי בבלגיה, חופשי ומסית משם לתמיכה בארגוני הטרור. ארגון JID הפועל נגד אנטישמיות בבלגיה, ניהל חקירה בנושא ועל פי הממצאים, אל-חטיב מתגורר בבלגיה כאדם חופשי, מפרסם פוסטים אנטי-ישראליים בשגרה ונוסע ללא מגבלה למדינות שכנות באירופה.

אלפי אזרחים עזתים התקבלו בבלגיה מאז מלחמת "חרבות ברזל", וכעת מתברר כי לפחות מחבל אחד נמצא ביניהם, ממומן מכספי המיסים, ללא כל פיקוח של הרשויות המקומיות.

ראלף פייס, סגן נשיא ארגון JID, מספר ל-mako כי על פי תחקיר שביצעו, במסמך בן 65 עמודים, שאותו העבירו לרשויות, מוכח כי אל-חטיב מפיץ תעמולה המשבחת את מבצעי הטבח ומסרים אנטי-ישראליים, מצהיר בגלוי על תפקידו וזהותו, וכי הוא נראה בבירור בסרטוני המתקפה על ישראל ב-7 באוקטובר ומצולם חמוש בשטח ישראל.

כך לדוגמה, בסרטון שפורסם ב-X ב-7 באוקטובר, שנתיים לציון הטבח בפרופיל על שם @ahmad.edeli, הוא נראה צועד לצד המחבלים כשהוא מחויך ונרגש ואומר משפטי תמיכה, בהם: "כמה גדול אלוהים", "שאלוהים יברך". בנוסף, הוא תועד עם איסמאעיל הנייה, ראש הלשכה המדינית של חמאס שחוסל על ידי ישראל.

ביום המתקפה על ישראל הוא מתועד מספר פעמים עם מי שהוא מכנה חבר קרוב, איש חמאס חסן אצליח, שפעל במסווה של עיתונאי, תיעד את הטבח וחוסל מאוחר יותר ע"י צה"ל. "חסן הוא לא רק קולגה שלי, הוא חבר שלי יותר מ-15 שנה ופרטנר מאז תחילת המלחמה", הוא כותב בפוסט שפרסם ב-13 במאי השנה.

חסן אסלייח, שפעל במסווה של עיתונאי, לצידו של סינוואר

בעמוד האינסטגרם שלו הוא מפרסם פוסטים מהפגנה פרו-פלסטינית בה השתתף בבריסל לפני כשלושה שבועות, פוסט שכותרתו "לעולם לא נשכח את השהידים שלנו" ופוסט תמיכה בבחירתו של זוהראן ממדאני לראשות עיריית ניו יורק. הפוסטים שלו עוסקים באללה, בקוראן ובאיסלאם והוא מבטא את זעמו על "חוסר התמיכה של מדינות ערב בעזה".

אל-חטיב | צילום: אינסטגרם

מוהאנד אל-חטיב מציג עצמו כעיתונאי וצלם ומתועד עם וסט של עיתונאי עם כיתוב "PRESS" ומצלמה בעזה, אך אין תיעוד שלו בכלי תקשורת כלשהו, אלא בעיקר תעמולה שהוא מפיץ באינסטגרם.

על פי התחקיר, הוא מפרסם כי הוא חי בפריז, אבל בפועל מתגורר בבריסל, כאשר תמונתו שודרה באל-ג'זירה בצעדה בבריסל בתחילת אוקטובר.

“אם אזרחים רגילים, באמצעות מחקר ציבורי בלבד, יכולים לזהות מחבל חמאס - איך ייתכן ששירותי הביטחון של המדינה לא עשו זאת?” טוען סגן נשיא ארגון JID, "מי אישר את כניסת האנשים האלה ללא סינון וכמה אנשים עם דם על הידיים חיים כעת בבלגיה - ליד בתי הספר, בתי הכנסת, הילדים שלנו?".

לדברי אנשי הארגון, מדובר רק בקצה הקרחון. היעדר בדיקות ביטחוניות יסודיות מהווה סכנה ממשית - לא רק לקהילה היהודית, אלא לכל אזרחי אירופה. עוד הם טוענים, כי הקהילה היהודית כולה זועמת וחוששת ממצב בו מחבלים מסתובבים בחופשי ליד ילדיהם.

Remembering October 7, 2023.

Driving an Israeli SUV back into Gaza. Many commenters point out they are all dead now, "martyrs". Someone says "How happy they were, honestly I'd forgotten the sweetness of the day, with what happened afterwards, but still it remains a great day."… pic.twitter.com/iuLzHFba9V — Imshin (@imshin) October 26, 2025

הארגון הגיש תלונה רשמית במשטרה ודורש זיהוי וחקירה מידיים של החשוד, בדיקות ביטחוניות מלאות לכל מי שנכנס מאזורי לחימה, שקיפות פוליטית מלאה לגבי מי שאישר את כניסתם ועל בסיס אילו נהלים וצעדי ביטחון שימנעו ממחבלים להיעלם בתוך אוכלוסיית אירופה.

אל-חטיב עם הנייה