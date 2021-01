בארה"ב יש מי שמדבר כבר תקופה ארוכה על עומס חריג בכוחות המיוחדים בשל המלחמה העולמית בטרור. האירוע האחרון בשורה של פשעים וסקנדלים שנטען כי הם המחיר של אותו שירות שנוי במחלוקת מעבר לים הוא ירי המוני ורצח שלושה אזרחים באילינוי, בו חשוד לוחם בקבוצת הכוחות המיוחדים ה-7, המוכרת בשם "הכומתות הירוקות".

על פי פרסומים בתקשורת בארה"ב, החשוד הוא סמל דיוק מרטין, לוחם כומתות ירוקות בשירות פעיל שהיה בחופשה, מה שגרם לסערה לא קטנה בקרב קהילת הכוחות המיוחדים האמריקאית. עדיין לא ברור מה גרם לו לבצע את מעשה הרצח.

במסיבת עיתונאים שקיים מפקד המשטרה המקומית הוא הודיע כי: "סמל מרטין פתח באש בשש וחצי בערב, הרג שלושה בני אדם בגילאי 65 עד 73 ופצע עוד שני נערים וגבר בן 62. נראה שמדובר בקורבנות אקראיים ולא היה להם קשר ליורה".

מפקד היחידה, קולונל ג'ון סאניס, אמר אחרי הירי: "אנחנו בהלם ועצובים מפרטי המקרה כפי שאנחנו לומדים אותם. מחשבותינו ותפילתנו עם משפחות ההרוגים והפצועים". מפקד יחידת הכומתות הירוקות גנרל ג'ון ברנן היה מעט יותר נחרץ שאמר כי: "המעשים שלו מתועבים", אך הוסיף כי: "הם אינם מתיישבים ולא תואמים את האופי של סמל מרטין כפי שעולה מהתיק של 12 שנות השירות שלו".

על פי צבא ארה"ב, סמל מרטין התגייס בשנת 2008 וכעבור ארבע שנים התקבל לכומתות הירוקות. מאז הוא משרת שם כשבין השאר עשה מספר סבבי שירות בעיראק ואפגניסטן, באופן בלתי רשמי נטען שהשתתף גם בפעולות בדרום אמריקה ואפריקה.

כאמור, הרצח שביצע מרטין הוא רק הקצה בשרשרת פרשות שמביכות את הכומתות הירוקות ולמעשה את כלל פיקוד הכוחות המיוחדים בארה"ב.

37 year old Duke Webb, an active duty member of the U.S. Army from Florida, has been arrested and charged with murder following Rockford, Illinois shooting. https://t.co/bwwEkIz1GU pic.twitter.com/BYHRzgx5Rg — Doge (@IntelDoge) December 27, 2020

קולונל שהיה עד לא מזמן מפקד אחת מארבע קבוצות שמרכיבות את הכומתות הירוקות ועבר לתפקיד מטה בכיר, איים לרצוח את אישתו מול הילדים שלו. בתו בת ה-16 התקשרה למשטרה שעצרה אותו ומנעה החמרה של האירוע והוא שוחרר לחזקת הבסיס בערבות של מיליון דולר.



עוד לאחרונה, אירוע משנת 2018 זכה להד בינלאומי לאחר שנשיא ארה"ב היוצא דונלד טראמפ שקל להעניק חנינה ללוחם שהורשע ברצח של אזרח אפגניסטן, שהיה מומחה לפצצות של הטאליבן. כל הפרשה הזו התפוצצה אחרי שהלוחם הודה ברצח של אותו מכין פצצות בריאיון שנתן לתקשורת המקומית, ריאיון שהביא להרשעתו ומאסרו.

לפני שלושה שבועות התפוצצה עוד פרשה מסתורית, אחרי שגופתו של נגד בכיר, לוחם ביחידת דלתא, נמצאה לצד גופתו של לוחם נוסף בפיקוד הכוחות המיוחדים.

השניים היו מעורבים על פי החשד בהריגת לוחם בכומתות הירוקות, שנהרג מירי שבוצע לעיני בנו. עד היום לא ברור מה בדיוק קרה שם, מה הייתה המעורבות של אנשי דלתא ומה הביא למותם. בצבא טוענים שהם התאבדו, הבעיה שהמשטרה קבעה שלא נמצא נשק ליד הגופות.

לא פחות מביך היה כשגילו כי לוחם בכומתות הירוקות הורשע לאחרונה בריגול לטובת רוסיה. הלוחם, שאמו נולדה ברוסיה וכך גם אשתו, ריגל על פי החשד לטובת הרוסים במשך 16 שנים לפחות. הוא סיפק לסוכן ה-GRU שהפעיל אותו מידע רב על היחידה, כולל שמות של החברים והקצינים ששירתו לצדו.

"הנאשם מסר מידע מסווג אודות הכומתות הירוקות, אחת מהיחידות המובחרות החשובות בעולם. בין היתר, הוא העביר מידע אישי על חבריו ליחידה, וזאת כדי שגורמי הביון ברוסיה יוכלו לזהות חיילים נוספים שאולי יסכימו למסור מידע מסווג", צוין בכתב האישום נגדו. הכומתות הירוקות | צילום: צבא ארצות הברית

בעבר צבא ארה"ב לא פעל להעניש צוות כומתות ירוקות שחטף ורצח כמה עשרות אזרחי אפגניסטן כולל תליית הגופות שלהם מגשרים, עינויים של עצורים ועוד. בסופו של דבר הצוות עזב את אפגניסטן בשל לחץ של הממשלה האפגנית שאף איימה בניתוק הקשרים עם ארה"ב ופגיעה בצוות.

