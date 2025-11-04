בקבוצת הפייסבוק "מכורי אושר עד" פרסמו היום תמונות של מכשירי מסדרת אייפון 17 במרכז הסופר, וכן בקבוצות של אוהדי אפל, כמו האפליסטים.

למרות שהיו כמה משתמשים שתהו אם זה אמיתי או תמונות שנוצרו ב-AI, מבירור עם אושר עד עולה כי הרשת החלה היום למכור את הסמארטפונים של אפל. לקוחות שבדקו ציינו כי הקרטונים בסופר הם ריקים ומשלמים בקופה על האייפון.

משתמשים רבים תהו בתגובות מהם המחירים, והרשת, שנודעת במחירים הזולים שלה, אכן מציגה מחירים שוברי שוק: אייפון 17 הרגיל – 2,999 שקל, אייפון 17 פרו – 4,499 שקל ואייפון פרו מקס – 4,999 שקל, כאשר המחירים הם לנפח של 256 ג'יגה בייט.

לשם השוואה, ב-KSP אייפון 17 עולה 3,879 (באילת 3,287), אייפון 17 פרו עולה 5,199 (באילת 4,405), ואייפון 17 פרו מקס עולה 5,699 (באילת 4,829), כך שמדובר בחיסכון של מאות שקלים.

בדינמיקה אייפון 17 עולה 3,879 שקל (באילת 3,287 שקל), אייפון פרו עולה 5,199 שקל, ואייפון 17 פרו מקס עולה 5,699 שקל.

האייפונים, אשר מגיעים בייבוא מקביל ומקבלים אחריות של שנה ראשונה, יימכרו ברוב סניפי אושר עד, אך לא בערים שבהם מרכז האוכלוסייה הוא חרדי כמו בני ברק אלו פירוט הסניפים שימכרו את המכשירים: אשקלון, באר שבע, חדרה, חיפה, כנות, כפר סבא, לוד, מגדל העמק, נתניה, עפולה, פתח תקוה, קרית ביאליק, קרית אונו, קרית ים, ראשון לציון, תל אביב ותלפיות (ירושלים).