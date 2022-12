בשולי הדיווחים על כניסת הצבא הרוסי לקייב, נרשמה תקרית יוצאת דופן בין צבאות רוסיה ואוקראינה בעיר הבירה.

"הצבא הרוסי תפס שני כלי רכב של צבא אוקראינה, החיילים הרוסים החליפו את מדיהם למדי הצבא האוקראיני ונסעו במהירות גבוהה למרכז קייב, כשאחריהם טור משאיות צבאיות רוסיות. הם ייתפסו וינוטרלו", כך הודיעה הבוקר (שישי) סגנית שר ההגנה של אוקראינה, האנה מליאר, בעמוד הפייסבוק הרשמי שלה.

בהמשך, פרסמה סוכנות הידיעות AFP תמונות (המופיעות כאן בכתבה) בהן נראות גופותיהם של חיילים רוסים מוטלות לצד אחד מאותם רכבים שנגנבו, לאחר שנתפסו על ידי כוח של הצבא האוקראיני שחיסל אותם.

גם ברשתות החברתיות פורסמו סרטונים של חיילים הרוגים מהכוח הרוסי ולצידם כלי הרכב עם סמלי הצבא האוקראיני. נטען כי מדובר בלוחמי ספצנאז, הכוחות המיוחדים של צבא רוסיה, שנכנסו לקייב במטרה לייצר כאוס, לאסוף מודיעין ואולי גם לפגוע ב"מטרות איכות".

הדיווחים הללו הגיעו על רקע פרסומים רבים על הגעת הצבא הרוסי לבירת אוקראינה קייב, אותה הקיפו מכמה כיוונים במטרה להטיל עליה מצור. צבא אוקראינה פרס כוחות גדולים בעיר כדי לנסות ולהגן על התושבים, שרבים מהם צוידו בנשק כדי להתנגד לכיבוש הרוסי.

אחד התרחישים מהם חוששים עכשיו באוקראינה ובמערב הוא שהרוסים יכנסו ללחימה קשה מבית לבית בקייב שתימשך זמן רב ותגבה אבדות כבדות. בינתיים בין שני הצדדים מתנהלת גם מלחמת תודעה.

מוקדם יותר האוקראינים הפיצו תיעוד בוא נראים לטענתם חיילים רוסים אותם לקח הצבא האוקראיני בשבי, ואלו צולמו בין השאר טוענים כי גילו על הפלישה לאוקראינה רק ברגע האחרון והיו בטוחים שהם בכלל בדרך לתרגיל צבאי בבלארוס.

הצבא האוקראיני נפרס, תושבים צוידו בנשק ונשיא אוקראינה ולודימר זלנסקי דאג להצטלם במדים וציוד צבאי, אך נראה שלא כל האוקראינים נחושים להשיב מלחמה. לאחר שהחלה הפלישה הרוסית דיווח משרד ההגנה של רומניה על טייס שנחת וכלל הנראה ערק עם מטוסו מאוקראינה לרומניה.

