דובר הפנטגון פטריק רידר הודיע הלילה (בין שישי לשבת) שהנמל שיוקם מול עזה הוא למעשה "JLOT". מדובר במזח מיוחד שצף על פני המים, מעין רציף ימי, שמוקם סמוך לחופים שבהם אין נמל מתאים לספינות גדולות. המזח המיוחד מסוגל לאפשר פריקה של ציוד ומטען כבד יחסית. המטען מועבר מספינות גדולות לספינות קטנות יותר שיכולות להעביר אותו בבטחה אל החוף. את המזח הצף יקים חיל הים של צבא ארה"ב.

לפי הפנטגון, כל האופרציה תכלול: רציף ימי שיתחבר לספינה הגדולה, מזח צף שאורכו כ-550 מטר שמחובר לחוף ומספר ספינות "לוגיסטיות" שיעבירו את הציוד מהרציף המיוחד למזח. כך יעבוד התהליך: הסיוע יעבור מספינה גדולה לרציף המיוחד, ספינות לוגיסטיות יעמיסו את הסיוע ויפרקו אותו על כלים שיעבירו את הסיוע על המזח הצף ישר לחוף.

צפו - התדרוך של דובר הפנטגון שבו הציג איך ייראה הרציף הימי:

New details from DOD on the Gaza maritime corridor emergency mission:



- Over 1,000 U.S. military personnel

- Weeks to plan & execute (~60 days)

- U.S. Army 7th Transportation Brigade (Expeditionary) from VA tasked

- "Maintains the ability to provide unique capabilities from… pic.twitter.com/tGQYKv67MS