לכל זה ניתן לצרף פרשות פחות מפורסמות, לוחמים שנעצרו על תקיפות מיניות, מעשי שוד, אלימות. יש גם לא מעט סיפורים על לוחמי היחידה שהתאבדו.

בינואר האחרון הודה לוחם ביחידה שגנב 200,000 דולר, כסף שנועד לסייע במלחמה בטרור. כחלק מפעילות היחידה הם מקבלים תקציב של כסף מזומן בכמויות אדירות כדי להקים יחידות במדינות היעד ולהפוך אותן לכוחות לוחמים תחת פיקודם. אותו לוחם גנב סכום גדול מהתקציב המיועד לכך.

מה שמשותף לכל אותם לוחמים, כפי שעולה מהחקירות והפרסומים, הוא שתיק השירות שלהם נקי מעבירות ומנגד, מלא בתעודות הצטיינות ועיטורים על כמות אדירה של מבצעים שרובם מסווגים. שום דבר שמעיד על הפשעים העתידים לבוא מכיוונם.

בפנטגון ערים לבעיה הקשה וערכו לאחרונה מספר מחקרים מהם עולה שבעשור האחרון נרשמה עלייה אדירה בכמות הפעולות של הכוחות המיוחדים. אלפי לוחמים ביחידות העילית נשלחים פעם אחר פעם למשימות מעבר לים, רובן מסווגות וכוללת גם לא מעט חיסולים, מה שבלי ספק משפיע על מצבם הנפשי של לוחמי הקומנדו.

יש לציין כי מדובר בלוחמים בשירות קבע ממוצע של 15 שנים, בעלי משפחות וילדים. "אדם שבמשך שנים רבות מתנתק ממשפחתו כשהוא הורג ונמצא בסכנת חיים, משהו משפיע על נפשו", נכתב במאמר שפרסמו שלושה עורכי דין צבאיים לשעבר.

אותם עורכי דין לשעבר הוסיפו כי: "מדובר בבעיה קשה לביטחון הלאומי של ארה"ב שנכון להיום מתעלמים ממנה, מההשלכות והסכנה לביטחון שלנו". הם מציינים שבכל שנה הלוחמים האלה נשלחים ל-80 מדינות ברחבי העולם. לוחמי אריות הים בעיראק | צילום: John Moore, gettyimages

היחידות המיוחדות הפכו לפתרון הקסם של הממשל האמריקאי, כמעט לכל בעיה, למעשה הם חלק ממדיניות החוץ האמריקאית. היכולות המעולות של היחידות האלה הופכת אותם לבחירה המועדפת למקומות בסיכון גבוה כמו עיראק, אפגניסטן, סוריה, תימן וסומליה.

הבעיה לא שמורה רק לכומתות הירוקות, נתון חריג של מקרים דומים קרה גם ביחידת אריות הים ואף בצוות 6, לוחמים שהתאבדו, שהיו מעורבים ברצח כולל של לוחמי קומנדו מיחידות אחרות כפי שקרה במאלי, שם לוחם באריות הים וסיירת המארינס רצחו לוחם אחד מיחידת הכומתות הירוקות.

בצוות 7 של היחידה ממש איבדו שליטה על התנהגות הלוחמים, עד כדי הדחת מפקד הצוות, קצין בעל ניסיון מבצעי אדיר ולא מעט עיטורי גבורה. זה גלש גם לחיל האוויר האמריקאי, שם למשל טייס בפיקוד המבצעים המיוחדים נאשם באונס של קטינים.

כחלק מהפקת הלקחים, הוחלט להגדיל משמעותית את כמות האימונים של הלוחמים, בעיקר להחזיר יכולות שנשכחו לאור המלחמה בטרור. הפנטגון מעריך שהסיכוי למלחמה מול מדינות גבר לאור המתיחות עם סין ורוסיה, ולכן הוחלט שהצבא יחזור להשקיע בתחום הזה. מה שמשתלב עם הרצון להשקיע יותר באמונים של היחידות המיוחדות.

במקרה של אריות הים מדברים על הכפלה של זמן האימונים ודבר דומה יקרה גם בכוח דלתא והכומתות הירוקות. לטענתם, חייל שעסוק באימונים זה חייל שיעשה פחות שטויות. "באימונים עושים פחות שטויות". אריות הים | צילום: Handout, gettyimages

גורמים בארה"ב מדברים על כך שכל חייל שמשתתף כיום בממוצע של 110 תרגילים בשנה יבצע למעלה מ-300 תרגילי אימון שונים בכל שנה. מה שיגביר את המקצועיות שלהם אבל גם יאפשר להם מנוחה משמעותית יותר מהפעילות המבצעית השוחקת.

לצד זה, הכוונה היא להשקיע גם בתחום החינוך וההסברה כחלק מהאימונים. מעקב פסיכולוגי אחרי הלוחמים והעברת תכני לימוד הקשורים למשמעת ומוסר.

בפיקוד הכוחות המיוחדים יודעים שיהיה להם קשה מאוד לבצע את כל התוכניות. הדרישה לפעולות של הכוחות המיוחדים רק גוברת, אולם שם מאמינים שיצליחו לעשות זאת בזכות ניהול יעיל יותר של המשאבים.

ההשקעה בכל לוחם כזה נמשכת שנים ועולה מיליוני דולרים, שעכשיו מקווים בארה"ב לנווט בצורה מוצלחת יותר. "אלה האנשים שמקריבים הכל כדי לשמור על הדמוקרטיה והחיים שלנו, לכן אנחנו חייבים להם", צוטט בכיר לשעבר בכוחות המיוחדים.