"הדבר היחיד שצריך למחות מולו זה חמאס": אחרי שצעדה ישירות לליבה של הפגנה פרו-פלסטינית בשבת האחרונה והתעמתה עם מפגינים, קייטלין ג'נר התייחסה היום לתקרית בחשבון האינסטגרם שלה ושידרה חזית ברורה לצד ישראל. "אני תומכת של ישראל מאז ומתמיד ואין בי פחד מול הפחדנים שמזדהים עם הטרוריסטים של חמאס", כתבה.

"הדבר היחיד שצריך למחות מולו זה חמאס", המשיכה. "ואל תתבלבלו או תטעו, אלו לא מוחים שוחרי שלום". כאמור, ג'נר השתתפה בארוחת הערב של כתבי הבית הלבן ונתקלה בהמון המפגינים. היא לא היססה לרגע, שלפה את הטלפון והתחילה לתעד אותם ללא פחד. פעילותה של ג'נר עוררה סערה, אבל לא מנעה ממנה לחזור עליה כשיצאה מהארוחה.

זו אינה הפעם הראשונה שקייטלין ג'נר עומדת לצידה של ישראל. בימים שלאחר טבח 7 באוקטובר, היא מיהרה לפרסם למיליוני העוקבים שלה באינסטגרם כי היא עומדת לצד ישראל ומגנה את פשעי חמאס. "אם אתם בוחרים לשתוק אל מול מעשי הטרור של חמאס, שהורג את כמות היהודים המרבית ביותר מאז השואה - אתם שותפים למעשה", כתבה אז.