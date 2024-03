23:23 - סגנית ארה"ב האריס קוראת ל"הפסקת אש מיידית" של שישה שבועות

קמלה האריס, סגנית נשיא ארצות הברית, אמרה היום כי "בהתחשב בהיקף הנרחב של הסבל בעזה, חייבת להתרחש הפסקת אש מיידית של לפחות שישה שבועות - שזה מה שכרגע נמצא על השולחן. זה יאפשר את שחרור החטופים ויוביל להכנסת עוד סיוע הומניטרי. הפסקת אש תאפשר לנו להבטיח את ביטחונה של ישראל ולכבד את הזכות של הפלסטינים לכבוד, חופש והגדרה עצמית".

Vice President Kamala Harris calls for "an immediate ceasefire" in the Israel-Hamas war during a speech in Selma, Alabama. pic.twitter.com/z0a2TG5TsF