00:10 - בסנטקום התייחסו לתקיפת אוניית המשא אמש, שבה נהרגו שלושה בני אדם

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב התייחס בהצהרה למתקפת החות'ים על אוניית המשא M/V True Confidence אתמול בצהריים. התקיפה נעשתה בזמן שהאונייה עברה במפרץ עדן, ובאמצעות טיל בליסטי נגד ספינות שנורה מאזורים שבשליטת החות'ים בתימן. הטיל פגע בכלי השיט, והצוות דיווח על 3 הרוגים ולפחות 4 פצועים - מתוכם 3 במצב אנוש. הצוות אף דיווח על נזק משמעותי שנגרם לאונייה. עוד נמסר מסנטקום כי הצוות נטש את כלי השיט, וספינות מלחמה של הקואליציה הגיבו ומבצעות הערכת מצב. זהו הטיל הבליסטי החמישי שירו החות'ים ביומיים האחרונים. שניים מהם.

Houthis Kill Innocent Civilians with Missile Attack



At approximately 11:30 a.m. (Sanaa time) Mar. 6, an anti-ship ballistic missile (ASBM) was launched from Iranian-backed Houthi terrorist-controlled areas of Yemen toward M/V True Confidence, a Barbados-flagged, Liberian-owned… pic.twitter.com/W1H0GP4Y6i