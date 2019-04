שוקינג: הפוליטיקאי ההומופוב נצפה מתמזמז עם בחור

Former GOP Congressman Aaron Schock spotted at Coachella making out with a guy https://t.co/wD4jjjIyeU pic.twitter.com/iiuFwpwrA8 — Queerty (@Queerty) April 17, 2019

בינואר 2014 פרסם העיתונאי הישראלי-אמריקאי איתי הוד פוסט בעמוד הפייסבוק שלו פוסט בו האשים חבר קונגרס רפובליקני, לאחר שהצביע נגד שוויון זכויות ללהט"בים, בזמן שידוע לכל שהוא הומו בארון. הפוסט הפך מיד ויראלי וזכה לכיסוי תקשורתי נרחב. "מתי זה מקובל לעשות אאוטינג לפוליטיקאים הומואים, במיוחד כאשר הם מצביעים נגד הצעות חוק שתומכות בשוויון זכויות להומואים?", שאל הוד, הומו מחוץ לארון בעצמו, וגרר סערה ברשת סביב הנושא.

הוד לא ציין באופן ישיר את שמו של הפוליטיקאי, אך בחר לסיים את הפוסט הארוך בהערה: "לא בטוח למה ... אבל היה לי דחף פתאומי לחלוק את זה", כשהוא מצרף לינק לבלוג אמריקאי שפרסם את "7 תמונות האינסטגרם הכי עליזות של אהרון שוק לשנת 2013".

השמועות על נטייתו המינית של חבר הקונגרס הרפובליקני לשעבר, אהרון שוק, ממש לא חדשות. עם זאת הוא הצהיר שוב ושוב שהוא הטרוסקסואל. שוק ידוע בהתנגדותו לנושאים רבים הנוגעים לקהילה הלהט"בית, ביניהם נישואים חד מיניים, ביטול הנוהג "אל תשאל, אל תספר" בצבא ארה"ב, ביטול ה-DOMA, וכמו כן הצביע נגד הוספת נטייה מינית לחוק פשעי השנאה הפדרליים.

שוק בחר שלא הגיב להודעה של הוד, ולא יצא בהצהרה בדבר נטייתו המינית. במקום זאת הפך את חשבון האינסטגרם שלו, שעד אותו היום היה ציבורי, לפרטי.

אתמול פרסם אתר Queerty תיעוד טרי מפסטיבל המוזיקה קואצ'לה בלוס אנג'לס, שעורר מיד סערה. התמונות מציגות את הפוליטיקאי ההומופוב מרים כאחרונת המרימות בעופרה. באחת מהן הוא נצפה מחובק עם חבורת גברים גאים בלי חולצה, ובשנייה, בהנחה שזה אכן הוא, שוק מתנשק עם בחור ודוחף את ידו למכנסיו.

אתר Queerty ציין שלא מתפקידו לעשות אאוטינג לאנשי ציבור, "אבל מדובר במקרה חריג שמישהו פגע באופן פעיל בקהילה הלהט"בית וסירב לעמוד מאחורי זה".

גם הפוסטים הזועמים ברשתות החברתיות לא איחרו להגיע. "האם פסטיבל קואצ'לה לא מנוהל בעיקר על ידי הומופובים שתורמים לפוליטיקאים הרפובליקנים? כנראה שזה המקום המושלם עבור אהרון שוק להיות בו", צייץ אחד מהם בטוויטר, ואחר הוסיף כלל חדש להומואים: "כל אחד מכם שייתפס מנשק את אהרון שוק, כרטיס המועדון שלו בקהילה יבוטל ויוחרם".

