אחרי שבשבוע האחרון הספיקה להתעמת עם מפגינים פרו-פלסטינים והביעה מחויבות לעמוד לנצח לצד ישראל, קייטלין ג'נר ממשיכה להביע דעה חריפה, הפעם כשברקע ההפגנות הפרו-פלסטיניות ששוטפות את הקמפוסים באוניברסיטאות במדינה, ובדגש על חברי וחברות הקהילה הגאה - אותם היא שולחת לסיור במדינות ציר הרשע.

כמו כולם, גם ג'נר נחשפה להסלמה שהתחוללה באוניברסיטאות, והיא הגיבה באופן נחרץ לסרטון בו נראים סטודנטים אשר התבצרו באוניברסיטה בקליפורניה מתבקשים לפנות את המקום, בזמן שאחד מהם מסובב מטרייה בצבעי הגאווה.

I have collected the strangest and most alarming clips from the Cal Poly Humboldt Encampment's Showdown with the Police last night. I have described this group as the Manson Family meets the Weather Underground.



You will see the weird protest performance art that is reminiscent… pic.twitter.com/JLbxtzObb6