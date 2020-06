נמצאה גופתו של טייס F-15 של חיל האוויר האמריקאי שהתרסק עם מטוסו לים הצפוני באזור בריטניה. כך נמסר בהודעה רשמית של יחידתו, כנף הקרב 48.

המטוס מדגם F-15C התרסק במהלך טיסת אימון מסיבה שעדיין אינה ברורה, כשהטייס היה היחיד על המטוס. לטיסה המריא מבסיס אירופה של חיל האוויר האמריקאי באנגליה.

מרגע שדווח על ההתרסקות החל מבצע חיפוש ענק שכלל ספינות צי הבריטי והאמריקאי, כלי טיס רבים כולל מטוס ששב מגיחת סיור סמוך לגבול רוסיה ומטוסי תדלוק שנועדו לאפשר למטוסים המחפשים להישאר זמן רב באוויר.

The pilot of the downed F-15C Eagle from the 48th Fighter Wing has been located, and confirmed deceased.



בהודעה הרשמית של כנף הקרב אליה השתייך הטייס שנהרג ציין הדובר כי "בלב כבד אני נאלץ לבשר על מותו, זו טרגדיה, מחשבותינו עם משפחתו וחבריו ליחידה". מדובר בטרגדיה שניה תוך מספר ימים לצבא האמריקאי לאחר תאונה נוספת בה נהרגו שני קצינים בכירים בזרוע האווירית של הצי, אחד מהם מפקד בית הספר לטיסה.

בחודש שעבר אירעה תאונת מטוס F-15 מכוח ההגנה של הנשיא דונלד טראמפ. לפני שנתיים, בחודש יוני 2018 התרסק לאוקיינוס מטוס מאותו הדגם כמו בהתרסקות הנוכחית - F-15C לאחר שהמריא לטיסת אימון מבסיס ביפן. חקירת אותה תאונה העלתה שהסיבה היתה טעות אנוש של הטייס.