כנראה שאין הרבה אנשים בעולם שלא שמעו או צפו אתמול בסרטון שבו כריס מרטין, סולן להקת קולדפליי, חשף בטעות זוג בוגד בהופעה שלהם בבוסטון. רק ציוץ אחד בודד של סרטון ההופעה מהטוויטר נצפה יותר מ-115 מיליון פעמים, וזה לא כולל את כל השיתופים בכל הרשתות החברתיות, אמצעי התקשורת בעולם ואת הסרטון המקורי בטיקטוק.

נזכיר למי שפספס, בסרטון רואים את הזוג חבוקים, וכאשר הם קולטים שהם מוקרנים על גבי מסכי הענק של ההופעה ב"מצלמת הנשיקות" מול 55 אלף איש. הם ממהרים להיפרד זה מזה, כאשר הגבר יורד מתחת למחסום ונעלם מהפריים, והאישה מסתירה את פניה בידיה ומפנה את גבה למצלמה.

סולן הלהקה, כריס מרטין, נשמע אומר מול הקהל: "או, תראו את השניים האלה! או מה זה?". אחר כך הוסיף ואמר: "הם או מנהלים רומן... או פשוט ממש ביישנים".

הזוג המדובר הם אנדי ביירון, מנכ"ל של חברת התוכנה הניו-יורקית Astronomer, ומנהלת משאבי האנוש בחברה (Chief People Officer), קריסטין קאבוט, שעד כה לא הגיבו לתקשורת. קאבוט מונתה לתפקידה רק בנובמבר האחרון, והיא והמנכ"ל אנדי ביירון לא חסכו במחמאות זה לזו. "אני מובילה באמצעות דוגמה אישית וזוכה לאמון מעובדים בכל הדרגים - ממנכ"לים ועד עוזרים אישיים", כתבה בפרופיל הלינקדאין שלה.

צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א'

"מצאתי את עצמי מלאת אנרגיה בשיחות עם אנדי ביירון ועם צוות ההנהלה של Astronomer, לגבי ההזדמנויות הקיימות בחברה - כולל קידום ההתפתחות המקצועית של העובדים שלנו", כתבה בהמשך. "אני מעדיפה לחשוב על התפקיד שלי כאסטרטגית אנשים, ולא כמשאבי אנוש מסורתיים - כי הקסם האמיתי קורה כשמחברים בין אסטרטגיית האנשים לאסטרטגיה העסקית".

ביירון מצדו לא חסך בשבחים גם בעבר, ותיאר את קאבוט כ"בעלת כישורי מנהיגות יוצאי דופן ומומחית בניהול טאלנט". "יש לה רקורד מוכח של הובלה בחברות בשלב צמיחה, והתשוקה שלה לבניית מקומות עבודה מגוונים ושיתופיים הופכת אותה להתאמה מושלמת ל-Astronomer", אמר בהודעה לעיתונות.

בניו יורק פוסט, שהקדישו מספר כתבות לנושא, פורסם כי לדברי עובד לשעבר שדיווח ישירות לביירון, האירוע עורר שמחה לא קטנה בקרב קולגות לשעבר של המנכ"ל: "בקבוצות הוואטסאפ והצ'אטים כולם פשוט התפוצצו מצחוק ונהנו מכל רגע. מבחינתם, הוא קיבל בדיוק את מה שמגיע לו", סיפר. לפי המקור, במקום העבודה ביירון נחשב לאיש מכירות אובססיבי, תוקפני ולעיתים "רעיל".

לפי מסמכי בית משפט במסצ'וסטס, קאבוט ובעלה לשעבר, קנת' ת'ורנבי, הגישו בקשת גירושין ב-2018, שאושרה ב־2022. לא ברור אם היא נישאה שוב מאז. ביירון, מצדו, נשוי למייגן קריגן ביירון, ונראה כי הזוג עדיין יחד לפי תמונות בפייסבוק.

צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א'

מייגן קריגן ביירון, אשתו של אנדי, היא מחנכת בבית הספר Bancroft במסצ'וסטס, בתפקיד סגנית מנהלת קבלת תלמידים לבית הספר היסודי ולתוכנית Hope Graham. היא לא פרסמה תגובה פומבית, אך עוקבים הבחינו שהסירה את שם המשפחה "Byron" מחשבונותיה ברשתות החברתיות לאחר פרסום הסרטון.

Andy Byron‘s wife has now dropped her married name on Facebook and left comments open on her Facebook!



What a class act! Go Megan



Get that divorce lawyer and get the money pic.twitter.com/sCVVXJhKwF — Mrs. SpaceX ™️ (@anuibi) July 17, 2025

ביירון הצטרף ל-Astronomer ביולי 2023, על פי דף הלינקדאין שלו, שנמחק אתמול (חמישי). במאי האחרון החברה גייסה 93 מיליון דולר בסבב השקעה שכלל את Bain Capital, Salesforce ועוד קרנות בולטות.

בהודעה לעיתונות נמסר כי הכסף ישמש להאצת המחקר והפיתוח ולהתרחבות גלובלית של החברה.

בעקבות הסרטון, חברת Astronomer הסירה, ככל הנראה, פוסט שחגג את הצטרפותה של קאבוט לצוות החברה. הפוסט, שנשא את הכותרת "יום מרגש במיוחד" והתמקד בגיוסה של קאבוט בשנת 2024 לתפקיד סמנכ"לית משאבי אנוש, אינו זמין עוד לצפייה בלינקדאין. במקום זאת, הדפדפן מציג את ההודעה: "לא ניתן להציג את הפוסט".