האם טייסים סורים מצטרפים לטיסות של שירות הריגול הרוסי FSB? כך לפחות טענו בימים האחרונים בלוגרים המסקרים את התחום הצבאי בסוריה, על סמך פרט חשוד אחד בתמונה שצולמה במהלך מבצע צבאי במדינה הגובלת בישראל.

בתמונה המדוברת (בראש הכתבה) נראה טייס רוסי כשלצידו מבצבצת כתף של איש צוות נוסף כשלפחות על פי המדים מדובר במדים ודרגות של טייס סורי. FSB הרוסי נחשב לאחד מארגוני הביון הגדולים עם למעלה מ-250,000 עובדים. לרוב הם עולים לכותרות כאשר מתנגד של פוטין מוצא את מותו במדינה כזו או אחרת.

יחד עם סוכני GRU - המודיעין הצבאי הרוסי – אנשי FSB היו מהראשונים שהגיעו לסוריה והכינו את השטח לשאר כוחות הצבא. לאחר מכן הם היו אחראים על חלק ניכר מהמודיעין כמו גם מבצעים מיוחדים כולל חיסול של מתנגדי משטר בכירים בסוריה.

Seems Syrian pilots fly with FSB Diamond DA42T plane (first foto from military parade Syria) pic.twitter.com/D3Jbn5vhDI — ZOKA (@200_zoka) September 24, 2021

מה שפחות מוכר, זו הזרוע האווירית של FSB המונה כ-60 מטוסים ו-130 מסוקים מדגמים שונים. חלק מהם משמשים לתחבורה בלבד, אולם אחרים משמשים למשימות איסוף מודיעין, בהם גם כמה החמושים באמל"ח קל.

התמונה המדוברת צולמה במטוס קל מסוג DA42T "יהלום" ששירות ביון החוץ הרוסי רכש בשנת 2016. הערכות הן שמדובר במטוס סיור ואיסוף מודיעין קל, כזה היכול לשהות באוויר עד 12 שעות ברציפות. בין היתר הוא מצויד במצלמות אלקטרו אופטיות, מכ"מ ומערכות המאפשרות שיתוף מידע עם כלי טיס וכוחות קרקע.

הגעתו של המטוס לסוריה נשמרה יחסית בסוד עד לחודש פברואר האחרון, אז הופץ צילום לוויין בו נטען כי הוא תועד לצד כלי טיס נוספים בבסיס חיל האוויר הרוסי חמיימים שבאזור לטקיה. ההערכה היא שהמטוסים האלה מבצעים בסוריה משימות סיור ואיסוף מודיעין לאיתור עמדות מורדים והכוונה של אש מהיבשה והאוויר.

Diamond DA42T in Hmeymim? strange visitor at the Russian air base in Latakia on 26 Feb 2021, besides the usual mix of Su-24/34/35 jets a few MiG-29 an An-72 and a Tu-154 https://t.co/K1GHJrj0Md pic.twitter.com/axRHqFYN60 — Samir (@obretix) February 28, 2021

נראה ששיתוף הפעולה בין טייסי חיל האוויר של סוריה לבין הטייסים הרוסים המוצבים במדינה הולך ומתהדק. בתחילת החודש פורסם ברוסיה כי חיילות האוויר ערכו אימון משותף ראשון מסוגו בסוריה.

בחודש יולי האחרון פורסם כי רוסיה העבירה קורס טיס ראשון מאז פרוץ מלחמת האזרחים לטייסים סורים בבית הספר לטיסה שבחאלב. כעת, התמונה שעלתה לרשת מעלה חשד ששיתוף הפעולה הזה כולל בדרך כלשהי גם את טייסי הביון הרוסי.