19:15 - הבית הלבן: התמונות מרפיח קורעות את הלב, מבינים שצה"ל חוקר

בבית הלבן התייחסו היום שוב לתקרית ברפיח שבו לפי משרד הבריאות נהרגו עשרות פלסטינים בלתי מעורבים. "התמונות ההרסניות בעקבות התקפת צה"ל ברפיח אמש, שבה נהרגו עשרות פלסטינים חפים מפשע, קורעות לב", נמסר. "לישראל יש זכות לפגוע בחמאס, אבל כפי שהבהרנו, ישראל חייבת לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים כדי להגן על אזרחים. אנו נמצאים בקשר עם צה"ל ושותפים בשטח כדי להבין מה קרה".

19:05 - כ-25 שיגורים לעבר קריית שמונה והסביבה, בית פרטי נפגע

צה"ל עדכן כי לעבר קריית שמונה והסביבה נורו כ-25 שיגורים. אש פרצה בבית פרטי לאחר שנפגע ישירות מטיל.

18:41 - נפילות בקריית שמונה אחרי שאזעקות נשמעו בעיר, אישה נפצעה קל

במד"א התקבלו דיווחים על נפילות בקריית שמונה אחרי שאזעקות נשמעו בעיר. לפי מד"א, אישה נפצעה קל והיא מקבלת טיפול.

17:55 - לוחם מילואים נפצע קשה בקרב רצועת עזה

צה"ל התיר לפרסום כי לוחם מילואים בבית הספר ללוט״"ר, חטיבת המרום, נפצע אמש קשה בקרב בצפון רצועת עזה.

17:30 - כ-35 שיגורים למירון, צה"ל תקף בלבנון בתגובה

צה״ל: "בהמשך להתרעות במרחב מירון, זוהו כ-35 שיגורים שחצו משטח לבנון לעבר המרחב ונפלו בשטחים פתוחים, אין נפגעים. צה"ל תקף בירי ארטילרי במרחבים אל-חיאם, חולא ושובא שבדרום לבנון".

בכיר במשטרת המחוז הצפוני על המטח: "ירי כמו שהיה עכשיו על מירון וסביבתה עלול היה להביא אתמול לנפגעים רבים בין אם מפגיעה ובין ממנוסה".

16:59 - אזעקות במירון וביישובים נוספים בסביבה

16:30 - הפצ"רית הורתה על חקירת התקיפה ברפיח

צה"ל עדכן על כך שמנגנון התחקור המטכ"לי יתחקר את התקיפה ברפיח, בהנחיית הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר ירושלמי. לפי ממצאים ראשוניים, נעשה "שימוש בחימוש מדויק" וההערכה הייתה שלא ייגרם נזק לאזרחים בלתי מעורבים. לכתבה המלאה

16:00 - הותר לפרסום: חילופי אש במעבר רפיח בין צה"ל לכוחות מצריים

הותר לפרסום כי חילופי אש התפתחו היום בין צה"ל לכוחות מצריים, וחייל מצרי נהרג. בצה"ל טענו כי מי שפתחו באש היו אלו המצרים - וצה"ל השיב. לא היו נפגעים בקרב כוחותינו, וצה"ל הודיע שהוא בודק את התקרית: "הנושא בחקירה, מתקיים שיח עם הצד המצרי". לכתבה המלאה

12:37 - אזעקות הופעלו באצבע הגליל מחשש לחדירת כלי טיס עוין

12:38 - ארבעה שיגורים זוהו ממרכז הרצועה לכיוון רעים; אין נפגעים או נזק

לפני כשעה זוהו ארבעה שיגורים ממרכז הרצועה לכיוון רעים, שלושה מהם נפלו בשטחים פתוחים והשיגור הנוסף לא חצה לשטח הארץ.



12:30 - כוחות צה"ל תרגלו תמרון בלבנון: "ממשיכים להגביר מוכנות למלחמה"

צה"ל מסר כי בשבועות האחרונים קיימו אוגדה 146 וחטיבת השריון במילואים 205 תרגיל אוגדתי וחטיבתי המדמה תמרון בלבנון. התרגיל דימה תרחישי לחימה בזירה הצפונית, פריסת כוחות מהירה בשטח, תפקוד מפקדות האוגדה והחטיבה ומוכנות הכוחות להתקפה.

