מודיעין שנאסף על ידי ה-CIA בדרך מתוחכמת, לוחמי יחידה מיוחדת של המארינס שפעלו מאחורי הקלעים בחשאי וצוות 6 מיחידת העילית "אריות הים" בפעולה חוצת יבשות. אחרי חילוץ בן הערובה האמריקאי מניגריה, מתפרסמים בארה"ב עוד פרטים על המבצע הדרמטי, שיצא לפועל בתוך שישה ימים בלבד.

בן הערובה פיליפ וולטון בן ה-27 גר עם אשתו ובתם הקטנה בחווה ליד כפר קטן בניז'ר קרוב לגבול עם ניגריה. על פי הדיווחים הוא נחטף משם ב-24 לאוקטובר על ידי קבוצה של חמושים שדרשו מיליון דולר בתמורה לשחרורו.

מיד עם היוודע דבר חטיפתו ה- CIA פתחו במבצע לאיתור המקום בו הוחזק. בין השאר הם ביצעו מחקרי תקשורת שהביאו לגילוי המתחם אליו נלקח. כוח מיחידה מיוחדת של המארינס הפועל דרך קבע בניז'ר, הגיע למקום בחשאי והחל באיסוף מודיעין. איפה ואיך הוחזק בן הערובה, כמה שומרים הוצבו עליו ועוד.

תוך ימים בודדים הם הצליחו לסגור את כל המעגלים ולא פחות מרשים מכך, גם לארגן את צוות החילוץ, שהורכב מלוחמי צוות 6 של אריות הים המפורסם ממבצע חיסול אוסאמה בן לאדן. מטוסי תובלה מסוג C-17 העבירו את הכוח הפושט מארה"ב, כולל מטוס-מסוק V-22 לכוחות מיוחדים ומטוסי הרקולס חמושים.

הכוח זכה לליווי של מטוס MC-130J "ספינת תותחים מעופפת" של הכוחות המיוחדים שעל סיפונו מקלעי 7.62 מ"מ ותותח וולקן שיורה 6,000 פגזים בדקה. ההרקולס החמוש סיפק סיוע אווירי מדויק וקטלני לכוחות המיוחדים על הקרקע. המטוס-מסוק V-22 של הכוחות המיוחדים | צילום: בואינג

לוחמי צוות 6 ביצעו צניחה חופשית מגובה רב ממטוסי ההרקולס, המאפשרת להם להגיע ליעד במהירות ובחשאי. על פי הדיווחים לאחר מכן הם נעו רגלית מרחק של 3 ק"מ אל המקום בו הוחזק בן הערובה.

לאור התוצאות ברור שהם הצליחו להפתיע את החוטפים ולחלץ את וולטון, בלילה שבין שישי לשבת האחרונים, ה-31 לחודש. הכוחות נאספו על ידי מטוס-מסוק V-22 ויצאו במהירות מהמדינה. אגב המטוס-מסוק מוזכר כמועמד להימכר לישראל.

המבצע כולו, משלב היציאה מארה"ב ועד החזרה לבריטניה נמשך כ-16 שעות בלבד ולא פחות מדהים - שאת כל ההפקה הזאת הם הרימו בתוך שישה ימים.

2 x USAF KC135R QUID640/641 followed by an USAF AC-130J Ghostrider from Morón southbound over #Morocco pic.twitter.com/oBCwttKyDI — Manu Gómez (@GDarkconrad) October 30, 2020

מעניין לציין שתנועת המטוסים הכבדים, ה- C-17 וההרקולסים, אותרה על ידי חובבי מטוסים באתרים למעקב אחרי טיסות, בעיקר כי לא ניתן לטוס עם משדרים כבויים בנתיבי טיסה בינלאומיים. אולם בזמן אמת, רובם העריכו שמדובר באימון של הכוחות המיוחדים.

לאחר פעולת החילוץ דובר הפנטגון, ג'ונתן הופמן, קיים מסיבת עיתונאים ומסר כי: "וולטון שנחטף בטוח ועכשיו נמצא בטיפול משרד החוץ האמריקני". עוד ציין שלכוח האמריקאי לא היו נפגעים וכל החוטפים נהרגו, מלבד אחד שמצבו אינו ברור. יתכן והוא נלקח על ידי לוחמי הקומנדו.