איראן חשה נבגדת לאחר שרוסיה הציעה את מטוסי הקרב Su-57 ו-Su-35 להודו - בעוד שהיא מסרבת להעביר מטוסי Su-35 לטהרן, שסיפקה לה בעבר כטב"מים למלחמה באוקראינה. כך נכתב אתמול (ראשון) בציוץ בעמוד "דיפנס אינדקס" לו מעל 136 אלף עוקבים ושזכה למעל 478 אלף חשיפות.

רוסיה הגישה להודו הצעה חריגה בהיקפה - מכירת מטוס הקרב החמקן Su-57E לצד מטוסי העליונות האווירית Su-35M. על פי פרסום של ה"דיפנס בלוג", ההצעה כוללת גם העברת טכנולוגיה מלאה וייצור מקומי, ונתפסת כמהלך שנועד לשלב את הודו עמוק יותר בתעשיית הביטחון הרוסית – דווקא כשאיראן מקבלת כתף קרה ממוסקבה.

למרות ספקות בהודו לגבי יכולות החמקנות בעיות אמינות ותחזוקה שנחשפו במטוסים רוסיים בעבר, ההצעה מבהירה שרוסיה מוכנה לשים את המטוסים המתקדמים ביותר שלה על השולחן עבור הודו, ומומחים זרים מציינים כי זה קו שלא ננקט כלפי מדינות אחרות, כולל איראן.

פוטין לא מציע עזרה צבאית – ושומר על יחסים איתנו

מאמר שפורסם לאחרונה בוול סטריט ג'ורנל התייחס גם הוא לנושא. שם נכתב כי בתחילת 2025 נפגשו פוטין ונשיא איראן וחתמו על "הסכם שותפות אסטרטגית", אולם למרבה ההפתעה מצד איראן, הסכם זה כלל לא התחייבות הגנתית הדדית: כשישראל (ובהמשך גם ארה"ב) תקפו באיראן ב-13 ביוני, מוסקבה הגבילה עצמה לתמיכה מילולית בלבד, ללא התחייבות צבאית ממשית.

יום לאחר התקיפות, פוטין קיבל את שר החוץ האיראני, גינה את התקיפות ה"בלתי מוצדקות", כהגדרתו, אך לא הציע אספקת מערכות הגנה מתקדמות או תגובה צבאית משמעותית. במקום זאת, הציע דיון על יציאה מהמשבר באמצעים דיפלומטיים.

אנליסטים בולטים ציינו כי מוסקבה גילתה אסטרטגיה "עסקית" ולא נאמנות אמיתית: רוסיה נמצאת במלחמה באוקראינה, רוצה להימנע מסנקציות נוספות, ושמירה על קשרים גם עם ישראל וגם עם ארצות הברית. עוד ציינו כי גם כשאסד הודח בסוריה בני בריתו הרוסים לא מיהרו לסייע או לשלוח כוחות.

"למרות הבאז הפוליטי על שותפות אסטרטגית, המציאות ב-2025 מצביעה על יחסים מתוחים, שבהם רוסיה מתפקדת כתומכת אך נמנעת ממחויבות אמיתית. איראן נשארת חשופה, בעוד רוסיה ממלאת תפקיד של צד ג' דיפלומטי, לא שחקן צבאי בניגוד לציפיות השותפות", נכתב בין היתר בוול סטריט ג'ורנל.

"לא רואה באיראן שותפה אסטרטגית כמו הודו"

במאמר אחר, שפורסם במגזין bulgarianmilitary הדגישו כי אף על פי שאיראן סייעה רבות לרוסיה - כולל אספקת מאות כטב"מים מסוג שאהד שנעשה בהם שימוש נרחב באוקראינה - מוסקבה נקטה קו מהוסס, ולעיתים אף מסתייג, בכל הנוגע לסיוע צבאי ממשי לאיראן בזמן שהיא תחת מתקפה ישראלית.

הכותבים ציינו כי רוסיה בחרה שלא לספק לאיראן מערכות מתקדמות כמו S‑400, לא רק מחשש מעימות ישיר עם ישראל, אלא גם בשל מאזן עדין שהיא מבקשת לשמר מול ארה"ב והמערב.

המחלוקת לא מתמקדת רק במערכות ההגנה - אלא משקפת לדבריהם פער עמוק יותר בציפיות. באיראן יש תחושת תסכול: היא רואה עצמה שותפה אסטרטגית של רוסיה, אך מוסקבה לא ממהרת "לגבות" אותה כאשר היא נתונה תחת מתקפות. רוסיה מצד שני מנסה לשמר יחסים תקינים עם שחקנים רבים, כולל ישראל, ולכן בולמת את מכירת המערכות המתקדמות — וגם נמנעת מגינויים חריפים.

הקרמלין נמנע מתגובה שעלולה להתפרש כתמיכה צבאית מובהקת באיראן. לכך מנו הכותבים כמה סיבות עיקריות, בהן זה שככל הנראה, רוסיה רואה באיראן שותפה שימושית אך לא שוות-ערך אסטרטגית כמו הודו או סין. בנוסף יש לטענתם חשש במוסקבה כי התחייבות ברורה מדי לאיראן תסבך אותה בזירות נוספות.