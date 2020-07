בערב יום שני דיווחה סוכנות הידיעות הסורית על תקיפה באזור דמשק שיוחסה לישראל. נראה ששמי המדינה, שתמיד עמוסים במטוסים צבאיים, היו עמוסים במיוחד באותו יום.

על פי דיווחים נוספים מסוריה, מוקדם יותר באותו יום שיגר מטוס ללא טייס טיל שמפגיעתו חוסל מפקד בארגון הטרור דאע"ש. התקיפה, באזור חאלב, יוחסה למל"ט שמפעילים כוחות הקואליציה בהובלת צבא ארה"ב. בשנתיים האחרונות דווח על לא מעט חיסולים דומים בגזרה הזו.

#Syria: a new US drone strike targeted today a vehicle & killed an #ISIS commander in Athaymilat (N. #Aleppo) along with another people. Local ID card again used. https://t.co/kHJgNUpYfP pic.twitter.com/9oOPSXnxTw — QalaatM (@QalaatM) July 20, 2020

מהדיווחים בנושא ניתן ללמוד שהמטוס לא התגלה על ידי המכ"ם של מערכות ההגנה האווירית מסוג S-400 שפרסו הרוסים בסוריה, זאת למרות שהם אמורים לכסות את האזור, יתכן שגם חלקים משטח ישראל.

עוד עולה מהפרסומים בנושא כי הרוסים הבינו שבוצעה תקיפה רק אחרי החיסול ולא הזניקו מטוסי קרב לאוויר. נראה שישנם כמה חילות אוויר מערביים שמצאו פתרון שמאפשר להם להיעלם גם מהמכ"ם של סוללות הטילים הכי מתקדמות של הרוסים.

בחודש נובמבר פרסמנו טענות של מקורות אמריקאים על כך ש"חמקנים לא התגלו בסוריה וזה הטריף את הרוסים", כשאז יוחסו הדברים ליכולותיה של מערכת S-300.

לאחר אותה תקיפה אמריקאית יוחסה לישראל תקיפה באזור דמשק. אתר רוסי דיווח כי מטוסי קרב רוסיים המריאו, כביכול לכיוון המטוסים הישראלים, לפי הדיווח דקה לפני התקיפה בפועל.

כלומר, על פי הדיווח אותו יש לקחת בעירבון מוגבל, גם את התקיפה הזו הם לא הצליחו לאתר בזמן. ברוסיה יש כבר מי שמעלה שאלות לגבי יכולות המערכת שלהם. המערכת הרוסית. שאלות באשר ליכולת הגילוי | צילום: vaalaa / Shutterstock.com