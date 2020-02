ארגון הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני (גא"פ) פרסם שאחד מההרוגים בתקרית שהייתה הבוקר בגבול רצועת עזה הוא מוחמד עלי נעים (27) שהיה על פי הודעת הארגון מפקד בגא"פ חאן יונס. בתמונה שהפיץ הארגון נראה המחבל חמוש ברובה שמזוהה עם אנשי דאע"ש בסוריה, עיראק ותימן.

מדובר ברובה AR-SF דגם מתוצרת בולגריה המבוסס על רובי הקלצ'ניקוב הרוסיים. מחבל הג'יהאד אגב תועד בתמונה חמוש בנשק עם מחסנית השייכת לרובה אחר מסוג AK-103.

הבולגרים מכרו את הרובה הזה למדינות כמו סודן, לוב, תימן ואפגניסטן וכל אחת מהן יכולה להיות המקור ממנו הנשק הזה יצא לרצועת עזה ומשם למחסנים של ארגון הטרור.

Stills from ISIS #Yemen showing an assasination in #Aden with a Bulgarian Arsenal AR-SF UF carbine, with a PBS-1 type suppressor attached.



Both are readily available for sale in Yemen, the AR-SF more so. This looks like an older variant, which is most common there- see 3rd pic. pic.twitter.com/9s3ILhaNsI — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) August 13, 2019

הרובה שימש את מחבלי דאע"ש לביצוע התנקשויות והוצאות להורג שביצעו. הוא נחשב קצר וקל לנשיאה מה שהפך אותו שימושי עבור האנשים שלהם שביצעו את מעשי הטרור שלהם בעיקר בפריקה מכלי רכב מאולתרים ומשוריינים.

רובה הסער הזה כמו אחרים מראה שלארגוני הטרור בעזה אין יותר מדי בעיות להבריח אמל"ח לרצועה ממגוון רחב מאוד של מקורות.

בעבר תועדו פעילי ארגון הטרור חמאס ברצועה כשהם חמושים ברובה ברטה איטלקי שכלל הנראה הבריחו מלוב דרך מצרים. בתיעוד נוסף נראה אחד משומרי ראשו של בכיר הג'יהאד האיסלאמי בהאא אבו אל עטא לפני שחוסל על ידי ישראל, חמוש ברובה "גלילון" בו השתמשו בעבר גם ביחידות הקרביות של צה"ל. יתכן שנגנב בעבר מהצבא הישראלי או לחלופין נמכר למדינה זרה ומשם עשה דרכו לרצועה.

על פי צה"ל שני המחבלים שנורו הבוקר על ידי לוחמי חטיבת כפיר לאחר שזוהו על ידי תצפיתניות ניסו להניח מטען על גדר הרצועה ונטען כי אותה חוליית טרור ביצעה שני אירועי הנחת מטען נוספים כאלו.

הפלסטינים הפיצו תיעוד בו נראה דחפור של צה"ל מנהל קרב עם קבוצת מקומיים על גופות המחבלים והצליחו לתפוס את אחת הגופות. מאוחר יותר התייחס שר הבטחון נפתלי בנט לתמונות בראיון לאתר N12 ואמר כי הוא "שלם עם התמונות" והוסיף ש"מחבלים צריך להרוג".