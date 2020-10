סרטון שפרסם אמש (שבת) שגריר אזרבייג'אן בארה"ב, אילין סולימנוב, בחשבון הטוויטר שלו, מציג לכאורה "חייל יהודי" בצבא האזרי בשם דניאל זרביליב, כשהוא פונה לישראלים ומבקש "תמכו בנו, התפללו עבורנו".

בסרטון שפרסם השגריר האזרי ותורגם לעברית עם מעט שגיאות, אומר החייל "שלום ישראל", מבקש תמיכה ומספר שהוא נמצא בחזית הקרבות בנגורנו-קרבאך וגאה להיות אחד מהלוחמים שמשחררים את השטחים שנכבשו לפני 30 שנים לטענתו. "האמת מאחורינו, האמת מאחורי אזרבייג'אן. קרבאך הוא אזרבייג'אן".

סרטון "החייל היהודי" שתורגם לעברית

Daniel, a Jewish -Azerbaijani patriot, is one of thousands of our citizens of diverse backgrounds who are defending their homeland - #Azerbaijan pic.twitter.com/q1WYBI5aAl — Elin Suleymanov (@ElinSuleymanov) October 17, 2020

הסרטון מתפרסם על רקע העברת אמצעי לחימה מתוצרת ישראל לאזרבייג'אן והרצון שלהם לקבל עוד מהאמצעים שהוכיחו את עצמם בלחימה בקווקז, מול המערכות מתוצרת רוסית של הארמנים.

הקשר הביטחוני בין ישראל לאזרבייג'ן נמשך מאז שהם קיבלו עצמאות אחרי התפרקות ברית המועצות ומבוסס גם על העובדה שלאזרבייג'אן גבול עם איראן וזה אחד האינטרסים הישראלים שם.

ישראל חימשה את האזרים בין השאר בשדרוג מערכות לחימה, מטוסים ללא טייס וטילים משוטטים. על פי הדיווחים שיצאו מזירת הלחימה, חימוש משוטט שכזה מסוג "הארופ" השמיד מגוון רחב של מערכות נ"מ רוסיות, כולל שתי סוללות טילי S-300.

מאז פרץ המשבר יצאו מישראל כמה טיסות נשק ובימים האחרונים הגיעו מאזרבייג'אן חוות דעת מאוד חיוביות על המערכות הישראליות. מנגד נשמעה בארץ לא מעט ביקורת על הנושא ובארמניה הגיבו בזעם לסיוע הישראלי ליריבתם.

בימים האחרונים נרשמו כאן בישראל כמה עימותים בין יוצאי אזרבייג'אן וארמניה ותומכיהם, כולל קטטה המונית שתועדה בכביש מספר 1. הארמנים שהשתתפו בקטטה הגיעו לשם גם כדי להפגין נגד אספקת הנשק הישראלית לאזרבייג'אן.

BREAKING: A video is circulating on social media that appears to show the execution of 2 Armenian POWs by Azerbaijani soldiers. pic.twitter.com/mL7A7JhtEU — Conflict News (@Conflicts) October 15, 2020

לאחרונה מתרבות העדויות על פשעי מלחמה שצבא אזרבייג'אן מבצע. בסרטונים ותמונות זוועה שהופצו ברשתות החברתיות ניתן לראות חיילים אזרים מוציאים להורג שבויים, גם אזרחים כולל קשישים. במספר זירות לחימה תועדו חיילים אזרים כשהם עורפים ראשים של חיילים ארמנים, תיעוד שמזכיר את דאע"ש בסוריה ועיראק. בנוסף טענו הארמנים שהאזרים שיגרו טילי קרקע-קרקע על אזרחים ואף תקפו מהאוויר בית חולים ועוד מספר מבנים אזרחיים.