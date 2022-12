טרה, אישה טרנסית בת 37 מפלורידה, עשתה היסטוריה קטנה השבוע אחרי שהפכה לטרנסג'נדרית הראשונה שהופיעה בתוכנית הריאליטי "עירומים ומפוחדים", שעונתה ה-14 משודרת בימים אלה בארצות הברית.

לטובת מי שלא מכיר את הפורמט האקסטרימי, התוכנית הפופולרית שולחת מדי שבוע שני אנשים זרים, גבר ואישה, לשרוד במשך 21 ימים בג'ונגל בלי מזון, מים, מחסה ובגדים. התנאים הקיצוניים מובילים את משתתפי התוכנית לא פעם להתמודד עם חוויות קשות מאוד, כמו משתתפת העבר מייגן, שנפלה קורבן למתקפת חרקים שפלשו במהלך הלילה לאיבר מינה ופרשה אחרי ארבעה ימים בלבד.

"אנשים כמוני לא נבחרים לדברים כאלה", שיתפה בהתרגשות טרה, ציידת וחיילת לשעבר בחיל האוויר, שהצליחה בסופו של דבר לשרוד את כל התקופה הקשה. "אני טרנסית ולא אכפת לי מי יודע את זה. מה שמגדיר אותי הוא לא איך אני נראית או מתנהגת, אלא מה אני עושה בחיי והדברים שאני עושה בחיים שלי הם פאקינג מדהימים".

טרה ושון, חקלאי "שמרן" מדרום אפריקה שהיה השותף שלה למשימה, נזרקו לבדם בפיה מאנזי בזמביה, כשהם מצוידים בסכין בלבד. כאילו שהחוויה הזו היא לא מספיק קשוחה לבדה, טרה התמודדה גם עם חשיפת גופה בפני אדם זר, זאת אחרי שהחלה את תהליך ההתאמה המגדרית לפני ארבע שנים, אך עוד לא עברה ניתוח תחתון.