לוחמי ומפקדי חטיבת חצי האש (551) נלחמו ברצועת עזה וכעת פועלים בגבול לבנון. במקביל, התקיים תרגיל חטיבתי, בהובלת המרכז הלאומי לאימונים ביבשה במתאר הצפוני שכלל נהלי קרב, תיקוף תוכניות התקפה בחזית הצפונית, גיוס והצטיידות, למידה על אתגרי לבנון ומודלים מבצעיים ביום ובלילה בשטח סבוך שמדמה ככל הניתן את הלחימה בעומק לבנון.

בנוסף, הכוחות תרגלו את המעטפת הלוגיסטית והתקשובית בעומק, תנועה בשטח סבוך, התקדמות בציר הררי, הפעלת אש רב ולחימה בשטח בנוי כחלק מהגברת הכשירות בגזרה הצפונית.

10:40 - צה"ל מאשר: חוסל מחבל שזוהה במרחב ממנו בוצעו שיגורים לעבר מלכיה שבגליל העליון

צה"ל עדכן כי כלי טיס חיסל הבוקר במרחב עינתא שבדרום לבנון מחבל שזוהה במרחב ממנו בוצעו שיגורים לעבר מרחב מלכיה. בנוסף, מטוסי קרב תקפו מבנה צבאי של חיזבאללה במרחב עיתרון שבדרום לבנון.

10:30 - נמשכת פעילות כוחות צה"ל ברחבי הרצועה; הכוחות איתרו ציוד צבאי ואמצעי לחימה רבים והשמידו בג'באליא מעבדה לייצור מטענים

דובר צה"ל עדכן כי לוחמי אוגדה 98 הרחיבו בימים האחרונים את פעילותם למזרח ג'באליא. במהלך הפעילות לוחמי צוות הקרב של חטיבה 7 חיסלו כמה מחבלים בהיתקלויות פנים מול פנים ואיתרו אמצעי לחימה רבים בהם רובי קלצ'ניקוב, פצצות מרגמה, מטענים וציוד צבאי נוסף. במקביל, כוחות צוות הקרב של חטיבה 460 איתרו והשמידו מעבדה לייצור מטענים וכמה פירי מנהרות.

בנוסף, כלי טיס של חיל האוויר תקף מרחב שיגור בג'באליא ממנו בוצעו שיגורים לאשקלון במהלך המלחמה.

בתוך כך, לוחמי אוגדה 99 ממשיכים בפעולה במרכז הרצועה. הכוחות חיסלו בהיתקלויות ובירי טנקים כמה מחבלים, ומטוסי קרב תקפו משגר רקטות מוכן לשיגור לשטח הארץ. במהלך היממה האחרונה, כלי טיס ומטוסי קרב של חיל האוויר תקפו והשמידו יותר מ-75 מטרות טרור ברחבי רצועת עזה.

10:20 - בלבנון מדווחים על סיכול ממוקד: "הרוג בתקיפת אופנוע מהאוויר"



כטב"ם ישראלי תקף אופנוע בבנת ג'ביל | צילום: רויטרס

07:08 - דרום לבנון: צה"ל תקף חוליות מחבלים ומטרות חיזבאללה

דובר צה"ל הודיע על תקיפה של שתי חוליות מחבלים - הראשונה במרחב יארון, והשנייה במרחב חולא שזוהתה בידי לוחמי סיירת גולני. בנוסף, הודיעו בצה"ל שחיל האוויר תקף מטרות נוספות של חיזבאללה - בהם מחסן אמל"ח, מבנה צבאי וכן תשתיות טרור של ארגון הטרור.

03:45 - פיקוד המרכז של צבא ארה"ב הודיע כי כוחות אמריקניים השמידו בהצלחה כטב"מ ששיגרו החות'ים מעל הים האדום

26 May Red Sea Update



At approximately 10 a.m. (Sanaa time) on May 26, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed one uncrewed aerial system (UAS) over the Red Sea, launched from an Iranian-backed Houthi controlled area of Yemen.



It was determined the UAS… pic.twitter.com/m1dWpaugjM