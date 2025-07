סרטון של זוג שנתפס בוגד במהלך הופעה של קולדפליי בבוסטון השבוע הפך לוויראלי בשעות האחרונות עם עשרות מיליוני צפיות ברשתות החברתיות.

בסרטון רואים את הזוג חבוקים, וכאשר הם קולטים שהם מוקרנים על גבי מסכי הענק של ההופעה ב"מצלמת הנשיקות" (Kiss Cam, מצלמה שתופסת זוגות ברגע שהם אמורים להתנשק), הם ממהרים להיפרד זה מזה, כאשר הגבר יורד מתחת למחסום ונעלם מהפריים, והאישה מסתירה את פניה בידיה ומפנה את גבה למצלמה.

Another's Arms https://t.co/t6n5nRgCJx pic.twitter.com/FPHF4SHpBL — brie (@hellobye1024500) July 17, 2025

סולן הלהקה, כריס מרטין, נשמע אומר מול הקהל: "או, תראו את השניים האלה! או מה זה?", הוא צחק. אחר כך הוסיף ואמר: "הם או מנהלים רומן... או פשוט ממש ביישנים".

הסרטון, ששותף בטיקטוק בתחילה, גרף כבר מעל ל-10 מיליון צפיות, וזמן קצר לאחר מכן הפך לוויראלי בטוויטר עם יותר מ-24 מיליון צפיות תוך פחות מ-10 שעות שהוא באוויר.

אז במי מדובר? ברשת עובדים מהר מאוד לזהות את הזוג, כאשר צייצן אחד ציין שמדובר בעובדת משאבי אנוש ומנכ"ל של חברת Astronomer - אנדי ביירון והעובדת שלו קריסטין קאבוט.

לפי פרופיל הלינקדאין של ביירון, הוא משמש כמנכ"ל חברת הפיתוח Astronomer (ששווייה מוערך ביותר ממיליארד ליש"ט) מאז יולי 2023. קאבוט, לעומתו, מחזיקה בתפקיד HR בכיר מזה תשעה חודשים.

מאות גולשים האשימו את ביירון בבגידה באשתו, וחלקם אף שיבחו את החשיפה הפומבית. אחד המשתמשים כתב: "מצטער בשביל אשתו, אבל שמח שזה נחשף". אחר הוסיף: "זה פשוט עצוב". שלישי כתב: "כמה מטומטם אפשר להיות - למה ללכת להופעה אם אתה מנהל רומן?"

Busted!



This backfired real quick.



CEO and HR having an affair and were outed during Coldplay‘s concert



Andy Byron and Kristin Cabot from Astronomer



Wife‘s Facebook has already been found and people commenting on it. pic.twitter.com/RWgYDVMuaV