איראן החלה לפרוס מערכות הגנה אווירית שסופקו על ידי סין, כך לפי דיווח שפורסם השבוע באתרMiddle East Eye, המתבסס על מקורות מודיעין ערביים. הדיווחים מצביעים על כך שסוללות מדגם HQ-9B שמספרן לא צוין, הגיעו לאיראן מיד לאחר הפסקת האש הלא-רשמית שהושגה עם ישראל ב-24 ביוני.

על פי המקורות, העסקה עם סין בוצעה במודל של סחר חליפין - נפט תמורת נשק - שיטה שבה השתמשה איראן לא פעם בעבר כדי לעקוף את הסנקציות האמריקאיות. עוד צוין בדיווח כי סין היא היבואנית הגדולה ביותר של נפט איראני, ולפי דו"ח של הסוכנות האמריקאית לאנרגיה, כ-90% מיצוא הנפט של איראן כיום מועבר לסין - לעיתים דרך מדינות תיווך כמו מלזיה, לצורך טשטוש מקור המטען.

מערכת מתקדמת – אך לא מוכחת מבצעית

מערכת 300-S מרוסיה במצעד צבאי באיראן, ארכיון | צילום: ATTA KENARE/AFP via Getty Images

מערכת HQ-9B, שפותחה על ידי חברת CPMIEC הסינית, היא גרסה משודרגת של HQ-9 הוותיקה, ומשלבת רכיבים טכנולוגיים בהשראת מערכת ה-S-300 הרוסית, לצד מערכות מכ"ם ואלקטרוניקה מתוצרת סינית.

על פי הנתונים היבשים, טילי היירוט עצמם מונעים בדלק מוצק, בעלי טווח מוצהר של עד 260 ק"מ ומהירות של מעל מאך 4.2. הטילים מונחים באמצעות ניווט אינרציאלי ולאחר מכן באמצעות מכ"ם אקטיבי – שילוב שמאפשר להם יכולת, על הנייר, לעקוב אחר חמקנים ומסוקים, ואף להתמודד עם לוחמה אלקטרונית.

Middle East Eye reports that Iran has received new Chinese HQ‑9B surface-to-air missile batteries for its air defense system. pic.twitter.com/BtS759ndp6 — Open Source Intel (@Osint613) July 8, 2025

על אף יכולותיה המרשימות בתיאוריה, ה-HQ-9B טרם נוסתה בקרב אמיתי. ניסויים בסין הדגימו יירוטים של טילים מהירים, כלי טיס חמקניים ותרחישי לחימה אלקטרונית - אך אין ודאות לגבי הביצועים האמיתיים בשטח. מצרים, פקיסטן, טורקמניסטן ואוזבקיסטן הן בין המדינות שכבר רכשו את המערכת, וביולי 2025 אישר גנרל מצרי בדימוס כי היא שולבה באופן פעיל בהגנה האווירית של מצרים.

הפניה לסין היא חלק מניסיון של איראן לשקם את תשתיות ההגנה האווירית שלה, לאחר שהותקפה קשות במבצע האווירי של ישראל. לצד הכותרות, חשוב להדגיש: פריסת מערכות לבדה אינה מספיקה כדי להגן ביעילות על השטח הענק של איראן מפני תקיפות עתידיות.

מערכת הגנה אווירית אפקטיבית דורשת פריסה רחבה ומתואמת של סוללות רבות, מערכי מכ"ם ומודיעין, יכולת גילוי מוקדם, תקשורת בין-מערכתית רציפה, והכשרה מעמיקה של צוותים שיתפעלו את המערכות בזמן אמת. בנוסף, דרושה אספקה קבועה של מיירטים - במיוחד לאור קצב השחיקה הגבוה הצפוי בסבבי לחימה אינטנסיביים מול יריב טכנולוגי מתקדם.

אחרי האכזבה מרוסיה: איראן פונה לסין

העברת הסוללות מאירה זרקור על הידוק הקשרים בין טהרן לבייג’ין. סין ממשיכה לשדר הכחשה רשמית לקיום עסקאות נשק ישירות עם איראן, אך בפועל, צוין באותו דיווח שצוין כאן כי חברות פרטיות בסין מקושרות לעסקאות עם גורמים איראנים, והן אף נכללו בסבב סנקציות אמריקאי באפריל-מאי האחרונים. בנוסף, דווח על משלוחים של חומרים המשמשים בייצור טילים בליסטיים מונעי דלק מוצק. חלק מהחומרים יועדו ככל הנראה גם למיליציות פרו-איראניות בעיראק ובתימן.

בחודשים האחרונים ערכו איראן, סין ורוסיה תרגילים ימיים משותפים בים הערבי ובמפרץ עומאן – שכללו לוחמה אלקטרונית, שיבוש GPS ותרגול תקיפות – אך בפועל, שיתוף הפעולה הצבאי ביניהן לא בא לידי ביטוי עד כה.

איראן, רוסיה וסין בתרגיל צבאי, ארכיון | צילום: DIMITAR DILKOFF/AFP/GettyImages

במקביל, נמשכות שיחות בין סין לאיראן על עסקה אפשרית לרכישת מטוסי קרב סיניים מתקדמים מדגם J-10C, מה שיאפשר לטהרן לחזק את חיל האוויר המדולדל שלה, לאחר עיכובים ממושכים בהגעת מטוסי הסוחוי-35 שהובטחו מרוסיה.

מומחים זרים מעריכים כי המהלך האיראני-סיני משקף מגמה ברורה של התקרבות ביטחונית, שנועדה להחליף תלות במקורות רוסיים, ולהגיב לאיומים מצד ישראל וארה"ב. עם זאת, היכולת להפוך את ה-HQ-9B לנכס מבצעי אמיתי תלויה בשילוב חכם בתוך רשת הגנה רחבה, בגיבוי לוגיסטי מתמשך ובנכונות להפעיל את המערכות בתנאי עימות אמיתיים - אתגר לא פשוט כלל.