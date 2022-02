במבצע משולב של שב"כ וימ"מ חוסלו היום (ג') חברי חוליית מחבלים שביצעו פיגועי ירי במהלך השבועיים האחרונים באזור שכם. מדובר בהצלחה מבצעית של כוחות הביטחון, שבשל הנסיבות בחרו לבצע את הפעולה באור יום. זאת למרות העובדה שלפחות אחד מחברי החוליה נותר בחיים, מכיוון שלא היה ברכב.

כבר אחרי פיגוע הירי הראשון, הבינו רכזי השטח של שב"כ שישנה חולייה חמושה שהתארגנה בגזרה. הם החלו לאסוף מידע ותוך ימים בודדים הצליחו לזהות כלל חברי ההתארגנות ולהביא מידע על המיקום שלהם, אז החל מעקב אנושי וטכנולוגי אחר כלל חברי החוליה.

חברי החוליה ניסוי להטעות את השב"כ והחליפו מקומות מסתור בכל כמה שעות, כמו גם כלי רכב. למרות הניסיונות שלהם הם היו תחת מעקב הדוק. בשלב מסוים שב"כ הביא מידע כי חברי חוליה נמצאים יחד ברכב בשכם וככל הנראה מתכוונים לבצע פיגוע ירי בטווח זמן מידי. יתכן כי זאת הסיבה שהוחלט לבצע את פעולת הסיכול באור יום ולא בלילה, כפי שהיה בדרך כלל.

סגירת המעגל של שב"כ וימ"מ

#BREAKING: Israeli special forces in Nablus killed 3 Palestinians in gunfight with suspects accused of several drive-by shootings over the last few weeks pic.twitter.com/47TUyWjqyR — Instant News Alerts (@InstaNewsAlerts) February 8, 2022

בשלב הבא נכנס לעיר צוות ימ"מ ולוחמים ברכבים מסוערבים. מהסרטונים שיצאו משכם ניתן לראות שהם הגיעו ברכבים מסחריים כשבזירה גם תועדה מונית צהובה הנפוצה מאוד בשטחי הגדה. צוותים נוספים של היחידה יחד עם כוחות של צה"ל הוקפצו לשטחי היערכות קרובים, משם הם היו אמורים לפעול במידה והיה צורך לבצע חילוץ במקרה של הסתבכות הכוח, מה שלא קרה בסופו של דבר.

על פי המידע של שב"כ כמו גם אמצעים הטכנולוגים שעקבו אחר החוליה, כולל מהאוויר, היה ברור שהם נעים חמושים. לכן הוחלט לבצע פעולה מהירה באש כך שלמבוקשים לא תהיה הזדמנות להגיב. רכבי הימ"מ חסמו את הרכב בו היו המבוקשים ופתחו לעברם באש כבדה. מהתמונות שיצאו מהזירה, ניכר שהרכב של המבוקשים ספג עשרות קליעים, מה שהביא למותם.

בשלב הבא לוחמי הימ"מ הגיעו לרכב של המבוקשים, הם זיהו שנהרגו מהירי ולקחו משם את כלי הנשק של המחבלים ופריטים נוספים. אלה יסייעו לחקירה שתקבע בין השאר באיזה פיגועים השתמשו בכלי הנשק, ויתכן שגם מאיפה הגיעו הנשקים אל חברי החוליה.

דקות ספורות אחרי האירוע, התברר שמחבל נוסף החבר בחוליה לא היה ברכב ולכן לא חוסל. יתכן וישנם חברי חוליה נוספים, בהם סייענים, כך שהמשמעות היא שהמצוד אחרי חוליית הטרור הזו עדיין נמשך. במערכת הביטחון קיים חשש שהחיסול הזה יביא לגל פיגועים וניסיונות נקמה. בין השאר משום שהפעולה בוצעה באור יום ומהאירוע יצאו כמויות אדירות של סרטונים ותמונות המציפים את הרשתות החברתיות, כאשר גם בעזה יש מי שמנסה לתדלק את הלהבות.