ביממה אחת נמכרו אלפי אייפונים מסדרת 17 החדשה בסניפי רשת הסופרמרקטים אושר עד, כך אומרים בחברה ל-mako, אם כי לא הסכימו לנקוב במספר יותר מדויק. המלאי שהובא לסניפים הסתיים כמעט לגמרי, והיום צריך להגיע מלאי חדש, אם כי מצומצם יותר מאתמול. על פי החברה, לאחר מכן יהיה עוד מלאי אחד נוסף - ואחרון.

אושר עד החלו למכור אתמול אייפונים במחירים שוברי שוק, אפילו ביחס למחירי אילת ללא מע"מ. הם מביאים אותם ביבוא מקביל, של מובילינק, ונותנים אחריות של שנה. מדובר בדגם ללא מגירת סים, כך שיש צורך להשתמש ב-Esim, דבר שהפך לסטנדרטי בכל חברות התקשורת, ולפיכך נפח הסוללה שלו גדול מעט יותר.

בעקבות הפרסומים אתמול, בתקשורת וברשתות החברתיות, הגיעו המונים לסניפים ברחבי הארץ במטרה לרכוש את האייפונים. רבים פרסמו בפייסבוק, למשל בקבוצות של אייפוניסטים ושל "מכורי אושר עד", ושאלו באילו סניפים נותרו עדיין מכשירים.

מהחברה סיפרו כי "אנשים חיכו בתור גם שעתיים-שעתיים וחצי. העובדים היו בהלם, היו עסוקים לנהל את היקף האנשים שבאו. אני מודה שאני הרבה שנים בתחום, אבל לזה לא ציפיתי".

לשאלה כיצד המחירים כאלה אטרקטיביים, נאמר מהחברה: "זה יבוא מקביל, והם הצליחו לשים יד על סחורה במחיר טוב. זה לא משהו שלא רגילים לקבל מאפל בשנים האחרונות".

היו משתמשים רבים שהעלו סרטונים שהראו כיצד הם רוכשים אייפון בסופר. בסניף עצמו הקרטונים הם ריקים, כדי למנוע מצב של גניבות, ואת האייפון מקבלים לאחר שמשלמים עליו בקופה, בקופת שירות הלקוחות.

נזכיר, כי המחירים באושר עד הם: אייפון 17 הרגיל – 2,999 שקל, אייפון 17 פרו – 4,499 שקל ואייפון פרו מקס – 4,999 שקל, כאשר המחירים הם לנפח של 256 ג'יגה בייט. מדובר במאות שקלים פחות בהשוואה למחירים שבהם נמכרים המכשירים בישראל.

הסניפים שבהם נמכרים המכשירים הם אשקלון, באר שבע, חדרה, חיפה, כנות, כפר סבא, לוד, מגדל העמק, נתניה, עפולה, פתח תקוה, קרית ביאליק, קרית אונו, קרית ים, ראשון לציון, תל אביב, תלפיות (ירושלים). הסניפים שבהם לא נמכרים הטלפונים הם שמגר, אשדוד, בני ברק, בית"ר עלית, בית שמש וגבעת שאול.