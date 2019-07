ריקבון במקלחת הבסיס: "המפקדים אמרו תנקו שוב"

View this post on Instagram

שלום חיילים מצייצים, רצינו לשתף אתכם במצב של השירותים בחטמ"ר שומרון. פנינו למפקדים מספר פעמים, התגובה הקבועה היא "תנקו שוב" לא נותר לנו אלא לבקש את עזרתכם! *השולחים ביקשו להישאר בעילום שם